見工被要求填近20項資料　網民質疑1份糧做10樣嘢　專家教3招自保

見工面試前，僱主了解求職者背景實屬正常，但如果要求過度詳細，甚至涉及婚姻狀況、育兒情況等私隱，則難免令人卻步。有求職者在社交平台Threads發文，上載兩張對話截圖，指自己獲安排面試，卻同時被要求填寫共17項個人資料，質疑招聘動機「一份人工，做10樣嘢」。



threads截圖

近日，有位網民在社交平台Threads以「唔多講，自己感受」為題發文，附上兩張對話截圖。第一張截圖中，對方問他「是否隨時可以上班」，並表示「可以今晚安排interview」，正常情況下，見工面試也不會約在夜晚時分，而最令網民感到「伏」的，就是第二張截圖列出多項要求，更被網民稱為是想壓價和聘請「十項全能」。

Threads 截圖

第二張截圖中，對方先感謝他申請職位後，要求他提供個人日常近照，並回答一系列問題，涵蓋稱呼、性別、出生日期、婚姻狀態、已育兒女、廣東話程度、中文輸入法、餐飲業市場營銷經驗、曾接觸火鍋或日料或茶飲業經驗、懂食物拍攝及影片剪接、懂平面設計、社交媒體小編經驗、居住地區及到荃灣所需時間、是否需要獨自工作及自律、是否需要主動溝通和匯報、是否需要開朗活潑正能量、最低接受每月休息天數、最低可接受薪金，以及最早可上班日子，將近需要提供20項資訊，當中更涉及不少私人資料。

《和解在後》劇照

而樓主就在留言補充，該份工月薪大概在$15-$18K。帖文引發大量網民討論，不少人認為問題過多且涉及私隱，直指「咁多問題嘅，呢間公司好有問題」、「近照、婚姻、子女狀況、居住區域真不用給，看手法是想壓價和請『十項全能』」、「香港幾時學歐美咁樣，唔問咁多私人問題」、「查家宅」、「感覺可以跑了」。

《開罐OPENER》早前就詢問了企業顧問張慧敏（Son姐），Son姐提醒求職者，不用在求職期間提供地址以及身份證副本之外，求職者也要注意以下三大伏位。

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求職伏位一：勿提供完整身分資料

在正式錄用之前，不用提供確實具體地址以及身份證副本，僱主在確實聘請之後，才有權查看僱員身份是否合乎永久居民，是否有在港工作的資格及條件，就算公司在聘請後記錄，也只能讓僱員提供部份身份證號碼，例如頭四位號碼，僱員要緊記不用向公司主動提供完整身份證號碼，任何公司都沒有保留僱員身份證副本的權利。

求職伏位二：背景調查須經你同意

除此之外，Son姐亦特別提醒如果新公司打算進行員工的背景調查，是應該在求職面試後，確實提出有興趣或給予Offer後，得到求職者同意才能夠通過聯絡前公司，以核實候選求職者的履歷真實性，若未得到求職者同意，僱員有權向私隱專員公署投訴。

《自身發光辦公室》劇照

求職伏位三：提防過度索取無關私隱

Son姐亦表示，要注意公司在求職期間詢問僱員資料的合理性，她表示假如在求職期間，需要求職者提供身份證號碼、住址證明，甚至係TU信貸評級、犯罪紀錄等極私隱的個人資料，就要想清楚自己申請的職位與資料的關聯性，要做好自己個人資料的保護，如果相關資料的提供與工作內容無關，就無需要向任何人披露，意味着那份工作大機會只是為了騙取你的個人資料，並非為了聘請。她提醒大家不要認為是小事，「睇吓自己有冇收到啲唔關你事嘅信」，「因為佢真係用你嘅身份證同埋地址嚟登記，可能會影響到你日後借貸或者買樓」。