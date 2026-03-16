港鐵隱藏服務曝光!免費影印/列印文件+照片　附服務站點+3步教學

屋企Printer突然死機又急要印文件點算好?近日有網民就發現原來有不少港鐵站竟然附設影印和列印服務，不論你要印文件，還是照片都一樣得，而且費用全免，只要你完成3個步驟就可以使用!到底哪幾個車站提供此服務呢?快看看吧!

圖自ICBC（Asia）@Facebook

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近日，有網民於Threads上出Po詢問，「見到港鐵站有得免費Print嘢，有無人試過？」引起網民熱論。其實是一間銀行所推出的遠程櫃員機(VTM)附設的列印影印及沖印服務，有使用過免費沖印相片服務的網民分享，「我係客戶，入返我電話號碼收SMS驗證碼就得，相紙係啞面，效果免費嚟講算唔錯」。

根據該銀行的Facebook貼文表示，若是銀行客戶，只需用手機號碼透過短訊認證即可，每月可列印10頁PDF檔案和5張照片。而非銀行客戶則需下載該銀行的手機銀行App，搜尋「港鐵便民服務」，再按螢幕指引操作，每月可沖印3張照片和列印5頁PDF檔案。但不論是現有客戶還是非客戶，該服務都是費用全免。

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圖自ICBC（Asia）@Facebook

其實遠程櫃員機（VTM）於2025年開始投入服務，主要是為了方便香港和內地市民而設，讓市民能夠毋須預約和親身前往分行開立銀行帳戶。目前共有12個地點設有遠程櫃員機，其中9個位於港鐵站，如南昌、東涌、大圍站等。根據銀行App內顯示，設有「港鐵便民服務」的櫃員機分別在羅湖和落馬洲港鐵站。

遠程櫃員機VTM位置：

1.新界落馬洲港鐵站3樓票務大堂311號（閘內）

2.新界羅湖港鐵站LOW K5舖（閘外）

3.新界火炭港鐵站4號舖（閘外）

4.新界東涌港鐵站2號舖（閘外）

5.新界大圍港鐵站19號舖（閘內）

6.新界葵芳港鐵站Minibank舖（閘外）

7.新界白石角香港科學園1期1E大樓1樓S107A號舖

8.九龍南昌港鐵站9號舖（閘外）

9.九龍柯士甸港鐵站108號舖（閘外）

10.九龍九龍塘港鐵站207號舖（閘外）

11.九龍啟德協調道2號AIRSIDE 1樓L112號舖

12.九龍紅磡黃埔花園第9期地面21號舖

服務時間:星期一至日上午8時至晚上8時