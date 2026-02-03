2026面膜推薦︱日媒LDK實測30款紙面膜　冠軍$4/片超平撼贏名牌！

想要擁有水潤美肌，面膜絕對是不可或缺的急救神器！但面對藥妝店琳瑯滿目的選擇，到底是「真補水」還是「敷個寂寞」？日本權威美容雜誌《LDK the Beauty》為大家搜羅了市面上30款熱銷面膜進行大比拼！從150日圓以下的「高CP值平價款」 到300日圓以上的「奢華獎勵型」都有，滿足全方位需求。即睇這份最強實測報告，為你選出真正的「神級面膜」！



（《LDK》）

這次《LDK》編輯部聯同前化妝品研究員石渡比奈子，針對市面上多款人氣面膜進行了全方位實測。在盲目跟風買面膜之前，不如先看看他們的評測標準及醫生建議的正確用法，避免越敷皮膚越差！

LDK 設定了三大嚴格關卡，綜合評分是以「保濕力」為最優先考量。

1. 保濕力測試

測試員將面膜剪成同樣大小，敷在多位受測者的手臂上。依照廠商建議時間敷用，並使用專業儀器測量「使用前」與「撕下後經過一段時間」的肌膚含水量變化，計算數值增長。目的是確保面膜不只當下濕潤，更能長效鎖水。

2. 成分分析

由前化妝品研究員石渡比奈子逐一檢查包裝上的全成分表。目的是不看廣告宣傳，看成分是否真材實料，有無致敏源或具備修護功效。

3. 使用感實測

邀請多位真實用家試用，針對「取出是否方便」、「面膜紙是否易貼」、「服貼度」及「敷後黏膩感」評分。目的是剔除容易滴漏、剪裁奇怪或難以展開的品類。

摩根大通深度訪談百位富豪！揭7大共同習慣 巴菲特馬斯克都在做

敷面膜四大誤區

誤區 1：面膜要日日敷？

關於「面膜應否日日敷」，佐藤醫生提醒大家切勿盲目增加頻率。雖然敷面膜能即時補水，但若頻繁使用令角質層長期處於「浸泡」狀態，反而會導致皮膚屏障功能暫時下降，令肌膚變得脆弱且易受刺激。除非產品明確標示「可每日使用」，否則一般建議每周敷一次即可，以免對肌膚造成不必要的負擔。

（《LDK》）

誤區 2：邊沖涼邊敷最吸收？

許多人以為「邊沖涼邊敷」能趁毛孔張開時加強吸收，但佐藤醫生指出這其實是無效的。因為浸浴時毛孔會不斷排汗，汗水不但會由內向外阻礙精華滲透，更會將昂貴的美容液沖走。想發揮面膜最大功效，正確做法應該是在洗澡後、擦乾臉部水分才開始敷。

（《LDK》）

誤區 3：敷得越就越補水？

至於敷的時間，絕對不是「越長越好」。佐藤醫生警告，若超過建議時間，面膜紙變乾後會產生「虹吸效應」，反過來吸走肌膚原本的水分，令皮膚比敷前更乾。因此，務必嚴格遵守包裝上標示的時間（通常約 10-15 分鐘），千萬不要敷著過夜。

誤區 4：撕下面膜就搞掂？

最後，撕下面膜絕非保養的終點。佐藤醫生解釋，敷完面膜後皮膚雖然水潤，但若不作後續處理，水分很快就會蒸發殆盡。因此，撕下面膜後如果覺得黏膩，可以用紙巾輕印，然後必須塗上乳液或面霜進行「鎖水」，利用油分將養分封存在角質層內，保濕程序才算真正完整。

味覺糖竟是護手霜？包裝激似軟糖惹誤食 網民崩潰：懂日文也中伏

B級評分

+ 15

第29名 Numbuzin 9號NMN生物提拉面膜

想試下「物理瘦面」黑科技？可以選擇這款主打上下分體式設計的面膜。半部面膜可以掛在耳朵上強行提拉下顎線。實測員表示雖然掛耳時容易蹭到精華液，而且有種被勒住的束縛感，但的確感受到輪廓收緊，而且怎麼說話都不會移位。不過！這款面膜在保濕力測試中墊底，水分提升效果極低，如果純粹想試提拉效果就無妨入手。

第29名 perfect one focus維他命C面膜

這款帶有淡淡的橙與佛手柑香氣，面膜紙設計偏大，連男士都夠用，而且貼服度極佳，實測員表示面膜紙好像吸住面部一樣。不過要注意，這款的保濕力稍嫌不足，敷完記得一定要再搽面霜或護膚油鎖住水分！

第26名 LuLuLun HYDRA S MASK 光澤保濕面膜

這款面膜主打清爽體驗。不過實測員警告，薄荷涼感，甚至有人表示刺激度頗高！雖然面膜紙觸感柔軟，但容易拉扯變形，加上保濕力低於平均水平，比較適合追求爽快感的油肌，乾肌或敏感肌就要慎選。

第26名 VT&KISS ME聯名水油平衡保濕面膜

這款合作聯名面膜最大賣點是敷完後的驚人光澤感。實測員撕下面膜後，皮膚即時變得超有光澤感，非常適合用作妝前打底，令底妝更貼服。面膜紙厚度適中容易對位，精華液順滑能減少摩擦。不過保濕續航力稍嫌不足，乾肌朋友可能覺得不夠，建議作急救提亮用。

第26名 Abib 膠原蛋白牛奶Gummy美白面膜

雖然保濕力只屬「不過不失」，但勝在使用感不錯，承襲了同系列的優良傳統，面膜紙擁有驚人的貼服度，敷上臉彷彿與肌膚「一體化」，完全唔會移位。精華液質地溫和，實測員大讚敷完皮膚變得「Bling Bling」且飽滿，如果比起保濕更在乎面膜是否貼合，這款絕對不會讓你失望。

日本攝影師偷拍浪貓爆紅 瘋狂到被當變態 神還原牠出糗搞怪瞬間

第21名 RISM 毛孔緊緻冰感面膜

這款升級版面膜最大賣點是採用了新素材「冰感面膜紙」，配合天然冷感劑，敷上臉涼感極強，絕對是怕熱人士的夏日恩物。實測員表示敷完皮膚有明顯「收緊感」，不過要留意它的冰涼感在撕下面膜後仍會持續一段時間，這種「透心涼」的感覺是否舒服就見仁見智。

第21名 Kracie 肌美精彩色精華面膜（粉紅）

這款同樣是性價比高的日常款，採用了粉紅色精華液，聲稱能令肌膚變得華麗緊緻。面膜紙設計非常貼心，設有突起位方便攤開，而且剪裁夠貼，連眼角、下巴位都能完美覆蓋。雖然實測員大讚敷完皮膚像糯米糍般有彈性，但也提醒大家，它的保濕力只屬不過不失，敷完記住要再搽乳液鎖水，效果才夠好。

第21名 Anua PDRN 100 玻尿酸膠囊精華面膜

想擁有韓妹同款「水光肌」？這款是不錯的平價之選，加入了品牌人氣精華液的成分，最大驚喜是採用了透明凝膠面膜紙，觸感「滑嘟嘟」，像果凍一樣緊貼肌膚，敷短短5-10分鐘就能為肌膚注入滿滿水分，打造透亮光澤感。

第21名 LuLuLun HYDRA ID MASK Idebenone 限定黃金美肌面膜

這款來自日本國民品牌的面膜的面膜紙極具彈性，就算敷住做表情都不易移位或翹起，貼服度備受好評。有實測員表示敷完皮膚即時變得軟糯，而且清爽不黏膩，帶有自然光澤。不過要注意，這款的後續鎖水力相對較弱，撕下面膜後容易變乾，所以敷完記得一定要即刻搽面霜或護膚油來封存水分。

第21名 Abib 魚腥草Gummy舒緩面膜

單價稍高的「獎勵型」面膜，每片約330日圓。正如其名「Gummy」，面膜紙擁有極佳的伸縮，能完美包裹面部曲線，實測員大讚「就算動嘴八講話都不會移位」，而且敷完後肌膚紋理變得整齊細緻，即時有種提亮感，是對得住價錢的急救好物。

第20名 VT PDRN 光澤緊緻面膜

這款面膜含有微針，但刺痛感其實不明顯，只有部分人在鼻翼位感到輕微刺激，普遍都能接受，敷完皮膚亦回復飽滿。不過缺點是其特厚面膜紙吸滿精華後變得太重，容易滑落移位，加上敷完後皮膚會有種黏膩感，並非人人鍾意。

第14名 KOSÉ Clear Turn 水光肌透明感保濕面膜

這款與人氣插畫家宮間步聯乘的系列，包裝相當吸睛。其最大特色是面膜紙表面經過特殊凹凸加工，敷完後輕輕擦拭，能順便做去角質護理，皮膚即時變得光滑！不過實測員提醒，由於紙質稍為偏硬，擦拭時要輕手以免摩擦過度。整體使用感清爽不黏膩，是改善乾燥暗啞的不錯之選。

第14名 明色 桃肌面膜

這款主打打造像桃一樣的粉嫩肌，雖然精華液質地濃稠，敷上臉的貼服度相當優秀，但實測員對它的評價卻非常兩極：有人讚敷完皮膚變得「Mochi Mochi」軟糯，但亦有人覺得會有「繃緊感」。加上它帶有一股頗強烈的人工水蜜桃甜香，並非人人接受得到，入手前要也要慎重考慮一下。

第14名 Wellage唯拉珠100%透明質酸保濕安瓶精華面膜

這安瓶精華面膜主打超貼合保濕，最大優點是精華液份量控制得剛剛好，雖然精華質地濃稠，但敷上臉時不會隨便亂滴，亦不會太乾。實測員大讚其觸感極佳且容易對位，一貼就能準確覆蓋面部，使用感相當出色，適合追求舒適保濕體驗的朋友。

第14名 Nature Republic自然樂園「Retilala 每日面膜」

這款最大賣點是「一膜兩用」，敷完後可以用面膜紙輕輕擦拭肌膚，實測員大讚摩擦感極低，擦完皮膚即時變得光滑細，面膜紙輕薄順滑，貼服度優秀。不過留意這款屬於清爽型，敷完記得要再搽面霜持續保濕，效果才夠完美。

第14名 ASNO 強效保濕面膜

這款比較適合追求緊緻光澤感的朋友，採用椰子萃取的纖維素面膜紙，質地挺身容易展開，而且取出時精華液完全不會滴漏，非常整潔。不過由於精華液黏度極高，導致面膜容易因重量而往下滑落，編輯建議大家敷這款時最好「躺平」享受，以免移位！

第14名 Abib 弱酸性穀胱甘肽面膜

這款專攻乾燥暗沉肌。雖然精華液質地濃稠，但上臉後意外地清爽好吸收，保濕度維持得剛剛好。最特別是它的面膜紙設計偏細，較容易控制及攤開，適合面型較細或不喜歡面膜紙太大弄髒頭髮的朋友。

第11名 Innisfree 綠茶種子透明質酸每日面膜

這款面膜相當平價，採用獲純素認證的面膜紙，質感順滑低摩擦，吸滿了水感質地的化妝水，主打「清爽輕盈」。雖然貼合度中規中矩，但勝在只需敷3-5分鐘就能讓皮膚飲飽水，而且完全不油膩，被評為「晨間妝前急救」 的最佳拍檔。

第11名 Pru「效果射擊 EX 」面膜

採用大容量包裝，設計非常貼心，可以像抽紙巾一樣單手逐張抽出，乾淨又方便。加上精華液清爽不黏膩，敷完可以即刻進行後續保養，最適合懶人或者早上趕時間用！

第11名 Anua「 Niacinamid Albutin Mask」

這款主打提亮去暗沉，最大特色是吸滿粉紅色濃稠精華的極細纖維面膜紙，敷上有種獨特的清涼感。不過LDK編輯就提醒大家，雖然面膜貼服，但因為精華液太滑，容易令面膜滑落，加上精華帶有顏色，著白色衫敷面膜時就要格外留神。

A級評分

+ 5

第8名 SAM'UPH 敏感毛孔緊致面膜

這款面膜專為敏感肌膚設計，每片約198日圓(約$10港元)。最大特色是採用柔軟的超細纖維面膜紙，吸滿了獨特的乳霜狀精華。面膜能靈活貼合面部曲線，貼服度極高。敷完後精華只需輕拍即被吸收，皮膚瞬間變得「Mochi Mochi（軟糯Q彈）」，滋潤度滿分！

第8名 Grammatical Cool Toning 3D 立體面膜

由AEON自家品牌推出的「獎勵型」面膜單價較高，每片約550日圓(約$27港元)。採用獨特的「3D 立體剪裁」，像面具一樣能完美包裹全臉，連平時難敷到的鼻翼及下巴底都能緊密覆蓋，加上設有小標籤方便攤開，設計相當貼心。主打的冰涼感極強，撕下面膜後涼快感仍會持續，實測員一致大讚「夏天沖完涼敷簡直係最高享受！」，還具緊緻收毛孔之效。

第8名 Abib 弱酸性魚腥草面膜

是該系列中表現最優秀的一款每片約330日圓(約$16.6港元)。最大特色是採用了竹纖維與蛋白結合的特殊面膜紙，質感順滑，橫向伸縮性極佳，能緊密貼合肌膚。精華液帶有淡淡稠度卻不易滴漏，雖然有一股獨特的氣味，但實測員大讚其滲透力強，敷完清爽不黏膩而且能長時間維持肌膚水分。

第7名 Mediheal美迪惠爾膠原緊緻特強精華水庫面膜

這款每片約248日圓(約$12.5港元) ，擁有該系列中最強的保濕力。實測員大讚敷完後皮膚即時變得「Mochi Mochi（軟糯Q彈）」，急救效果顯著。其面膜紙設計極具巧思，設有3個特殊切口，能大幅提升貼合度，將精華緊緊鎖住。加上淡淡的療癒植物清香，想要平價打造彈性肌，這款絕對是必入之選！

第4名 Pureal 天然酵母精華面膜

這款面膜每片約275日圓（約$14港元），最大賣點是其濃稠精華液份量非常大，浸透整片面膜紙，保濕力極高。輕薄柔軟的面膜紙質感能完美貼合面部凹凸位。不過精華液多到容易滴漏或滑落，編輯建議大家在洗手盆前敷用，只需短短幾分鐘，肌膚即時飲飽水，回復水潤透亮！

第4名 innisfree維他命C綠茶酵素透亮精華水凝面膜

這款面膜是日本限定，它將品牌超人氣的「維C精華」變成了面膜，而且採用了獨特的水感凝膠材質，敷上臉有種「融入肌膚」的驚人貼服感，完全無摩擦感，還帶有舒適涼意。實測員大讚「邊講話邊敷都不會移位」，加上剪裁開孔較小，覆蓋率高。每片約176日圓（約 $9港元），性價比極高，絕對是去日本必買的限定好物！

第4名 LuLuLun AuraBright 亮彩煥白面膜

這款稱得上「每日保養」的高CP值選擇，平均一片只需約110日圓(約$5.5港元)。專攻導致肌膚暗沉的三大殺手——角質堆積、乾燥及缺乏彈性。最驚喜是貼合力超強，利用左右切口向上提拉，面膜就能緊緊包覆輪廓，也是忙碌一族的邊做家務邊美容神器，敷完精華液秒速吸收，清爽不黏膩，皮膚更即時展現出透亮光澤感。

第2名 MEDIHEAL 維他命C提亮保濕面膜

這款面膜榮獲A級評價，每片約248日圓($12.5港元)。最大賣點是濃稠的精華液搭配觸感絲滑的面膜紙，能溫和且完美地緊貼肌膚，敷上時更伴隨淡淡柑橘清香。它在保濕力、成分及使用感三方面均獲高分，被編輯大讚「清爽又能深層保濕」，屬於平衡度極佳的實力派。

第2名 Cell Fusion C 鎮靜冰感保濕面膜

這款面膜單價較高，每片約348日圓(約$17.5港元) 。主打無油配方及「肌膚降溫-4.5℃」的強勁冷感，專門針對受紫外線傷害的暗沉肌膚。特厚棉質面膜紙吸滿了啫喱狀精華，貼服度極高且不滴漏。最大驚喜是其冰涼感會隨時間不斷增強，敷完皮膚不但彈滑飽滿，更被編輯評為「夏日護理首選」。

第1名 LIHAW CICA積雪草修復面膜

冠軍寶座由LIHAW「CICA積雪草修復面膜」 以A+頂級評分奪得。這款面膜主打「CICA 積雪草」修復成分，最驚喜是性價比極高，平均一片只需約79日圓($4港元)。採用特厚面膜紙吸滿精華，而且面膜紙延展性極佳，貼合度滿分，敷上後帶有檸檬草清香。主打保濕力持久，即使取下面膜一段時間後，肌膚依然能維持水潤感，編輯力推去到日妝店必須要掃貨。

經過連番嚴格測試，最終由LIHAW與Mediheal脫穎而出，榮登今期的「必買神級面膜」！

保濕之王：LIHAW CICA積雪草修復面膜

這款面膜在最關鍵的保濕力測試中拿下最高分，實力無庸置疑！最難得是它能完美平衡「超強補水」與「清爽膚感」，敷完水潤不黏膩，是各位的保濕首選。

成分之選：MEDIHEAL 維他命C提亮保濕面膜

韓牌代表Mediheal憑藉優秀的維他命c成分與極致貼服的面膜紙，在成分分析與易用性上獲得極高評價。想要肌膚補水兼提亮，這款絕對是信心保證。

面膜是日常愛錫肌膚最簡單、最療癒的方法。無論你是追求極致保濕，還是需要急救提亮，希望這份實測榜單能幫你在眼花繚亂的藥妝店貨架上，一眼選中你的「命定面膜」，讓肌膚時刻保持最佳狀態！

註：售價只供參考，以官方最新公佈為準