HPV懶人包｜健身室都會感染？即睇HPV傳播途徑+病毒類別+預防方法

TVB節目《東張西望》近日揭發一宗震驚全城的「播毒渣男」事件。21歲任職學校籃球教練的H先生，被指刻意隱瞞性病，仍到處結識年輕女性發展親密關係，導致多名受害人感染性病及出現生殖器官病變。事件令公眾再次關注性健康議題，尤其年輕人對HPV（人類乳頭瘤病毒）的認知與防護意識，更成為討論焦點。



東張西望 截圖

近日有一名任職學校籃球教練的H先生，刻意隱瞞性病到處與年輕女性發展親密關係，導致多名受害者感染性病及生殖器官病變，令不少市民重新關注HPV和性病的資訊，更有人質疑在健身房使用公共器材，也會令性病傳播，但其實理論上如果是普通接觸，是不會感染性病的，因性病病原體暴露在空氣中便會迅速死亡。

《我們不能是朋友》劇照

甚麼是HPV？

HPV（Human Papillomavirus，人類乳頭瘤病毒）是一種常見的DNA病毒，主要感染人體的皮膚和黏膜。目前已知有超過200種亞型，根據致癌風險可分為低危型和高危型。低危型（如HPV 6、11）可引起生殖器官濕疣（俗稱椰菜花）；高危型（如HPV 16、18）則與多種癌症有關，包括子宮頸癌、肛門癌、口咽癌及陰莖癌等。而節目中的受害者患上的性病更高達九個，包括高危HPV16、26、52、58、59，以及低危HPV11、40、43、54。

女事主患上的性病高達九個，包括高危HPV16、26、52、58、59，以及低危HPV11、40、43、54。（東張西望截圖）

HPV主要透過性接觸傳播，亦可能經由皮膚接觸、共用毛巾或貼身物品、甚至母嬰分娩等途徑感染，極少數個案可能因接觸帶有病毒的物件（如共用性玩具）、皮膚傷口或黏膜體液而感染，大部分感染者沒有明顯症狀，約90%的感染可被自身免疫系統在一年內清除。但若持續感染高危型HPV，則可能引致細胞病變，最終演變成癌症。

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健身室會傳染性病嗎？

節目中幾個當事人是同一間健身室的會員，有網民擔心在健身室都會感染HPV。但其實在健身房中的普通接觸，例如單純觸摸啞鈴、健身單車或瑜伽墊，是並不會感染性病，因為性病病原體（如愛滋病毒）暴露在空氣中會迅速死亡，但如果本身皮膚有破損，若接觸到被病毒污染的器械，可能導致間接感染，又或者共用未經徹底消毒、沾有患者新鮮體液的毛巾，且自身皮膚剛好有傷口，理論上有傳染風險。

東張西望截圖

性病病徵與求診須知

性病是一種嚴重的疾病，不單會影響性器官及生殖系統，造成痛楚，更可蔓延到身體其他器官， 引致併發症，造成不育，甚至死亡，初期的病徵未必明顯，所以很容易被忽略，尤其在女性可能全無病徵。若懷疑自己染上性病，如性器官出現損口，小肉粒、水泡、痕癢、小便頻密或刺痛、男性尿道排出白色膿液、女性陰道排出黃綠色膿性白帶等，都可能是性病的病徵，切勿諱疾忌醫，應當及早求診， 以減輕徵狀和避免產生併發症。

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預防HPV可從以下三方面入手：

1. 接種HPV疫苗

這是預防HPV感染最有效的方法。疫苗能預防多種高風險型HPV，顯著降低相關疾病及癌症風險。HPV疫苗不僅能預防女性子宮頸癌及陰道癌，還能預防男女的肛門癌及生殖器官濕疣（椰菜花），建議最理想的HPV接種年齡是在性活躍期前接種（9至14歲最有效），但即使已有性經驗或年齡較長，接種依然能預防未感染過的病毒株。

2. 定期篩查

建議25至64歲，曾有性生活的女性應定期進行子宮頸篩查，例如子宮頸抹片檢查及HPV病毒檢測，即使已接種疫苗亦不能忽略，因為疫苗無法覆蓋所有致癌型別，合資格的婦女，可透過子宮頸普查計劃在母嬰健康院預約檢查。

3. 安全性行為及良好生活習慣

正確使用安全套可降低但非完全杜絕傳播風險，因此除了減少性伴侶數目，或單一性伴侶之外，日常生活中也建議保持良好生活作息、均衡飲食、有助維持免疫力，讓身體自行清除病毒，同時建議避免吸煙，因為吸煙會削弱免疫系統，增加患上子宮頸癌的風險。