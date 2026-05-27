三上悠亞高EQ反擊酸民「來台灣撈金」質疑　親揭年收2億日圓真相

女神三上悠亞自2025年底加盟台灣職籃「福爾摩沙夢想家」啦啦隊「Formosa Sexy」以來，一舉一動都成為焦點。如今進軍台灣啦啦隊界將近半年，更在日前奪下「年度人氣啦啦隊員」殊榮。近期網上亦出現各種質疑聲音，有部分酸民直指她是「來台撈金」。對此，三上悠亞在展現超高情商，正面回應外界批評，並大方揭開外界傳聞她「年收2億日圓」的傳言！



三上悠亞（IG@yua_mikami）

高EQ反擊「撈金」質疑

據台媒《自由時報》報道，面對不少網民「來台灣只是為了賺錢」的酸言酸語，三上悠亞坦言，因為語言隔閡，自己其實很少直接接收到負評。對於網上酸民的攻擊，她非但沒有生氣，反而笑稱「有黑粉代表我很紅啊」！

她隨後也強調，自己是發自內心喜愛台灣，才會選擇來台進入啦啦隊發展，「如果我只是單純想賺錢，留在日本專心做自己的副業就好了，根本不需要大老遠跑來。」

她更透露，因為太喜歡台灣的職場氛圍，未來甚至想挑戰「職籃、職棒雙棲」，目標是一整年都能留在台灣與粉絲見面。

+ 3

本人回應「年收2億日圓」傳聞

除了演藝與啦啦隊事業，三上悠亞在生意場上也經營得有聲有色。私底下是「美女社長」的她，目前手頭上同時拓展了5個副業品牌：潮流女裝品牌、彩色隱形眼鏡、睫毛美容液、機能型晚安內衣、專業美髮相關產品。

外界盛傳她光靠這些副業，每年吸金逼近2億日圓。對此，三上悠亞笑著否認，澄清這筆天文數字其實是「公司的總營業額」，而非她個人的實際收入。不過她也吐露野心，坦言希望有朝一日能將自己的品牌正式帶進台灣，在當地開設實體店面。