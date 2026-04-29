網民斥港人顏值有「地域限制」列三區外貌特徵：新界人充滿頹廢感

近年港人對於居住地區與生活質素的討論愈趨激烈，形容香港顏值有「地域限制」，港島家長如韓劇般高級，新界居民則帶有「被生活強姦過」的猥瑣感，更認為新界居民五官充滿着「頹廢感」，皮膚暗啞之餘，雙目更是無神，言論隨即引發兩極反應。



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近日有網民在社交平台Threads發文，以「香港顏值有地理限制」為題，將港島、九龍及新界居民的外貌、氣質及生活風格進行極端對比，更詳細拆解三大區域的「顏值特徵」，認為港島區居民普遍擁有白皙皮膚、高級穿搭及清冷氣質，九龍則充斥「MK味」，新界居民因每日長時間通勤、生活壓力大，導致五官透出「頹廢感」，更直言「貧窮會遺傳」，呼籲新界居民努力賺錢搬出港島為下一代「洗基因」。

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一、港島區：高級清冷的「優生學範本」

樓主形容港島居民，如IFC或大坑一帶的家長，外表氣質仿如「拍韓劇」。港島區媽媽普遍做開普拉提（Pilates）、皮膚白到發光，靠近更帶住Le Labo香水所營造的高級清冷感。父親則穿着剪裁極佳的西裝或老錢風（Old Money）的服飾，形容整家人展現的形象，猶如「優生學的活體範本」。

《香港愛情故事》劇照

二、九龍區：努力求變卻失敗的「MK」集中營

對於九龍區，他認為情況稍好，但濃厚的MK味隔幾條街已能聞到，向形容九龍居民雖然不算醜陋，但始終欠缺一份貴氣，帶着一種「努力想變靚但失敗了」的尷尬感。

三、新界區：五官充滿頹廢感的「Kam人集中地」

最為辛辣的是他對新界居民的描述，他批評新界人五官帶有「被生活強姦過」的猥瑣感，除了眼神無神、皮膚暗啞之外，整體給人的感覺更是不修邊幅。樓主指出每次坐屯馬線或東鐵線，過九龍塘後車廂氣質「斷崖式下降」，更形容在大埔、上水見到嘅男人多數「毒」或「Kam」（奇怪），行路姿勢奇怪、眼神飄忽、着鬆領T恤，認為這與新界人每日花長時間通勤有關，並總結「貧窮真係會遺傳，而醜樣同Kam都係」，呼籲新界居民努力賺錢搬出港島為下一代「洗基因」。

《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》劇照

帖文迅速引來大量留言，帖文引發兩極反應，有網民認為言論刻薄但講出真相，「港島人同意，自從返咗觀塘份工，搭地鐵都唔慣，啲人有社畜的感覺，冇生氣。返咗三年自己都冇左以前中環生活嘅氣場」、「係真，細細個已經講 好多人塊面都怖咗層灰，港島d人自信精神好多」，亦有網民批評是地域歧視，「香港人癲起來連自己都歧視」、「由細港島大出世到讀書住過港島東，中半山再搬入新界，唔明樓主咩concept 」、「sor 我住港島唔認同你既講法，周圍都有kam 同高級人士，你用地區分辨好無聊，好唔尊重」、「黎明住上水獨立屋，係窮定kam? 西貢班人無錢去IFC消費？ 何雁詩老豆住大埔，因為住唔起港島？ 華富村啲人顏值高過黎明？」。