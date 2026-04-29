香港6個Glamping豪華露營推介　最平人均$230！一文睇清收費詳情

【Glamping/露營/豪華露營/露營好去處】沒有一身裝備但又想體驗露營特樂趣，Glamping豪華露營就啱你啦！《開罐 Opener》嚴選香港5大特色Glamping，想住蒙古包又得，露營車都得、有冷氣都仲得！



Klook截圖

Glamping（豪華露營）大多提供獨立洗手間及浴室，非常方便。懶人週末想去豪華露營有甚麼選擇？其實香港也有不少高質特色Glamping，例如民族風的部落營、高級豪華露營車等 喜歡觀星的朋友可以選擇透明天窗的星空露營車，部分營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

Glamping豪華露營推介【1】PARK NATURE HILLSIDE

（圖片來源：PARK NATURE HILLSIDE世外桃源）

位於打鼓嶺，2023年底開張的PARK NATURE HILLSIDE，鄰近香園圍及蓮塘口岸，備有多種露營車可供選擇，包括星際太空、盛世號太空艦、豪華太空艦、Starship DX派對太空艦等，部分露營車更可供寵物入住，周末可以帶著毛孩一起去放電。設施方面可租用燒烤爐及煮食Gas爐，食物可自備或加購燒烤包，營內設有士多，有零食、杯麵等日常用品或酒精飲料售賣。

營內大部份露營車都備有玻璃天幕，可以躺在床上看漂亮的星空，更設有落地大玻璃窗可以看到漆黑中看到閃閃星空，加上室內裝潢豪華，彷如置身於外太空。

+ 3

收費：

探月太空艙（2-4人-可帶寵物）$2574起

Starship DX派對太空艦 （2-6人-可帶寵物）$3295起

Starship FX 親子太空艦( 2-6人 )$3295起

地址：打鼓嶺香園圍口岸蓮麻坑路

網站：https://parknaturehillside.com/hk/

Glamping豪華露營推介【2】西園露營歷奇園

（圖片來源：西園露營歷奇園）

西園露營歷奇園地位於長洲西南角，佔地40萬平方呎，鄰近長洲鯆魚灣，可在營區內看到遠眺大嶼山海岸，附近的景點更有張保仔洞以及五衎石。整個營地劃分四個主題營區，設有多個特色營帳，包括印第安營、星空營、南非營、蒙古包算，營內設備提供燒烤爐及桌上燒烤爐，可供燒烤。豪華營如圓拱屋提供落地天幕、空調、冷熱水淋浴及獨立衛生間，仲有USB插頭，可以舒適體驗露營的樂趣。

+ 4

收費：

星海之森（4人）$1920起

中型蒙古包（4人）$1920起

圓拱屋（4人）$1600起

地址：香港長洲西灣

Facebook：Saiyuen 長洲西園

Glamping豪華露營推介【3】YHA 白沙澳青年旅舍

西貢白沙澳青年旅舍由營地沿海下路，步行20分鐘即到達海下灣海岸公園。營地提供宿營及豪華露營，走波希米亞風。圓帳營最多容納4人，大家可自備裝LED燈飾裝飾營帳。營帳內有枕頭、床鋪、充氣睡床等，更可借用營燈，電風扇等。

旅舍內設有浴室、自助廚房及燒烤場等設備，露營者可自備食材煮食，注意不可攜帶寵物進入。留意圓帳營數量有限，先到先得，額滿即止。

收費：

每個圓帳營最多住4人，以1至4人計價錢為$920

地址：西貢白沙澳海下路

Instagram: @yha_hk

查詢熱線：（852）2788 1638

Glamping豪華露營推介【4】浪高長岸豪華露營

高長岸豪華露營坐落於大嶼山南面標誌性的長沙沙灘，從東涌出發只需20分鐘即可到達，購買套票即會獲贈代金券，可用於免費使用非機動活動設施及其他設施，例如獨木舟、人體衝浪板，部份套票包含1小時水上活動團體課程，也可向營地預先預訂燒烤套餐，或者自攜燒烤食品。

收費：

豪華型露營車（4人）$1699起

小型露營車（2人）$999起

豪華印弟安營（4人）$1499起

地址：大嶼山長沙下村29號

Instagram：@longcoast_seasports

Glamping豪華露營推介【5】Ogawa Type 52R人氣小山屋

日本著名帳蓬品牌Ogawa 小川帳「實體體驗營地」的唯一正式授權合作營地，位於香港紅花嶺，營內有露營所需全套裝備，營地有乾淨衛浴設施及風筒，夏天設有移動式冷氣 ，煮食爐會贈送Gas一支，BBQ則不包炭及叉，客人屆時可於現場購買。

收費：

卡其色小山屋/白色小山屋（2人）$1580起

額外人數：$500一位

地址：沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號

Instagram：@autocamper.woodland

Glamping豪華露營推介 ｜【6】 龍.home

位於大埔汀角村的龍.Home 是一個佔地近35000呎的豪華營地，營區內分為露營(紮營)車中泊區、4人的豪華營露營車區及可容納7人的露營屋區，設有零食售賣機、洗手間、冷熱水淋浴間及洗滌區等設備，鄰近有多條行山徑，包括大美督家樂徑、大埔滘自然教育徑等，露營之餘又可以行山， 而且可以走到龍尾灘的附近觀賞日落美景打卡。

收費

汽車露營／露營 (自攜營帳/租用營帳) $250起 (小童優惠價可低至$88)

獨立燒烤營區連豪華大埔露營車 (2-5人) $1,840起

DOD yadokari tent 寄居蟹4人露營套裝(已包括車中泊) $1,600起

獨立燒烤營區連大埔寵物露營車 (２-5人) $1,840起

獨立天台燒烤營區連豪華大埔露營屋(日營) $3,000起

地址 : 大埔汀角村(汀角村村口斜對面沿小路直入)

網址：https://lunghome.booking-radar.com/hk/

(內容只供參考, 一切價錢及服務以官方公佈為準)