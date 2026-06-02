年輕已肥VS中年發福差異大！研究揭17歲已開始胖　死亡率飆近7成

不少人減肥都會側重磅數，認為「越重越危險」，不過醫學界最新的研究顛覆了減肥的傳統觀念，真正決定你未來死亡率與罹癌風險的關鍵，並不是你今天有多肥，而是你到底「肥了幾耐」！

《瘦身男女》劇照

醫生黃軒近日在其FB專頁帖文中，分享了他在門診遇到的真實個案。兩位年約50多歲的男士前來就診，兩人體重相近，也是有肚腩。第一位男病人從高中開始已經是「肥仔」，另一位年輕時很瘦，但近十年因工作太忙、應酬多，才慢慢變肥。

黃醫生指出，表面上兩人的體型沒有差別，但在醫學評估上，他們的健康風險卻天差共地，「肥胖暴露的持續時間，可能和肥胖的嚴重程度同樣重要。」

黃軒醫生FB截圖

越早肥胖全因死亡風險越高

瑞典ODDS在針對早期成人期（17歲至29歲）的研究發現，每年體重只要增加0.5kg，日後全因死亡風險就會隨之上升，男性增加18%，女性增加14%。

同樣在60歲時處於肥胖狀態，從17歲就開始肥胖的人，與同齡一直保持健康體重的人相比，男性的全因死亡風險高出69%，女性更高出71%，所以「17歲開始肥」的健康後果，遠比50歲才開始肥嚴重得多。

而另一項納入超過22萬名歐洲人的大型研究指出，在40歲前就身體過重的人，肥胖相關的癌症風險顯著增加，男性增加16%，女性增加15%。男性方面，患食道癌風險增加125%；肝癌風險則增加167%；女性來說，患上子宮內膜癌風險會增加278%；腦下垂體腫瘤增加113%。

《肥胖與愛情以及過錯！》劇照

肥得耐＝慢性發炎工廠

為什麼「肥得耐」會成為隱形殺手？黃醫生解釋，我們應該把體內的脂肪組織想像成一座「慢性發炎工廠」。這座工廠隨著肥胖時間的延伸，會源源不絕地輸出危害細胞健康的物質：

1. 慢性發炎訊號：長期持續刺激細胞，誘發正常細胞走向癌變。

2. 高胰島素／類胰島素生長因子：促進細胞生長，同時也可能加速癌細胞的增殖。

3. 雌性荷爾蒙失衡：脂肪組織會製造雌性荷爾蒙，過量分泌會強力刺激子宮內膜。

4. 脂肪肝/代謝症候群：肝臟長期損傷，可能增加肝癌風險

5. 胃食道逆流：腹部脂肪壓迫胃，長期可能增加食道腺癌風險

6. 腎臟高血壓：血壓持續偏高，腎臟微環境改變，增加腎癌機會

雖然數字令人吃驚，但黃軒醫生也強調，這類流行病學研究屬於觀察性研究，只能說兩件事有關聯，而不能證明肥胖一定造成癌症。日常的飲食、運動、吸煙、飲酒及睡眠等，都是影響癌症的變數。

《大餓》劇照

留意體重歷史降低患重病風險

研究也同樣指出，即使年紀較大才開始控制體重，對於降低乳癌、子宮內膜癌、結直腸癌和肝癌的風險，依然有正面影響。所以大家不要只看今天重了多少，而要留意體重的歷史，並提出5大自我檢視方向：

1.追蹤體重趨勢

問問自己「今年比去年胖了多少？」若腰圍或體重年年上升，即使目前BMI還在正常範圍，也是危險訊號。

2.成年早期就要自律

研究證實「預防年輕時增重」的健康效益，遠大於「肥了後才減」。

3.任何年齡改善都有用

就算到了中年或晚年才開始控制體重，依然能有效降低部分癌症風險。

4.關注腰圍與內臟脂肪

體重數字有時會「呃人」，但內臟脂肪不會。腰圍增加往往比體重更能反映出代謝傷害。

5.定期追蹤，預防脂肪肝

脂肪肝是肝癌的元兇之一，也是肥胖代謝傷害的指標，定期進行腹部超音波檢查至關重要。

疾病從來不是一天造成的，糖尿病、脂肪肝和癌症，都是長年月累代謝痕跡的結果，黃軒醫生叮囑，無論你現在幾歲，多做運動、改善飲食、減少內臟脂肪，對身體也有正面作用。

（內容由黃軒醫生授權轉載）