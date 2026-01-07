天氣冷仍可穿短袖≠身體好！醫生警告唔覺凍+6大徵狀是健康警號

近日天氣急速下降，你已經出動羽絨返工返學，卻偏偏有人只穿短袖，究竟是自己體質差，譞是對方特別強壯? 有醫生日前撰寫文章表示，其實每個人的散熱系統也不一樣，不怕冷跟健康體質其實沒有絶對關係，反而警告若不怕冷的同時有6大徵狀出現，隨時是代表健康響起警號！



黃軒醫師日前在其社交平台發文，分析有些人不怕冷的原因。黃醫師表示，從醫學與生理學來看，這群人是真的「感覺不一樣」，是他的「散熱系統不一樣」。他指出，人體對冷的感受，不是溫度計，而是神經＋血管＋大腦的整合結果。

3大因素影響人對冷的感官反應

當環境變冷，人體大多數人會啟動三件事：皮膚血管收縮（減少熱量流失）、起雞皮疙瘩、顫抖（產熱）以及大腦發出「好冷」的警訊。只是有些人的反應較慢較弱，所以結果表現出「真的沒你那麼冷」。

此外，對寒冷感覺有反應也跟脂肪有關。人體內有種脂肪叫棕色脂肪（Brown Fat）， 它的功能不是囤熱量，而是直接燒掉產熱。有研究發現棕色脂肪活性高的人，能在低溫下能快速產生熱量，所以主觀冷感顯著降低，換句說話講他的體質「自帶暖爐」。而人們的棕色脂肪之所以有差異，其實跟基因、年齡（年輕人通常比較多）、是否長期暴露於低溫環境等都有關係。

除此之外，長期做運動的人， 不但肌肉量（肌肉是主要產熱器官）和基礎代謝率高，交感神經調節效率較好，即使穿得少，核心體溫也撐得住。這就解釋了為何晨跑的人穿短袖，而久坐辦公室的人冷到發抖。

唔覺凍+6大徵狀是健康警號

而大腦對於寒冷感覺也每個人不同，有研究顯示冷刺激的感受，會經由周邊神經傳到大腦，而大腦對這些訊號的「解讀強度」存在個體差異。同樣 是15°C，有些大腦會判定「還行」，有些則會判定「快不行了」，這不是意志力，是神經科學。

不過，有些人若真的不覺冷，但同時出現伴隨6大徵狀，包括疲倦、體重異常下降心悸、手抖、皮膚乾燥、怕熱，就要注意是否跟甲狀腺功能異常、自律神經失調、或感覺神經有問題有關。

《戀愛到天長地久》劇照

6大族群不易天氣冷穿短袖衣物

黃醫生結論認為，雖然不怕冷 ≠ 一定健康，而在寒冷天氣下，穿短袖衣物並不是人人適合，以下群體尤其要注意：

1.患有慢性疾病患者

包括有高血壓、冠心病、心肌梗塞病史、中風病史等，也不建議受冷風，因為冷空氣會讓血管「瞬間收縮」，有機會令血壓上升、增加心臟負荷以及令血液更容易凝固。有研究顯示，心肌梗塞、猝死，在冬季明顯增加，所以要記住「保暖不是舒服，是保命」

2. 長者

隨著年紀增長，冷覺神經會變鈍，因為感覺神經退化、 皮下脂肪變少、所以體溫調節能力下降。容易在核心體溫已經在下降時，仍然覺得不太寒冷。

黃軒醫師 ( Facebook截圖)

三、甲狀腺功能低下者

如果你容易怕冷、體重增加、疲倦、反應慢、皮膚乾燥以及便秘，就要留意是否甲狀腺功能低下。因為甲狀腺素是人體的「發熱開關」。

四、糖尿病或周邊神經病變者

周邊神經病變可能導致對冷、痛、麻的感覺遲鈍，以及血管收縮調節異常。可能會造成手腳冰冷及血液循環差，但患者卻沒感覺。若在天冷時仍穿短袖以及不保暖四肢，就會增加凍傷、循環惡化風險。

五、雷諾氏症（Raynaud phenomenon）

這類人一冷，手指、腳趾變白或變紫，兼且出現麻、痛、刺，血流瞬間關閉。

六、體重過低、營養不良者

BMI 過低、長期吃太少的人，因皮下脂肪薄肌肉量低，熱量儲備不足，冷的感覺會真的冷進身體裡，若仍穿短袖，身體其實是在「借命用」。

總括而言，醫生表示冬天穿短袖，並不是勇敢的表現，而是要看你的身體，「撐不撐得起這個選擇」。