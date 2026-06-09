公務員加薪｜全體公務員劃一加薪2%　即睇政府點分高中低層

公務員加薪幅度今天（9日）出爐。公務員事務局局長楊何蓓茵指，今早行會討論了薪酬調整，決定公務員劃一加薪2%，生效期追溯至4月1日生效。楊何蓓茵指，今次加薪考慮了過去一年香港經濟錄得增長，生活開支上漲，私人公司僱員的趨勢淨指標都是正數，顯示私人市場普遍薪酬上漲。

早前薪酬趨勢淨指標，高中低層分別建議加薪幅度為+4.12%、+2.64%及+1.17%，曾惹起市民議論。那究竟政府是如何劃分高中低層呢？



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香港公務員的高、中、低層定義通常以「總薪級表」（Master Pay Scale, MPS）的薪點劃分。根據立法會2024至25年度公務員薪酬調整方案的文件，三個薪金級別的薪幅分別為：

(a) 高層：總薪級表第33點以上至警務人員薪級表第54b 點或同等薪點；

(b) 中層︰總薪級表第10至33點或同等薪點；及

(c) 低層︰總薪級表第10點以下或同等薪點。

按公務員事務局最新的總薪表計算，第10點以下的薪酬即是$26,590以下；第10至33點，即是人工介乎$26,590至$81,510之間；而第33點以上的薪酬，即是$81,510以上。

早前薪酬趨勢淨指標建議，公務員加薪幅度高中低層分別為+4.12%、+2.64%及+1.17%，曾惹起市民議論。當日公務員事務局局長楊何蓓茵已經強調，政府每年收到薪酬趨勢調查結果後，會徵詢職方意見，最後由行政長官會同行政會議「拍板」，當中會考慮六大因素，包括香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方要求和公務員士氣。

過去政府加薪幅度，亦不是「跟足」薪酬趨勢淨指標。例如2024年薪酬趨勢淨指標，分別為高、中、低層分別為4.01%、4.32%及5.47%，最終政府決定劃一加3%。