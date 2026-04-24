港澳青年北上打工津貼｜每月最高¥11,000！附申請資格懶人包

大灣區融合加快，前海對港澳台人才的扶持程度再度升級。早前前海管理局推出專項補助，旨在為初入內地職場的港澳年輕人提供補貼。學士畢業生每月最高可領6,000元人民幣，博士生更可領取超過1萬元的津貼。不過，這份補貼涉及學歷、社保及申報時間等多種限制。《開罐》為大家整合懶人包，助你如何精明領取這份北上補貼！

前海深港青年夢工廠。（深圳發佈）

三大津貼

針對2021年7月1日後首次在前海合作區就業的港澳青年，補貼由三項資助疊加而成，每月發放標準如下：

就業補貼：按照學士3,000元/月、碩士4,000元/月、博士8,000元/月、副學士或高級文憑2,000元/月的標準發放。（人民幣，下同）。

生活補貼：劃一每月2,000元。

住房補貼：在深無房者每月補貼1,000元。

以學士為例，每月總計領取6,000元；若擁有博士學位，每月到手金額更高達11,000 元，以上補貼期限累計不超過3年。

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申請人資格

45歲以下、具大學專科（含副學士或高級文憑）或以上學歷的港澳永久性居民（或已註銷內地戶籍之港人）。

申請人需與前海用人單位簽訂1年以上勞動合同，且社保關係需在前海。

若為創業企業，則需成立不超過5年，且港澳青年持股比例須達25%或以上。

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參考2025年7月深圳前海管理局所發佈的《深圳市前海深港現代服務業合作區管理局關於支持港澳青年在前海就業創業發展的十二條措施》2025年度單位類補貼申報指南所述，想要順利申請這筆專項資金，申請人與受聘單位也必須滿足以下3個條件：

三大核心門檻

門檻 1：企業需滿足實際經營要求

1. 企業必須在前海擁有固定經營場所。「四上」企業或辦公面積超過100平方米（總部企業需超過500平方米）的組織方具資格；港澳青創企業需在前海合作區擁有固定生產經營場所和必要的生產經營設備設施。

*「四上」企業是指達到一定規模或資質的大企業，包括規模以上工業、有資質的建築業、限額以上零售/餐飲業、房地產開發及規模以上服務業等，具體標準如下：

1. 規模以上工業：年營收達2,000萬元或以上的工業企業。

2. 有資質的建築業：具備總承包或專業承包資質的建築單位。

3. 限額以上批發及零售業：批發業年營收達2,000萬元；零售業達500萬元或以上。

4. 限額以上住宿及餐飲業：年營收達200萬元或以上的酒店及餐廳。

5. 房地產開發經營業：所有具備開發經營活動的房地產單位。

6. 規模以上服務業：年營業收入達500萬至2,000萬元人民幣以上（視乎行業性質，如創科、物流、地產、文娛等）的服務性企業法人。



2. 企業須安排足夠從業員於前海合作區實際辦公，以滿足經營需要，並須於當地繳納基本養老保險。

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門檻 2：申報時間為年度集中受理

補貼並非每月發放 ，而是採取年度集中申報、事後一次性發放的模式。2026年度的申報時間尚未公佈，參考2025年度的受理時間集中在8月1日至8月14日。申請人需先在前海穩定就業並繳納社保，再於指定申報開放日期內提交上一年度的補助申請。

門檻 3：財務與稅務需在地化

除辦公地點必須在前海，申請單位（港澳青創企業除外）還需在前海開立銀行基本存款賬戶或一般存款賬戶，且相關業務必須透過該賬戶進行結算。同時，單位需提供納稅證明及代扣代繳個人所得稅的查詢紀錄。

申請方式：申請人需通過所在單位登錄「前海企業服務一體化平台」，進入「港澳青年」專區進行線上申報。

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必備文件清單

身份證明：港澳永久性居民身份證及回鄉證掃描件（正反面）。

學歷認證：最高學歷畢業證掃描件；內地學歷附《教育部學歷證書電子註冊備案表》，境外學歷附教育部留服中心認證書。

勞動證明：與前海用人單位簽訂的1年以上勞動合同。

財稅證明：入職至今的前海社保繳納紀錄及個人所得稅納稅清單。

居住證明：深圳市不動產登記中心發出的「無房證明」（僅申請住房補貼者適用）。

申報表格：經單位蓋章的《港澳青年在前海就業創業資金申請表及承諾書》。

詳情可參考👉👉👉 2025年度申報指南