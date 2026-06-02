AI裁員潮2026｜銀行經理爆秘密指標：3年裁一半職位！1類人最危險

根據高盛（Goldman Sachs）早前發布的研究報告顯示，生成式 AI 可能會取代全球約3億個全職工作崗位，其中行政、法律及金融行業的受衝擊程度最高。一名自稱在銀行擔任經理的網民，日前就發文透露公司已下達秘密裁員指標，引來不少來自不同行業的網民現身說法，大爆公司引進AI後而出現的人事巨變，由停止招聘基層到跨部門大裁員，掀起網民熱議。



有銀行業打工仔透露公司已暫停請新人。（連登討論區）

銀行經理爆公司已成立AI部門

日前有自稱是「銀行經理仔」的網民在討論區發文「因為AI，你哋公司改變咗D乜」，表示自己所在的公司已在調整人事策略，「已經暫停咗請新人 / 初級職位，就算要請都係contract（合約）而且預咗冇得續約」。他還引述內部消息指，「成立咗AI部門，入面啲人爆料，公司超高層落咗order，3年內要用AI取代最少20%至50%人力，視乎department（部門）性質」。

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各行各業都出現裁員現象

帖文也引來大批網民分享自身經歷，證實「AI搶飯碗」之談絕非吹水，有網民透露公司早於去年已重組，「上年開始推AI，已經炒咗25-30%人，大部分department（部門）都用」、「以前個department有3x人出信同批嘢，有咗AI cut剩8個，做嘢仲快咗，遲下可以cut多一半；隔離department直情成個收皮，嗰度都成80人」。亦有打工仔指出公司正以各種手段逼走員工，「上年開始停晒請人，再陰啲陰啲炒人同自然流失，已經cut咗20%人。慳到嘅錢全部用嚟買AI嘅嘢，但上面仲係唔滿意，目標係50%以上」。

各行業都有網民指，因為AI公司人事策略出現變動。（《半澤直樹2》劇照）

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網民呻：老細盲信AI無所不能

有網民控訴，現時許多管理層根本不懂技術，只是盲目崇拜AI，「高層以為有AI之後代表你係可有可過嘅廢物，公司隨時可以冇咗你，幕後你嘅存在價值同議價能力直插谷底。而且公司不斷縮人手，將幾個人做嘅嘢塞俾你一個人做，覺得係理所當然要做到咁。」、「老細叫啲唔識AI嘅員工諗＋做AI，做 / 諗唔掂自己上網問DeepSeek / Gemini」、「管理層忽忽哋，以為AI無所不能，依家全部啲嘢都係X流流」。

網民抱怨自己的老闆盲信AI無所不能，只會將工作量強加於員工。（《半澤直樹2》劇照）

此外，還有網民分享，他表示AI主力打擊的正是缺乏技術核心的「MBA式通材」，因為現時人人都能靠AI獲得通材能力，反而懂得找出AI漏洞的人才最重要，「有能力睇到AI有冇行錯路、reasoning錯嘢嘅，會再重要啲，畢竟呢個就係你有冇能力真係舞得佢住」。有網民也一併指出AI的答案往往存在20%至30%的誤差與風險，但外行人根本無能力質疑，最後也表示「所以話唔定，第日又會回歸番行業專家會上返位嘅年代」。

事實上，外媒《FINANCEBUZZ》亦引述官方就業數據，點名未來10年因自動化及AI軟件普及而面臨式微的12個夕陽崗位，當中亦特別提及銀行類崗位，例如預測銀行櫃員的就業人數在未來10年將面臨高達13%的跌幅，提醒打工仔要及早認清轉型：

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