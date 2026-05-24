F級學霸少女擁52cm細腰AV出道　揭成長於教師家庭　長期壓抑慾望

近年日本成人娛樂圈持續湧現話題新人，其中最受矚目的新星之一，莫過於擁有「小隻馬身材教科書」稱號的清乃美依（清乃みより）。



以現役研究生身份出道的她，不僅散發濃厚知性氣息，更憑藉F杯美乳與僅52cm的纖細腰圍，打造出極具衝擊感的夢幻比例！

日本新人AV女優清乃美依（清乃みより），擁有「小隻馬身材教科書」稱號。憑藉F杯美乳與僅52cm的纖細腰圍，打造出極具衝擊感的夢幻比例。（X@seinomiyori）

看看「小隻馬身材教科書」清乃美依更多靚相：

+ 11

清乃美依是誰？

清乃美依成長於教師家庭，父母對她的教育相當嚴格，從小便希望她走上一條穩定的人生道路。外界眼中的她總是安靜內斂，但其實內心長期壓抑著對刺激與自由的渴望。根據片商透露，清乃美依從學生時期開始，便對性幻想抱有強烈好奇心；也正是這種壓抑生活與內心慾望之間的反差，讓她最終決定擺脫一切踏入AV發展。

清乃美依出道作帶來強烈視覺衝擊！

MOODYZ首部作品《MIFD-730》便以她的人生背景作為主軸，描繪角色從壓抑到逐漸釋放自我的過程。作品中能看見她從最初的緊張羞澀，慢慢轉變為完全投入的狀態，搭配極具辨識度的身材曲線與表情變化，帶來強烈的視覺衝擊，喜歡反差感與M屬性題材的老司機可千萬不能錯過！

延伸閱讀：日本名校選美冠軍棄當律師做AV女優！下海原因震驚網民：太浪費了

+ 10

延伸閱讀：

前女團練習生白石透羽 AV 出道！帶有偶像遺憾決心成為人氣女優！【老司J開車】

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】