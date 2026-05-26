日本人妻租婚紗嫌被三上悠亞穿過　遭爆曾拍AV無碼片　貼文全刪光

日本前AV女優三上悠亞2025年在Instagram分享一組婚紗照，意外引發網路風波。



1名日本新婚人妻當時發文批評，自己租借拍攝婚紗照的禮服竟曾被三上悠亞穿過，直呼「被AV女優穿了，整個好難過」，甚至揚言若早知道便不會租借。此番帶有職業歧視意味的言論，引發兩派網友激烈論戰。

日本人妻發文嫌棄婚紗被三上悠亞（圖）穿過，卻被網友反挖出疑似曾拍過無碼片。（圖／翻攝自IG／yua_mikami）

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然而事件卻在近日迎來出乎意料的大反轉。有日本網友循線找到1部2017年在FC2平台流傳的無碼作品，標榜由「18歲女大生」演出。大批鄉民以高畫質雙視窗比對後，震驚發現影片中女主角的五官與臉部輪廓，與當初批評三上悠亞的人妻「高達99%相似」，懷疑根本是同一人。

消息一出，該名人妻的社群帳號旋即「光速」消失，令網友大呼反轉劇情過於精彩。台灣AV評論人「一劍浣春秋」分析指出，由於影片女主角全程穿著學生制服，除外貌高度神似外，缺乏其他可供比對的身體特徵，加上當事人帳號已無從查詢本人回應，暫時無法百分之百確認兩人是否為同一人。

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