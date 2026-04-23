施明喪禮｜「解穢酒」與「纓紅宴」點分？一文看清菜式禁忌與意義

李家鼎（鼎爺）前妻施明的喪禮今日(23日)舉行大殮儀式，靈柩隨即奉移富山火化場火化。鼎爺和細孖泳豪均表示不會出席解穢酒，但大孖表泳漢卻表示有邀請他們。其實在喪事之中有兩種宴席，分別是「解穢酒」和「纓紅宴」，在香港、廣東等地是喪禮中其中最具代表性的形式，但兩者的文化意義、酒席的菜式、進食的日子也大不同，不少人都會混淆兩個宴席。

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解穢酒是什麼？

「解穢酒」又稱「解慰酒」，有安慰同解除污穢嘅意思，通常於喪禮期間（如守夜後或出殯前）舉行。傳統上，這是殯儀館招呼賓客的喪宴，由於當時後人尚未脫孝，就叫「解穢酒」。宴席象徵著對逝者的尊敬，同時希望參加喪禮的人能解除晦氣。「解穢酒」旨在撫慰親友的哀傷。菜式以齋菜為主，通常有七道餸，且全都係素菜。「七」在中國傳統文化中具有特殊含義，例如人離世後，在「頭七」、「三七」、「七七」等都會做法事。

在喪事宴席中會有壽包

解穢酒的常見菜式

糖水：作為第一道菜，寓意希望先人的福蔭惠及後代。

豆腐：象徵清白與純潔。

素菜煲：寓意素靜與安寧。

解穢酒已少人辦?

不過隨著現代人傾向於簡化喪禮儀式，解穢酒在香港等地已不普遍，一般人都會簡化這儀式，在火化後即日脫孝，有「上山」的親友會直接食「纓紅宴」。

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纓紅宴是什麼？

「纓紅宴」經常被誤寫為「英雄宴」或「應紅宴」。「纓紅」有「被紅色纏繞」之意，即是神主牌已經能繫上紅帶，喻意喪事完結，後人可脫孝，並迎接新開始。按照華人傳統習俗，在逝者入土為安或完成火葬儀式後，家屬會脫去喪服，並設宴款待親朋好友，象徵著喪事已經結束，寓意好運即將降臨的意思

纓紅宴的菜式

纓紅宴通常會有8碟餸，寓意「好事成雙」，而每道菜都有其象徵意義：

燒肉：象徵紅皮赤壯，寓意健康與生命力。

蒸魚：魚需去尾，寄望先人安心往生，不要留尾。

雞：雞肉象徵吉祥，但同樣需要去尾，避免逝者牽掛。

生菜：寓意「生財」，寓意家運昌隆。

花膠鵝掌：寓意錦上添花，帶來福氣。

鮑魚：象徵保護與包容，祝願後人生活平安順遂。

纓紅宴禁忌菜式和用餐禁忌

避免有瓜類菜式：因「瓜」在廣東話中與「死亡」同音，象徵不吉利。

蓮子糖水：寓意「連子，帶子下黃泉」，象徵不幸。

牛肉與馬肉：「牛頭馬面」的民間傳說，這類肉類被視為對逝者不利，所以祭品都寳可以有馬肉和牛肉。

在席中要擺個席位給逝者，並用獨立餐具象徵「請先人用餐」，其他人才開始享用。

避免使用印有「萬壽無疆」字樣的餐具，藍色或白色餐具更符合傳統習俗。

避免用紅蘿蔔等顏色鮮亮的食材混在菜式中。

纓紅利是是甚麼？

在纓紅宴席間，家屬為了感謝親友陪同走完最後一程，並祝福大家洗去晦氣、身體健康，會向出席的親友派發「纓紅利是」，利是的金額通常為雙數（如兩元、二十元等），取其「好事成雙」之意，與帛金的單數金額相反，利是內傳統放有扁柏（寓意長壽）、紅頭繩（紅運當頭）。纓紅利是與吉儀也有區別，吉儀是守夜當晚派發的謝禮，不能帶回家；纓紅利是是喪禮完結後才派發，是可以帶回家。

參考資料：華永會、宏裕殯儀策劃、 恩福殯儀