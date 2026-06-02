司法書記招聘｜DSE學歷頂薪達$59,110 無需學位＋入職條件一覽

近月香港兩套法庭電視劇口碑極佳，尤其在熱播劇《COURT！》中，法庭女書記Ada更因外貌出眾成為網民熱話。

事實上，法庭書記一向被視為「薪優糧準」的理想職業，如果想入職現在就有機會了！日前香港司法機構正公開招聘司法書記，該職位以公務員條款聘用，主要職責是擔任法官或司法人員的書記，並為法庭運作及登記處提供行政支援。起薪點約為 23K，頂薪可高達 59K。

《COURT!》靚女書記Ada叫梁阡瑜（Ana.M）（ig@amcyl）

此職位的學歷要求相對親民，即使僅具DSE 學歷、未有大學學位者亦合資格申請。不過職位對語文能力有嚴格要求：申請人必須在 DSE 中文及英文科均取得 第 3 級或以上 的成績。

司法機構（行政支援部）- 司法書記

月薪：$23,585起

入職條件:

(a) (i) DSE五科考獲第3級或同等或以上成績（包括中英文科），或具同等學歷；或

(ii) 在HKAL兩個科目考獲E級或以上成績，及在中學會考另外三科考獲C級或以上（包括中英文科），或具同等學歷；

(b) DSE或中學會考中英文科考獲第3級（C級）或以上；及

(c) 在「基本法及香港國安法」測試取得及格成績。

資料圖片

職責:

(a) 擔任法官或司法人員的書記；

(b) 為法庭運作及登記處提供支援服務（處理各類申請、回應公眾查詢等）；

(c) 協助與法庭運作相關的項目發展／科技的措施；及

(d) 協助提供調解相關服務。

薪酬:

總薪級表第8點（每月23,585元）至 總薪級表第26點（每月59,110元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請表上詳列全部學歷和工作經驗，包括就業開始和結束日期，並於「工作性質」欄目内詳述各職位的職責範疇與工作內容。

(b)透過G.F.340網上申請系統(www.csb.gov.hk)作網上申請。

(c)申請人於現階段毋須提交任何證明文件。申請人或須於稍後階段提交相關證明文件的副本及出示正本，以供審查。

截止日期:12/06/2026 17:00:00

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