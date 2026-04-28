AV女神瀧澤蘿拉無預警回歸神顏依舊！驚爆轉型科技界派寵粉福利

曾以「國寶級美女」稱號橫掃全亞洲、令無數宅男為之瘋狂的俄日混血女神瀧澤蘿拉，在淡出影壇多年後，近日竟然無預警開通全新的X社群帳號，短短4天即狂掃過萬粉絲。正當外界以為女神要重返江湖之際，她卻親自發文揭開謎底，未來的發展方向讓不少影迷大感意外。



重回大眾視野神顏依舊

2012年出道的瀧澤蘿拉，憑藉俄羅斯與日本的混血血統，以深邃五官、雪白肌膚及空靈氣質，剛出道便被譽為「神級正妹」。雖然她在2017年後轉趨低調並逐漸淡出日本成人市場，但她的傳說級地位地位始終不墜。

從近日她親自發佈的近照可見，年過三十的她依然維持著驚人的顏值水準，褪去了當年的稚氣，更添幾分成熟風韻。久違的美貌也瞬間激起網民的回憶殺，紛紛激動留言：「我的青春回來了！」

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女神勇闖科技市場

面對排山倒海的復出猜測，瀧澤蘿拉也大方透露這次回歸社群，純粹是為了回應多年來苦苦守候的影迷，希望能增加與大家的互動。不過，女神這次回歸的野心似乎並不在影視圈。她自稱是「科技小白」，但對Web3與AI領域充滿好奇心，並表態未來將向科技應用與多元領域轉型。甚至公開了聯絡方式，誠邀各大品牌共同探索新科技市場。

雖然剛出道就名聲大噪，但瀧澤蘿拉在業界停留的時間並不算長。還在巔峰時期選擇隱退，曾令無數粉絲感到遺憾。2017年至2018年期間，她開始減少拍攝工作，並將重心逐漸移往中國內地市場發展，參與了多場商演及代言活動。當時亦改名為「水野瞳」試圖轉型，但在日本成人片市場的動向卻越來越低調，最終徹底淡出大眾視野。多年來，外界對關於她的近況猜測不斷，有人說她已回歸平凡生活，也有人指她在商界大展拳腳。

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對於這次她重新回到大眾視野，AV評論家一劍浣春秋也表示，瀧澤蘿拉非常清楚自己的影響力主要集中在華人市場，而其背後的策劃團隊極大機會具備中華圈背景。從她積極參與 Web3 活動以及公開鑽研 AI 技術來看，她很可能早已與相關科技廠商達成長期合作。

而為了回饋守候多年的粉絲，瀧澤蘿拉亦推出福利，只要粉絲幫手轉發留言，就有機會獲得她親自錄製的專屬祝賀短片，誠意絕對足夠。