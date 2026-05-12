日本《LDK》嚴選34款掛耳咖啡　1款獲A+最高評價　即睇必買清單

市面上掛耳咖啡選擇繁多，由超市常見的大眾品牌到講究產地風味的精品款式，應有盡有，但你們又知道怎麼挑選嗎？日本評測雜誌《LDK》近月聯同咖啡專家富田佐奈榮，測試了34款掛耳咖啡產品，當中更列出三款必買的最佳掛耳咖啡，喜歡喝咖啡的你們就不要錯過了！



LDK網站截圖

日本權威商品評測雜誌《LDK》近日聯同咖啡專家富田佐奈榮，以嚴謹標準測試了34款掛耳咖啡產品，從美味度、香氣、包裝易用性及回購意願四大範疇進行評分，並按「每杯100日元以下」及「每杯100日元以上」兩個價格區間分類，為消費者提供實用選購指南。

掛耳咖啡結合了即溶咖啡的便利性與手沖咖啡的風味層次，只需將濾袋掛在杯邊注入熱水，便能萃取出一杯香醇黑咖啡，深受上班族及露營愛好者歡迎。相比即溶咖啡在高溫加工過程中流失大部分原始香氣，掛耳咖啡因使用新鮮研磨咖啡豆，能保留產地特色及豐富層次。

《喝杯咖啡嗎》劇照

掛耳咖啡與即溶咖啡的分別

掛耳咖啡是將新鮮研磨的咖啡粉封入帶有紙製掛耳的濾袋中，沖泡時只需拉開兩側掛耳置於杯口，注入熱水即可萃取黑咖啡，無需額外器具。由於使用真實咖啡豆研磨，風味穩定且能保留果酸、堅果或花香等產地層次，適合在家中、辦公室或旅行中使用。

相較之下，即溶咖啡是將萃取後的咖啡液經高溫高壓加工成粉末或顆粒，過程中大部分原始香氣會流失，口感較為單一，且可能含有添加物。即溶咖啡雖方便快速，但適合只求提神、對風味要求不高的用家。若追求接近咖啡館品質的風味及沖泡樂趣，掛耳咖啡是更理想的選擇。

《喝杯咖啡嗎》劇照

《LDK》與咖啡專家富田佐奈榮共同進行測試，評分項目共分四項，總分100分：

1. 美味度（50分）：包括入口的即時感覺、醇厚度及餘韻。

2. 香氣（30分）：沖泡時散發的香味是否足夠及符合預期。

3. 包裝易用性（10分）：包裝是否易撕、濾袋掛在杯口是否穩固、沖泡時會否灑出咖啡粉。

4. 回購意願（10分）：綜合價格與品質，判斷是否值得持續購買。

👇按圖即看各款掛耳咖啡評分👇

+ 30

每杯100日元以下推薦名單（獲A級或以上）

1. UCC職人特濃經典滴漏咖啡（7g x 16袋）【A+】

2. KEY COFFEE KEY DOORS+JET BREW 季節限定混合咖啡（6.5g x 8袋）【A】

3. KEY COFFEE Drip On 托那加滴漏咖啡（8g x 5袋）【A】

4. KEY COFFEE 深焙香濃掛耳式咖啡（6g x 15袋）【A】

5. Kataoka 片岡產物 Mon Cafe Premium Blend 滴漏掛耳咖啡（8g x 8袋）【A】

6. KEY COFFEE 淡雅研磨濾掛咖啡（6g x 15袋）【A】

每杯100日元以上推薦名單（獲A級或以上）

1. 但馬屋珈琲 乞力馬扎羅AA滴漏咖啡（12g x 1袋）【A+】

2. Cafe Kaldi Drip Peru 2024 Cup of Excellence Waruwayoc Farm Geisha Washed（10g x 1袋）【A】

3. 無印良品MUJI Original Blend Mild Drip Coffee（10g x 1袋）【A】

4. Key Coffee Toarco Toraja土魯佳掛耳滴漏咖啡（8g x 5袋）【A】

5. Tamaya Kobayashi Coffee Royal Blend 1 Cup Drip（10g x 1袋）【A】

6. Itoen伊藤園 TULLY'S COFFEE 埃塞俄比亞摩卡滴濾咖啡（9g x 4袋）【A】

7. Itoen伊藤園 TULLY'S COFFEE Brazil 滴漏掛耳咖啡（9g x 5袋）【A】

8. AGF北海道森彦時間 Morihico-no-Jikan 滴濾咖啡混合裝（10g x 6袋）【A】

3款最佳「必買」掛耳咖啡

1. UCC 職人咖啡系列 - 經典特濃掛耳濾泡式咖啡（18 x 7g）

風味精準平衡，甘甜與苦味、酸味層次分明，醇厚度足，適合配搭水果系甜點。

2. KEY COFFEE DOORS+JET BREW 季節限定混合咖啡（8袋）

採用獨特搖晃沖泡技術，只需上下晃動濾袋約10秒即可完成萃取。苦味、甜味與清爽的後味平衡得宜，酸度適中。

3. 但馬屋珈琲 乞力馬扎羅AA滴漏咖啡（12g）

在「每杯100日元以上」類別中奪得最高評價，能呈現如咖啡館水準的純正單品風味，特別適合追求產地特色的咖啡愛好者。