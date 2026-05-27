日本年輕人盛行「取消洗澡」！店員體味變生化武器　網民教奇招KO

夏日炎炎，一天不沖涼都難以忍受。但近年日本年輕世代卻公然將「取消洗澡（風呂キャン）」視為時髦潮流。最近一名日本打工仔在網上大吐苦水，指店內新來的大學生同事公然宣稱自己從不沖涼，結果連顧客都忍不住開口嫌棄，隨即引發全網熱烈討論！



(《大叔的愛》劇照)

大學生同事宣稱自己不洗澡

據日媒《livedoor》報道，一名日本服務業員工在當地知名論壇「Girls Channel」上大吐苦水。她透露店裡新來了一位兼職的大學生同事，對方完全不介意旁人目光，更在店內大方宣稱自己是忠實的「取消洗澡」一族。

原PO出於好奇問對方：「那你沒沖涼的時候，連臉也不洗嗎？」沒想到大學生同事竟然自信滿滿地回答：「不用啊！我臉部有用化妝水棉片擦過、身上也有用香氛止汗濕紙巾抹過，完全沒問題的！」

她崩潰表示，對方身上散發的與其說是汗臭，不如說是一股極其濃烈的「皮脂臭」。這股異味強烈到「不管是站在他旁邊，還是事後走到他剛才待過的地方，都能聞到那股刺鼻的味道」。

月薪$16,00行政職位吸8大碩士爭奪 HR揭符合條件也不錄用原因

強烈體味影響生意

最讓原PO崩潰的是，同事身上強烈的體味已經開始影響生意。她表示自己親耳聽到店內的顧客討論「這家店是不是有點臭」、「可能因為今天人很多，混雜了很多奇怪的味道吧」。

眼見店鋪聲譽受損，店長也曾私下委婉地向該名大學生表示：「來店裡上班前，最好還是洗個澡比較好喔」。但這番勸告完全沒有起任何作用，對方的體味依然濃烈。

面對毫無自覺的同事，原PO無奈直言，現在每天上班都像在受刑，「跟他排到同一個班時，簡直就像是在賭博」。每天上班都要賭今天對方的味道會不會熏死人，讓她痛苦得只能上網發帖向網民求救「大家的職場也有這種『取消洗澡』的人嗎？這種情況到底該怎麼解決呢……」。

上司請食迎新飯職場小薯應該點叫餐？專家提醒：飯局行為反映為人

日本年輕人掀「取消洗澡」怪風

事實上，這股「取消洗澡」的風潮早已在日本年輕人之間極其流行。而且指的並非不泡浴缸，是連最基本的「淋浴沖涼」也徹底跳過，甚至有人誇張到一星期才洗一次。這群年輕人理直氣壯地認為「沒流汗就不用洗」，理由往往是嫌程序繁複，或者「不想弄亂吹好的精緻髮型」。

（《大叔的愛》劇照）

浜崎真緒月薪HK$40,000請小編 2大奇葩入職要求！附職系薪酬統計

網民獻計重拳出擊

對於原PO的處境，網民紛紛表示同情，「做服務業還『取消洗澡』真的不能接受」、「要去工作還不洗澡，根本不配當社會人！」，甚至直斥這位大學生「太小看這個世界了」。更有心水清的網民推測，既然他連個人衛生都如此敷衍，「恐怕連衣服也穿著一星期沒洗的」、「不管是當同事還是當客人都覺得好髒、很討厭」。

亦有不少網民提議店方和主管不要再用委婉的態度，必須直接了當地提出，「客人的投訴沒停過，你要麼去洗澡，要麼就辭職，二選一」。甚至有人提議出奇招，叫原PO找親友假扮一般客人上門，然後在該大學生附近大喊「是不是有什麼怪味啊」。同時也有打工仔分享親身經歷，表示曾遇過「整顆頭油膩膩、超級臭的收銀員」，更有人投訴辦公室同事全身散發「像牙線剃出來的殘渣臭味」，崩潰直呼這種對自身體味毫無自覺的人，簡直是職場生化武器。