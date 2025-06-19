Working Holiday工作假期申請懶人包　一文睇14國家申請條件/費用

Working Holiday工作假期既可以在心儀國家合法短期工作，同時又能體驗當地旅遊文化，是不少年輕人夢寐以求的人生目標之一。不過不同國家有其申請限制及資格需符合，《開罐》整合了包括日本、韓國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、瑞典、德國、意大利、奧地利、愛爾蘭、荷蘭、匈牙利14個熱門國家Working Holiday的攻略懶人包，想趁後生一邊賺錢一邊玩的你，千萬不要錯過機會！



1.日本

日本（gettyimage/視覺中國）

- 名額：每年1500個

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：1月13日-1月24日、4月7日-4月7日、7月7日-7月18日、9月22日-10月3日

- 逗留期間：最多12個月

- 簽證費用：HK$290

日本工作假期｜申請條件和要求

1. 持有返回香港之回程機票或足以購買回程機票的款項

2. 須持有足夠維持在日本逗留初期之生活所需費用（約22,000港幣）

3. 過去未曾取得日本之工作假期簽證 *註

4. 已購買足夠的保險 - 在日本購買國民健康保險的誓約書（指定格式）或

5. 已購買海外旅行保險的證明文件（正本及複印本）

*註：如因特殊情況（事故、意外、疾病、護照被盜或遺失等）而導致行程取消或延期，未能使用已獲發之赴日工作假期簽證（VISA）的情況除外

日本工作假期｜申請所需文件

1. 赴日簽證申請表 （指定表格）

2. 護照（複印本）

3. 理由書（正本）

4. 履歷書（正本）

5. 香港永久性居民身份證（複印本）

6. 在學證明書或最終學歷證明文件（複印本）

7. 證明持有足以購買回程機票的款項及足夠維持在日本逗留初期之生活所需費用的資料（複印本）

8. 其他自我推薦之資料（複印本）

日本工作假期｜申請方法

須由申請者本人攜帶所須文件，親身到日本簽證申請中心提交申請。（不接受代辦申請、郵寄申請或於本館簽證櫃台申請）

申請人亦可於日本國駐香港總領事館的官方合作機構VFS GLOBAL之網站先預約申請

日本簽證申請中心

地址：北角電氣道148號16樓3號

申請時間：已預約申請 星期一至五 08:30 – 15:00；非預約申請 星期一至五 08:30 – 13:30

領證時間：星期一至五 08:30 – 16:45

電話：3167 7033

電郵：info.jphk@vfshelpline.com

2. 韓國

韓國（資料圖片）

- 名額：每年1000個（先到先得）

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：沒有申請期限，全年開放申請，需於工作天的上午11:30前到達領事館辦理

- 逗留期間：最多12個月

- 簽證費用：91日或以上 HK$480，90日或以下$320

韓國工作假期｜申請條件和要求

1. 持有來回機票

2. 過去連續3個月的財務能力(每日結餘)一直保持相當於港幣兩萬五千元或以上

3. 過去未曾參加此工作假期計劃之工作假期簽證

4. 持有來回機票及有足夠的資金以保證在韓國逗留首三個月期間的生活費用

5. 須提交在韓期間的旅程計劃書

6. 成功獲發簽證者須於3個月內出發

韓國工作假期｜申請所需文件

第一階段：

1. 電子表格（簽證申請書）

2. 照片（35 x 45 mm白色背景之護照專用彩色近照）

3. 護照（正本及複印本）

4. 身份證（複印本）

5. 財政狀態證明材料

6. 旅遊計劃書

第二階段：

1. 申請者的護照原件

2. 往返韓國機票 (回程日期不能超過一年)

3. 保障期為連續一年(出發日起)的保險計劃, 保障範圍需包括：

a. 醫療(門診)費用

b. 醫療(住院)費用

c. 緊急醫療運送

d. 個人責任

韓國工作假期｜申請方法

須由申請者本人攜帶所須文件，直接於韓國駐港總領事館提交申請。相關的申請表格可到官方網站預先下載。

韓國駐香港總領事館

地址：金鐵夏慤道16號遠東金融中心5樓

辦證時間：星期一至五 09:00 – 12:00（須於11:30前到達）

領證時間：星期一至五 13:30 – 16:30

電話：2529 4141

電郵：info@korea.org.hk

3. 澳洲

澳洲（資料圖片）

- 名額：每年400個

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：沒有申請期限，全年開放申請

- 逗留期間：最多12個月

- 簽證費用：澳幣650元（約港幣3400元）

澳洲工作假期｜申請條件和要求

1. 持有回程機票或證明有足夠款項購買回程機票

2. 須持有足夠維持在澳洲逗留初期之生活所需費用（5,000澳幣，約30,000港幣）

3. 之前未曾以打工度假簽證(簽證類別為417或462)進入澳洲 *註

4. 受聘於同一僱主超過6個月

5. 申請後需要在28日內，到指定診所進行身體檢查

6. 成功申請簽證後需12個月內出發

*註：如已經持有工作假期簽證，並完成三個月指定工作，可申請第二次工作假期簽證。已獲第二次簽證者，並完成6個月指定工作後，可申請第三次簽證。指定工作查看這裏。

澳洲工作假期｜申請所需文件

1. 護照（複印本）

2. 出世紙或其他顯示父母姓名的文件

3. 經濟能力證明

4. 回程機票或購票資金證明

5. 體檢報告

6. 無犯罪紀錄證明書

澳洲工作假期｜申請方法

註冊或登入 ImmiAccount，再上傳所需文件及繳付申請費用，並按指示進行身體檢查。

澳洲駐香港總領事館

香港灣仔港灣道25號海港中心23樓

辦公時間 :

領事和緊急協助

星期一至五上午9時至下午5時(午膳時間照常辦公)

電話 : 2827 8881

傳真 : 2585 4461

電郵 :

consular.hongkong@dfat.gov.au (只限有關領事服務之查詢)

hkng.passports@dfat.gov.au (只限有關澳洲護照之查詢)

4. 紐西蘭

奧克蘭 Auckland (www.newzealand.com)

- 名額：每年400個

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：沒有申請期限，全年開放申請

- 逗留期間：最多12個月

- 簽證費用：紐幣770元 （約港幣3700元）

紐西蘭工作假期｜申請條件和要求

1. 持有回程機票或證明有足夠款項購買回程機票

2. 不少於4,200新西蘭元存款證明

3. 申請後20日內，到指定診所進行體檢及遞交報告

4. 成功申請簽證後需12個月內出發

5. 申請人受聘於同一僱主不能超過3個月

6. 申請人修讀任何短期課程不可超過6個月

7. 申請人需在簽證簽發後12個月內出發

紐西蘭工作假期｜申請所需文件

1. 紐西蘭簽證費用

2. 護照（複印本）

3. 已付費並完成開票之有效機票

4. 至少4,200紐幣（約港幣20000元） 之財力證明

5. 健康診斷書（胸腔X光）

6. 醫療保險證明

7. 無犯罪紀錄證明

紐西蘭工作假期｜申請方法

訪問紐西蘭移民局網站，在「Immigration Online」系統中創建一個ImmiAccount後，選擇「Hong Kong Working Holiday Scheme」，再按要求填寫個人資料、旅行計劃、健康狀況等資訊，並上傳所需文件及繳付申請費用。

新西蘭駐香港總領事館

辦公室：灣仔港灣道18號中環廣場6501室

電話：2525 5044

傳真：2845 2915

電子郵件：nzcghkg@biznetvigator.com

網址：http://www.nzembassy.com/hongkong

5. 英國

英國（資料圖片）

- 名額：每年1000個

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：特區護照持有人將分一年兩輪，每輪500個。一般為1月及7月（每年時間略有不同），2025下半輪尚未公佈。每次開放數天，先到先得。BNO持有人申請則全年開放。

- 逗留期間：最多24個月

- 簽證費用：約£298（約HK$3,000），需通過英國官方簽證申請系統支付，可能另有醫療附加費，約£776/年（約HK$8,300）

英國工作假期｜申請條件和要求

1. 持有回程機票或證明有足夠款項購買回程機票

2. 擁有至少£2,530（約HK$25,500）的資金

3. 需購買涵蓋整個英國逗留期間的全面醫療保險（包括醫療、住院及遣返費用）

4. 成功申請者須提交肺結核測試報告

英國工作假期｜申請所需文件

1. 有效護照

2. 可證明申請人於過去連續28天內有「等值英鎊2,530鎊」存款的銀行存款明細／餘額證明

3. 若曾有前往／居住於英國政府條列之需提供肺結核檢測報告之國家，則需附上檢測報告證明

4. 簽證申請費用 Application Fee 約£298（約HK$3,000）

5. 英國國民醫療費用 IHS Surcharge

*注：以上皆需以英文呈現。

英國工作假期｜申請方法

- 特區護照持有人：

當英國簽證移民署（UKVI）開放申請時，在申請期限內遞交一封電郵申請

電郵標題須以英文寫上姓名、出生日期（日月年），及申請人護照上的護照號碼

UKVI 將隨機抽選申請者

如申請人成功獲選，會收到電郵確認資格、講解簽證申請手續、預約流程，所需文件等

申請人須在指定時間內辦理申請及繳付費用£298（約HK$3,000）

- BNO 持有人：

網上申請 Youth Mobility Scheme Visa (T5) 並提交所需文件

支付申請費£298（約HK$3,000）元及醫療附加費£776/年（約HK$8,300）

提交申請約三星期後會收到簽證申請結果

英國簽證申請中心

地址：北角電氣道169號康宏匯76樓B及E室

辦證時間：星期一至五 08:00 – 15:00（必須預約）

電郵：hongkong.consular@fco.gov.uk

6. 法國

法國（資料圖片）

- 名額：每年750個

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：全年接受申請，名額於每年1月1日重設，先到先得。

- 逗留期間：最多12個月（申請簽證須為預計出發日前3個月內）

- 簽證費用：€99（約HK$900）

法國工作假期｜申請條件和要求

1. 不少於2,500歐元（約港幣22700元），並持有回程機票或證明有足夠款項購買回程機票

2. 不可受聘於同一僱主超過6個月

3. 修讀任何短期課程，修業期不超過6個月

4. 須提交個人履歷表，以及工作假期計劃書（必須以英文或法文書寫，內容須包括申請目的和詳細計劃）

5. 須提交最近一個月的健康證明

6. 須提交無犯罪紀錄證明書（良民證）

7. 法國工作假期｜申請所需文件

8. 護照正本與影本：須提供有效期超過 18 個月的護照原件以及護照影本（包含護照首頁及所有已使用的頁面）。

9. 2 吋證件照 1 張：符合規定的近期彩色證件照，需白色背景。

10. 銀行存款證明：需證明有至少 €2,500 歐元（約港幣22700元）的資金，這是法國要求的最低生活費標準，用於證明您在抵達法國後有足夠資金自理生活。

11. 健康聲明書：須購買涵蓋法國全境的醫療保險，保額不低於 3 萬歐元 （約港幣272000港元）

12. 機票訂單或來回機票

13. 居住證明：必須提供在法國的初步居住安排，如預訂的住宿、租房合約或寄宿家庭證明。

法國工作假期｜申請方法

申請簽證須為預計出發日前3個月內，透過法國駐港總領事館網站預約申請 。

並在預約時間内帶同申請表及所需文件，親身前往法國駐港澳總領事館提交申請

法國駐港澳總領事館

地址：金鐘夏慤道18號海富中心第二座25-26樓

電話：3752 9900

7. 德國

德國（資料圖片）

- 名額：每年300個

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：全年接受申請，名額於每年1月1日重設，先到先得。

- 逗留期間：最多12個月

- 簽證費用：€75（約HK$680）

德國工作假期｜申請條件和要求

1. 過去3個月不少於2,000歐元（約港幣18200港元）的存款證明，並持有回程機票

2. 不可受聘於同一僱主超過3個月

3. 須提交每個月的詳細行程計劃

4. 須提交抵達德國後首星期的住宿證明

5. 德國工作假期｜申請所需文件

6. 有效護照正本(須為過去十年內核發之護照，並已由持照人親筆簽名), 且須有至少連續兩頁空白頁

7. 一份護照資料頁面影本

8. 證件照兩張 (須於三個月內拍攝)

9. 一份填寫完整之簽證申請表格 (請使用德國單國長期簽證申請表) - 表格

10. 一份德文或英文履歷

11. 一份詳細的動機信

12. 財力證明文件 – 正本複印本各一

13. 存有足夠金額之銀行存摺正本(自己或父母的帳戶) 該帳戶內必須經常有至少4000歐元（約港幣36300元）的存款

14. 預計停留德國境內之證明/相關資料 (例如：居住證明，語言班預訂證明，工作契約等)

15. 德文或英文保險證明

德國工作假期｜申請方法

申請人必須親身到德國駐香港總領事館申請。

德國駐香港總領事館

地址：金鐘金鐘道95號統一中心21樓

辦證時間：星期一至五 08:30 – 11:30（必須預約）

領證時間：星期一、三或五 08:30 – 09:00

電話：2105 8788

電郵：visti.hongkong@esteri.it

8. 加拿大

加拿大（資料圖片）

- 名額：每年200個

- 年齡限制：18-35歲

- 申請期間：全年接受申請，名額先到先得。

- 逗留期間：最多24個月

- 簽證費用：CAD$335（約HK$2,200 ）（包含申請費加幣$ 150、生物辨識處理費加幣$ 85、打工度假簽證費加幣$100）

加拿大工作假期｜申請條件和要求

1. 不少於2,500加元（約15000港幣），並持有回程機票或證明有足夠款項購買回程機票

2. 不可受聘於同一僱主超過3個月

3. 修讀任何短期課程，修業期不超過6個月

4. 須提交無犯罪紀錄證明（良民證）及個人履歷書

5. 須提交指定醫務所發出的體檢報告

加拿大工作假期｜申請所需文件

1. 護照正本、内頁掃描（含資料頁及有戳印之頁面，掃描成PDF檔）及2份複印本

2. 常用email

3. 家庭資料（IMM5645）

4. 個人履歷

5. 兩吋證件照件電子版

6. 體檢證明

7. 良民証/無犯罪證明記錄書

8. VFS網絡預約單

9. 生物辨識説明通知

10. 入境信函POE

11. 入職通知/雇主信

加拿大工作假期｜申請方法

注冊IRCC帳戶作網上申請，並選擇 「加拿大國際體驗」（IEC），回答問卷並等待下一輪抽籤。申請人如獲選，須在10天內登入帳戶接受邀請及開始申請工作簽證。

加拿大駐香港總領事館

地址：北角電氣道169號康宏匯6樓A2室

辦證時間：星期一至五 09:00 – 17:00

電話：3524 7168

電郵：info.canhk@vfshelpline.com

9. 意大利

意大利（資料圖片）

- 名額：每年500名

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：全年接受申請，名額先到先得。

- 逗留期間：最多12個月

- 簽證費用：€116 （約港幣1100元）

意大利工作假期｜申請條件和要求

1. 須有足夠負擔在當地逗留初期生活費及機票的金額（至少 €2,500）（約港幣22700元）

2. 不可受聘於同一僱主超過3個月，總工作時間不能超過6個月

3. 修讀短期課程不超過6個月

4. 帶同所需文件，前往意大利駐香港領事館提交申請

5. 須遞交無犯罪記錄證明

意大利工作假期｜申請所需文件

1. 有效護照正本及副本

2. 證件照兩張（3.5cm x 4.5cm，白底近照）

3. 已填妥並簽名的簽證申請表格： 請使用意大利單國長期簽證申請表，可於領事館網站下載。

4. 個人履歷 ： 英文或意大利文。

5. 詳細的動機信 （英文或意大利文，清楚說明你前往意大利的目的、預計活動、回程計劃等）

6. 存款證明（如財力證明為父母或其他人的帳戶，需提供該帳戶持有人的費用負擔聲明書及身份證明副本）

7. 回程機票或購買機票資金證明

8. 住宿證明（抵達意大利後首幾天的住宿預訂證明）

9. 保險證明： 涵蓋整個逗留期間（12個月）的綜合性醫療、意外及責任保險，保額需符合申根區要求（通常為至少€30,000）（約港幣273000元）。保單需列明承保範圍。

10. 無犯罪紀錄證明書 / 良民證

意大利工作假期｜申請方法

需上網預約，並帶同所需文件到意大利駐港總領事館辦理。

意大利駐香港總領事館

地址：灣仔港灣道18號中環廣場2樓3201室

辦證時間：星期一至五 09:00 – 12:30（必須預約）

領證時間：星期一、三或五 14:30 – 15:30

電話：2447 1846（星期一至五 15:00 – 16:00）

電郵：visti.hongkong@esteri.it

10. 奧地利

奧地利（資料圖片）

- 名額：每年100名

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：全年接受申請，名額先到先得。

- 逗留期間：最多12個月

- 簽證費用：€150 （約港幣1400元）

奧地利工作假期｜申請條件和要求

1. 須有足夠負擔在當地逗留初期生活費及機票的金額（至少 €2,000，約港幣17,000-19,000元）

2. 總工作時間不能超過6個月

3. 修讀短期課程不超過6個月

4. 提交保額最少30,000歐元（約港幣27300元）、涵蓋整個逗留期間（12個月）的綜合醫療、意外及責任保險

5. 須遞交無犯罪記錄證明

奧地利工作假期｜申請所需文件

1. 有效護照正本、副本及舊護照（如有）

2. 證件照兩張（3.5cm x 4.5cm，白底近照）

3. 簽證申請表格： 可在奧地利駐港總領事館網站下載表格

4. 的動機信 （ 英文或德文，清楚說明你前往奧地利的目的、預計活動、回程計劃等）

5. 個人履歷

6. 財力證明文件： 銀行月結單或存款證明等財力證明文件（至少 €2,000）

7. 回程機票或購買機票資金證明

8. 住宿證明（抵達奧地利後首幾天的住宿預訂證明）

9. 保險證明： 涵蓋整個逗留期間（12個月）的綜合性醫療、意外及責任保險，保額需符合申根區要求（通常為至少€30,000）（約港幣27300）。保單需列明承保範圍，包括緊急醫療、住院和遣返。

10。 無犯罪紀錄證明書 / 良民證

奧地利工作假期｜申請方法

填寫申請表格後，攜帶表格和其他所需文件親身到奧地利駐香港總領事館提交申請。

奧地利駐香港總領事館

地址：中環干諾道中34-37號華懋大廈2201室

辦證時間：星期一至五 09:00 – 12:00（必須預約）

電話：2522 8086

電郵：hongkong-gk@bmeia.gv.at

11. 愛爾蘭

愛爾蘭（Ireland.com)

- 名額：每年200名

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：每年3月1日起接受申請，額滿即止。

- 逗留期間：最多12個月

- 簽證費用：€300

愛爾蘭工作假期｜申請條件和要求

1. 須有足夠負擔在當地逗留初期生活費及機票的金額（至少 HK$40,000 並持有回程或下一站機票；或在沒有回程或下一站機票的情況下，抵達愛爾蘭時至少 HK$60,000）

2. 不可受聘於同一僱主超過3個月

3. 不可修讀任何課程

4. 須購買涵蓋整個逗留期間（12個月）的綜合醫療、住院及責任保險。

5. 須遞交無犯罪記錄證明

愛爾蘭工作假期｜申請所需文件

1. 有效護照（正本及副本）

2. 證件照兩張（3.5cm x 4.5cm，白底近照）

3. 個人履歷

4. 學歷證明（正本及副本）

5. 財力證明文件（銀行月結單正本）

6. 涵蓋整個逗留期間（12個月）的醫療、綜合住院及責任保險證明英文版

*注：需準備至少2套副本文件

愛爾蘭工作假期｜申請方法

填寫 ID(C) 940表格，並帶同所需文件親身前往愛爾蘭駐香港總領事館提交申請

愛爾蘭駐香港總領事館

地址：中環德輔道中33號20樓

辦證時間：星期一至五 10:00 – 12:00，14:00 – 16:30

電話：2535 0700

12. 荷蘭

荷蘭（資料圖片）

- 名額：每年100名

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：通常每年有兩個申請時間，一般於每年4月及10月接受申請。名額先到先得。

- 逗留期間：最多12個月

- 簽證費用：€81（約港幣740元）

荷蘭工作假期｜申請條件和要求

1. 須有足夠負擔在當地逗留初期生活費及機票的金額

2. 不可受聘於同一僱主超過12星期（或3個月）

3. 不可作為自僱人士在荷蘭工作

4. 可修讀短期課程

5. 須購買涵蓋整個逗留期間（12個月）的綜合醫療、住院及責任保險。

6. 獲得簽證後需於90天内入境

7. 獲得簽證後需接受肝結核測試

8. 抵達荷蘭後需要申請Citizen Service Number (BSN)

荷蘭工作假期｜申請所需文件

1. 簽證申請表格 （https://ind.nl/en/forms/9561.pdf）

2. 有效護照（正本及副本）

3. 香港身份證（副本）

4. 證件照

5. 個人履歷

6. 學歷證明文件（正本及副本）

7. 財力證明（銀行月結單正本）

8. 回程機票或購買機票的資金證明

9. 出生證明

10. 無犯罪紀錄證明書/良民證

11. 體檢報告

*注：需準備至少2套副本文件

荷蘭工作假期｜申請方法

網上預約申請時間，再帶同所需文件親身於荷蘭駐香港及澳門總領事館提交申請。

荷蘭駐香港及澳門總領事館

地址：灣仔港灣道18號中環廣場30樓3001室

辦證時間：星期一至三 09:00 – 12:00（只限預約）

電話：2599 9200

電郵：hon@minbuza.nl

13. 瑞典

瑞典（資料圖片）

- 名額：不設名額限制

- 年齡限制：18-30歲

- 申請期間：通常每年有兩個申請時間，一般於每年4月及10月接受申請。名額先到先得。

- 逗留期間：最多12個月

- 簽證費用：SEK 1,500 (瑞典克朗) (約合港幣1,100-1,200元）

瑞典工作假期｜申請條件和要求

1. 須有足夠資金負擔在當地逗留初期的費用（至少 SEK 15,000 瑞典克朗）(約港幣12400元），以及持有回程機票或證明有足夠款項購買回程機票。

2. 不可受聘於同一僱主超過6星期

3. 可修讀累計時長不超過6個月之短期課程

瑞典工作假期｜申請所需文件

1. 有效護照（正本及副本）

2. 財力證明文件（顯示擁有至少 SEK 15,000 瑞典克朗（約港幣12400元）的銀行月結單或存款證明）

3. 回程機票或購買機票資金證明（可簽證批核後再購買機票）

4. 保險證明：涵蓋整個逗留期間（12個月）的綜合性醫療、住院及責任保險，並覆蓋緊急醫療、住院及因健康原因的遣返費用

5. 簽證申請費用繳費證明

6. 申請表格

瑞典工作假期｜申請方法

於瑞士移民局填寫電子申請表格和呈交申請所需文件

瑞典駐香港總領事使館

地址：香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心25樓2501室

辦證時間：星期三、四 09:00 – 12:00（必須預約）

領證時間：星期一、二 09:00 – 12:00

電話：2521 1212

電郵：generalkonsulat.hongkong@gov.se

14. 匈牙利

匈牙利（Hungary Tourism FB截圖）

- 名額： 每年200名

- 年齡限制： 18-30歲 (包括18歲及30歲)

- 申請期間： 通常為每年第二季（約4月至6月）開放申請，具體日期請留意匈牙利駐香港總領事館的最新公布。名額先到先得。

- 逗留期間： 最多12個月

- 簽證費用： €60 （約港幣550元）

匈牙利工作假期｜申請條件和要求

1. 須有足夠負擔在當地逗留初期生活費及回程機票的金額（沒有具體官方數字，但建議至少有相等於港幣20,000-30,000元的存款）

2. 須購買涵蓋整個逗留期間（12個月）的綜合性醫療、住院及責任保險，保額需符合申根區要求（通常為至少€30,000）（約港幣27300元）。保單需列明承保範圍，包括緊急醫療、住院和遣返

3.在匈牙利工作不得超過6個月

4. 須遞交無犯罪記錄證明

匈牙利工作假期｜申請所需文件

1. 有效護照（正本及副本）

2. 證件照兩張 (3.5cm x 4.5cm，白底近照，符合申根簽證照片要求)

3. 簽證申請表格（可從匈牙利駐香港總領事館網站下載或於領事館索取）

4. 詳細的動機信 (英文，清楚說明前往匈牙利的目的、預計活動、回程計劃等)

5. 個人履歷

6. 學歷證明 (正本及副本)

7. 財力證明文件（銀行月結單或存款證明等財力證明文件）

8. 回程機票或購買機票資金證明

9. 住宿證明 (抵達匈牙利後首幾天的住宿預訂證明）

10. 保險證明： 涵蓋整個逗留期間（12個月）的綜合性醫療、意外及責任保險，保額需符合申根區要求（至少€30,000）（約港幣27300元）。保單需列明承保範圍，包括緊急醫療、住院和遣返

11. 無犯罪紀錄證明書 / 良民證

12.香港身份證副本

*注：建議準備至少2套副本文件，並請以領事館要求為準。

匈牙利工作假期｜申請方法

帶同所需要文件親身前往匈牙利駐香港及澳門領事館移交申請。

匈牙利駐香港領事館

地址：香港中環花園道3號中國工商銀行大廈12樓1208-09室

辦證時間：星期一至四 9:00 – 17:00；星期五 9:00 – 14:00

電話：2878 7555

電郵：mission.hgk@mfa.gov.hu