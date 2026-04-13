蒼井空自爆曾與男星山本裕典　初見面即發生一夜情：當時年少輕狂

女優蒼井空雖然退役兼已相夫教子多年，但不少老司機仍然相當關注蒼井老師。日前她出席ABEMA綜藝節目，竟自爆年輕時曾與一位日本男星初次見面即發生超友誼關係，兩人甚至在節目連線視訊對話。

蒼井空11日參加ABEMA特別節目《30小時極限突破祭》其中一個單元，名叫「實名公開把我變成壞女人的男人」。她透露20多歲正考慮是否引退AV界，一直都不想亂搞男女關係，「但自從『那個人』開始，就讓我變成那樣了。」更爆出那個人正是男星山本裕典，此話一出讓節目組人員爆笑。

蒼井空透露，很早以前就聽聞山本裕典想跟她見面，而自己舉行30歲生日派對曾邀請對方來參加，但對方因有約最後沒前來，卻在凌晨5點左右來到她的家門前，於是兩人初次見面即發生一夜情，「因為30歲的開頭變成這樣，就覺得算了，乾脆放開來玩了。」蒼井笑說。

節目組更即時連線正在挑戰30小時馬拉松的山本裕典，山本裕典即一臉震驚地說：「現在是什麼情況？」被問到兩人是否認識時， 山本裕典回答「有啦，年輕的時候。」至於兩人的關係，他則曖昧地說「就讓大家自己想像吧。」但當其他人告知已聽過他跟蒼井空的事時，山本即崩潰問「已經被講出來了嗎？」對於那次一夜情，山本也坦承「還記得」，並震驚地說「真的全部都講出來了呀。」

節目播出後，蒼井空在社群平台發文：「已經是15年前的事情，就是所謂的年少輕狂吧。」（Ｘ＠蒼井そら(SOLA AOI)截圖)

節目播出後，蒼井空在「X」發文：「已經是15年前的事情，就是所謂的年少輕狂吧。」不過大部分網民對於蒼井空突然自爆都頗反感，認為她太「大嘴巴」，而且沒有顧及老公和孩子的面子，「變成一個只剩下『爆料』功能的人了啊」、「說到底，AV女優就算引退了，嘴巴跟下半身還是管不住」、「要是她老公看到了，會是什麼心情啊……」有網民更推斷跟她有過關係的藝人應該不只一個，「但現在能搬上檯面講的也就山本裕典了。絕了。」不過也有網民留言「能夠接受那樣的過去並持續支持的老公，我真的覺得是個心胸很寬廣、器量很大的人」，蒼井空也親回「他真的很好」。

蒼井空和老公育有兩子 (IG@aoi_sola）

38歲的山本裕典過去演出過日劇《花樣少年少女》、《櫻蘭高校男公關部》、《GTO》等，本來人氣不錯，但及後爆出多單醜聞，包括2014年與酒店公關的床照，又傳他性騷女按摩師，2017年再被爆參加「私密派對」，形象一落千丈，最後更遭經紀公司解約。他近年在串流平台主持實境節目，參加各種網路節目進行各種挑戰，例如體驗當牛郎以及這次跑馬拉松，曾在受訪時坦承自己愛玩，和多名女性發生過關係，人數超過1000人。