年輕人躺平是為健康？耶魯研究：每年「擺爛」60天+4條件能解壓力

你是不是也曾因為耍廢（躺平、擺爛）、放空一整天就感到罪惡無比？研究顯示美國人每年平均需60天耍廢日才能徹底感覺放鬆，到底是什麼原因讓美國人決定放下一切去休息？耶魯大學研究更是證實了，給自己放鬆的「懶惰日」對身心健康至關重要，還能實際提升你的幸福感和創造力。



當你享受耍廢時，大腦會釋放多巴胺，產生快樂與靈感的感覺。下次請大膽給自己的心放一天假，安排專屬自己的「完美懶惰日」吧！

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放慢腳步，才能走得更遠：科學支持的懶惰日

在現代社會，休息往往被誤解為懶惰，這讓許多人在週末或閒暇時放鬆時感到內疚。然而，耶魯大學的研究指出，規律且適度的「懶惰日」對身心健康具有重要作用。這不僅能幫助我們從日常壓力中恢復精力，還能提升專注力和整體工作表現。

同時，這種刻意的休息能改善情緒，增強幸福感，讓生活更有平衡感。換句話說，暫時停下來並非浪費時間，而是一種科學證明的自我投資，對長期健康與生活滿意度都有明顯助益。

無所事事，其實在充電：大腦也需要放鬆時光

當我們進行看電視、輕鬆閱讀等「無所事事」的活動時，大腦會產生積極的化學變化。心理學研究指出，這類靜態放鬆能刺激多巴胺分泌，帶來愉悅感。同時，大腦會生成更多α波，這種腦波與深度放鬆、發散性思維和創意提升密切相關。換句話說，看似無所事事的時光，其實是在幫助大腦恢復能量，促進心理健康，並激發靈感與創造力。

耍廢其實很重要：研究證實放鬆是高效充電

多項研究指出，維持規律的放鬆習慣，往往能帶來超出預期的正面效果。透過刻意安排休息時間，人們不僅能有效降低身體緊張與肌肉壓力，也有助於減少憂鬱（抑鬱）與焦慮的風險。適度放鬆能讓大腦與身體從長時間的壓力中恢復，進而改善整體心理健康狀態。

除此之外，當身心處於較為放鬆的狀態時，大腦的思考也會變得更加靈活，創造力與問題解決能力自然提升。換句話說，看似「耍廢」的時間，其實是一種讓身心重新充電、維持最佳運作狀態的重要過程。

一年要休息60天？調查揭露現代人的放鬆需求

一項針對2000名美國受訪者的調查顯示，多數人認為若要真正達到身心完全放鬆，每年平均需要約60天的休息時間。研究也進一步分析，人們會如何利用這些看似「無所事事」的日子進行自我照護。

其中約有五分之一（21%）的受訪者會提前把休息日排入行程，刻意為自己保留放鬆空間；而高達67%的人則傾向採取更隨性的方式，依當下的心情與狀態決定何時停下腳步休息。

為什麼我們需要耍廢？調查揭露三大原因

調查顯示，人們最需要休息的主要原因是：

· 情緒低落與精力不足，比例達55%

· 職業倦怠，佔39%

· 被日常責任壓得喘不過氣的感受，佔34%



這些因素往往讓人意識到，適時停下腳步對身心恢復相當重要。

而在規劃放鬆的一天時，也有幾項被普遍認為不可或缺的條件，例如：

① 舒適的服裝（47%）

② 溫暖的毯子（40%）

③ 乾淨整齊的居家空間（40%）

④ 充足的零食（39%）



這些看似簡單的元素，往往正是打造真正放鬆時光的關鍵。

耍廢不是偷懶：耶魯研究揭示真正的工作生活平衡

耶魯大學研究者強調，每週適度安排放鬆時間其實非常重要。雖然這些「停機時間」看起來缺乏生產力，但它們正是維持Work Life Balance（工作與生活平衡）的關鍵因素。當人長時間處於高壓與高強度工作狀態時，適時停下來反而能幫助身心恢復，避免過度消耗。換句話說，別再把耍廢視為拖延或不負責任，它其實是一種策略性的休息方式，能讓人重新累積能量，並以更穩定、更有效率的狀態面對接下來的工作與生活。

放鬆也要有度：健康休息與逃避的分界線

雖然放鬆對身心健康十分重要，但若過度到影響運動、社交或正常睡眠，反而可能帶來負面效果。專家建議，人們應該學會區分兩種不同的情況：健康的放鬆，是在忙碌一週後給自己的獎勵性休息；而過度的放鬆，則可能變成持續逃避生活挑戰與責任，甚至用休息來掩蓋問題。真正健康的休息，應該建立在完成責任與努力工作之後，作為身心恢復的獎賞，而不是逃避壓力或拖延問題的藉口。

你今天「耍廢」了嗎？其實，科學早就證實，適度的「懶惰」是一種高級的自我照顧方式。當你放下工作與責任，進行看電視、輕鬆閱讀或只是發呆的時候，大腦會釋放多巴胺，帶來愉悅感，同時生成有助於深度放鬆與創造力的α波。

規律安排這樣的休息日，不僅能讓身心恢復能量，減緩壓力，還能提升思考與解決問題的能力。找一天，給自己安排一個「完美懶惰日」，讓身心在放鬆中充電，迎接下一週的挑戰。

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