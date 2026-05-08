另類媽媽 ｜日孕婦當女優狂吸800萬円！支持女兒入行扭曲三觀惹議

懷孕本應是充滿母愛與期待的過程，但近日有日媒報導，一名36歲新手媽媽分享自己在懷孕期間，靠著維持「爸爸活」關係及拍攝孕婦題材AV，淨賺800萬日圓（約40萬港元）。訪問中透露出扭曲的三觀與育兒選擇，令網民直呼「簡直是恐怖片」。



日媒報道一名36歲媽媽在懷孕期間，同時從事「爸爸活」及拍攝孕婦題材AV。（《Friday Digital》）

隱瞞孕情死守「爸爸活」關係

據日媒《Friday Digital》報道，惠理子原本是一名普通的上班族，在婚前已長期從事「爸爸活」（與年長男性約會獲取生活補貼）。與結婚7年的丈夫懷上第一胎後，她並未打算收手，原因是「定期補貼才是我的收入重心」。

惠理子原本擁有一名每月支付50萬日圓（連獎金可達70萬）的固定乾爹。為維持收入，她隱瞞孕情直到肚子大到無法遮掩，最終在酒店被乾爹拆穿。情急之下，她當場哭訴自己是因為太想要孩子才「失足外遇一次」，最終成功保住這段關係。

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惠理子在婚前已長期從事「爸爸活」.（示意圖/Unsplash圖片）

財路受阻開始自薦拍AV

隨著孕期加深，乾爹因生理排斥減少了親熱行為，導致惠理子的收入驟減。為了保住財路，她開始將身邊的女性朋友介紹給乾爹，並從中抽取豐厚的介紹費，其次還主動聯繫獨立製作商自薦拍攝同人孕婦AV。

她向媒體表示，拍攝AV比在風俗店工作更划算，不僅工作時間短，且男優均有接受性病檢查，讓她感到安心。在整個懷孕期間，她共拍攝了20部影片，賺取超過300萬日圓。她更直言，由於丈夫在孕期不願與她親熱，拍片正好「一石二鳥」，「既能賺錢，又能滿足生理慾望」。

懷孕示意圖（unsplash@freestocks）

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片場出血驚險早產

她亦向媒體透露，在一次AV拍攝過程中，因動作過激導致出血，隨後更在回程途中大量出血，需緊急住院早產。還戲稱，孩子是因為陌生人的「碰撞」而提早出生，雖然過程驚險，但所幸目前孩子健康出院。而她已計劃好：趁著仍有母乳，繼續拍攝「母乳AV」，並尋找能接受母乳期主婦的新乾爹。

而最令人震驚的是，是惠理子的育兒觀。她看著剛出生的女兒表示：「我想告訴女兒，妳在肚子裡時就跟媽媽一起努力拍過AV，這是我們的第一次『共同作業』。如果她長大後想跟我一起入行，我也完全支持。我希望她成為一名不依賴男人、能靠自己賺錢的強大女性。」

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網民怒轟不負責任

報道一出立即引起網民熱議，直言「老公和孩子真的太可憐了」，並斥責面對惠理子自詡「強大女性」的育兒觀，「原來真的有『無法選擇父母』的不幸……與其說是覺悟高，倒不如說是因為成長過程中缺乏愛，導致思考與依賴方式完全偏差。」

不少人不理解惠理子的做法「看起來也不像陷入貧困，非得要錢要到這種地步的理由到底是什麼？完全無法理解這種心態，簡直像恐怖片一樣。」更有網民代入孩子視角，心痛表示「如果是我的話，一點也不想投胎到這個母親身邊。孩子如果長大知道父母曾做過這種事，只會感到輕蔑和厭惡，養育孩子真的沒問題嗎？」