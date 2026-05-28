日本LDK評測32款防曬液　HK$77平民品牌被評A級　效果媲美名牌

皮膚最大的「敵人」是紫外線，不想加速變老，第一步就是要做好防曬準備。日本權威評測雜誌《LDK the Beauty》近日找來多名專家，就市面上32款的人氣防曬液，就其「防曬力」、「持妝度」、「成分溫和性」與「使用感」作評測，當中有7支更被評為A級，即睇測試結果！

LDK截圖

防曬產品的挑選指南

要評測各大品牌的防曬產品，LDK首先教大家如何選購防曬用品，並列出三大挑選指標。

挑選防曬霜指標一｜根據生活情境檢查 SPF 與 PA 數值

LDK建議，大家應該按需要去挑選合適的防曬護膚品，例如若只是散步或出街Shopping，應選SPF 30 系列、PA+++ 左右的產品；但若經常在烈日下或長時間待在戶外：建議選擇 SPF 30 以上、PA+++ 以上（通常建議至 SPF 50）的產品。

LDK補充，紫外線的量與強度會隨季節、天氣及時段大幅變動。因此，配合每日的生活情境，區分使用不同數值的防曬產品是非常重要。

《德魯納酒店》劇照

防曬小知識：UV-A 與 UV-B 有什麼區別？



防曬產品標示的防護指標代表了對抗不同紫外線的能力：



SPF (Sun Protection Factor)： 針對 UV-B（紫外線 B 波） 的防護指標。UV-B 會傷害肌膚表層（表皮），是導致肌膚發紅及產生色斑的主要原因。



PA (Protection Grade of UVA)： 針對 UV-A（紫外線 A 波） 的防護指標。UV-A 會深入真皮層，引致肌膚鬆弛、色斑及皺紋。由於 UV-A 具有穿透窗戶玻璃抵達真皮層的特性，即使在室內也不能掉以輕心。



挑選防曬霜指標二. 防水功能

若是參與水上活動，就要注意防曬產品有沒有「 防水」功能

挑選防曬霜指標三. 防曬產品屬性

根據「紫外線防護劑」的種類來挑選。防曬產品使用的阻隔成分主要分為「化學防曬」與「物理防曬」：

1.化學防曬

指在肌膚表面透過化學反應吸收紫外線，防止曬傷。優點是不易泛白、較耐用、防汗防水較理想。但若不徹底卸妝，就容易殘留在肌膚上；由於會將紫外線轉化為熱能排出，部分族群可能會感到肌膚刺激。

2. 物理防曬

代表成分為二氧化鈦、氧化鋅。原理是像鏡子一樣在肌膚表面反射並折射紫外線。優點是不會在肌膚表面引起化學反應，對肌膚刺激性較低，而且較易清洗卸妝，但也代表較易因汗水脫落。過去這類產品常有乾澀感或厚重的膜感，但近期已發展出許多質地水潤舒適的水基底（Water-based）產品。

3. 化學防曬 ＋ 物理防曬（混合型）

透過組合兩者的特性來平衡肌膚。這是目前市面上最常見的配方模式。

評測32款人氣防曬霜

今次LDK找來醫生、化妝師與女性實測員對32款的人氣防曬液進行測試，並列出四大測試標準：

1. 防曬力： 使用專門檢測紫外線的貼紙，在烈日下測試防曬產品的阻隔率。

2. 成分檢測： 由專業化妝品研究員分析，檢查是否含有抗發炎、保濕或具刺激性的成分。

3. 抗摩擦/抗汗性： 模擬流汗與衣服摩擦的情境，測試防曬膜是否容易脫落。

4. 用後感： 由多位受試者實際塗抹，評價其黏膩感、泛白情況與推展性。

LDK另設兩個加分測試，分別由專業髮型化妝師品評美肌效果，以及測試產品防水能力（評級由低至高順序）：

被評級【D-C級】

+ 2

NIVEA UV 水凝露 EX 泵裝

紫外線預報 Sarasa UV Gel F

by365 粉感UV Gel

Lissage UV Protector Perfect N

Curel 保濕修護UV精華

& Fam Mild UV Gel

Recipio 保濕防曬霜

被評級【B級】

+ 13

Anessa 完美UV護膚UV Gel

DHC 完美溫和防曬霜

Real Barrier Cera Moisture Barrier Sun Cream

matsukiyo松本清 Polybarrier UV Gel 3 Brightening

Time Secret Day Milky UV Gel

Verdio 藥用UV乳液

Suncut Suncut R 多維提亮 UV 精華 #透明薰衣草

AYURA Water Feel UV Silky Milk

Anessa 亮白UV Gel

雪肌精 護膚UV精華 Gel N

SKIN AQUA Tone Up UV Essence #Captivating Lavender

SKIN AQUA Tone Up UV Essence #Fragile Blue

SHISEIDO資生堂 完美防曬水凝膠

Verdio 藥用UV Gel

SKIN AQUA Tone Up UV Essence #Bright Mint

CeramiAid UV Milk

SUNCUT SUNCUT R Tone Up UV Essence #Snow White Blue

雪肌精 護膚UV精華乳N

防曬推薦2026︱7款A級防曬推薦

A級防曬霜TOP 7｜ Skin Aqua飾底 UV 精華 / 隱藏白 （798日元，約39港元 ）

UV防護力達 97%

防曬力 4.5星

成分 3星

抗脫妝 4.5星

用後感 3.5星

總評分：3.85分

評測指這款產品的質地稍微偏硬一些，塗抹時較容易產生有痕，不過推開後能緊貼肌膚上。對於追求「透明感」的人來說，是非常推薦的選擇。

A級防曬霜TOP 6｜ Paul & Joe身體防護隔離乳 （4,180日元，約205港元 )

UV防護力達 94.6%

防曬力 4星

成分 3.5星

抗脫妝 4星

用後感 4.25星

總評分：3.89分

這款主打「耐汗、耐水、抗摩擦」的UV 防曬乳，在測試中展現極高穩定性，不僅不易脫妝，還具備良好防水性能，戶外活動必選！雖然是寫身體用，但LDK指很多日本用家也會把它當作臉部妝前隔離使用。

A級防曬霜TOP 5｜ to/one亮白日間精華 UV (3,300日元，約162港元）

UV防護力達 95.8%

防曬力 4星

成分 4星

抗脫妝 4.5星

用後感 3.13星

總評分：3.95分

測試者認為它有自然提亮感，塗後能讓臉部輪廓更立體，而且有修飾粗大毛孔與提升氣色的效果。評測人員指單塗它都有化了妝的效果，非常適合追求快速完妝的人。

A級防曬霜TOP 4｜Skin Aqua飾底 UV 精華（1,210日元，約59港元）

UV防護力達 97%

防曬力 4.5星

成分 3星

抗脫妝 4.5星

用後感 3.88星

總評分：4.02分

實測顯示，即使面對模擬皮脂或潮濕悶熱環境下也不易脫落，作為妝前打底霜十分稱職。質地亦滑順、具高度服貼感，在「抗曬力」測試中也有不錯表現。

A級防曬霜TOP3｜SHISEIDO全效抗禦防曬乳(敏感肌用) （6,380日元，約313港元）

UV防護力達 95.5%

防曬度 4星

成分 3.5星

抗脫妝 5 星

用後感 3.5星

總評分：4.04分

擁有乾爽輕盈的舒適使用感，完妝後的粉霧（Powdery）質感也獲得測試用家一致好評。 LDK特別推薦給需要長效防護、同時追求輕薄粉感底妝效果的人士使用。

A級防曬霜TOP 2｜SUNCUT無重力感 UV 精華 （1,430日元，約70港元）

UV防護力達 96.3%

防曬力 4.5 星

成分 4.5星

抗脫妝 4 星

用後感 3.88星

總評分：4.16分

輕盈不脫妝且強力防曬！其妝效獲得專業人士高度好評，大讚「能讓素肌看起來細緻平滑」。

A級防曬霜TOP1｜ HEPATREAT 藥用保濕 UV 霜 （1,568日元，約77港元）

UV防護力達 96.5%

成分 5星

防曬度 4.5 星

抗脫妝 5 星

用後感 3.38星

總評分：4.35分

評測報告指 HEPATREAT這款UV 霜UV防曬力96.5%，是敏感肌首選。測試員表示，塗後完全不覺得厚重，也沒有物理性防曬常見的乾澀、黏黏的感覺，綜合得分最高！

A級防曬霜 HEPATREAT 藥用保濕 UV 霜 (LDK截圖)

（價錢只供參考，一切定價以官方公布為準）