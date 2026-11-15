日本不倒翁擺錯恐招噩運？達摩放房間連做怪夢　內行人曝最佳擺位

去日本大阪旅遊，不少人都會專程前往以遍地祈願達摩聞名的「勝尾寺」朝聖，並順手買幾個可愛的達摩吉祥物回家當伴手禮。然而，早前網絡上一篇關於達摩擺放位置的帖文卻引發熱烈討論。有網民透露，因為不知道禁忌，把買回來的達摩放在臥室，結果「真的連做兩天惡夢」，甚至夢到「被超級巨大的達摩追」。貼文一出，隨即引來大批有相同遭遇的網民現身認證！

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Po主在網絡上分享這段驚險又帶點搞笑的經歷後，本以為只是個人體質或日有所思，沒想到留言區隨即湧現大量網民分享相同經歷，紛紛表示這絕對不是幻覺。

也有剛從日本回來的網民表示自己也是放在房間裡：「已經四天都睡不好。」甚至有人稱即使達摩「沒開眼，一樣睡不著」。不少網民集體表示自己在夢裡「跑得很累」，紛紛大讚勝尾寺的達摩「確認過眼神，是真的有威能」。

內行人揭秘：真的不能放臥室

究竟為什麼達摩不能放房間？有熟悉日本傳統文化的內行網民留言指出，這與達摩的擺放禁忌有很大關係。他解釋，達摩本來就是要放在「家裡人最常聚集的地方」，例如客廳、玄關或書房。如果直接放進過於安靜的寢室，神明會覺得無聊，感覺就像「直接把祂晾在那邊，難怪會托夢給你」。

此外，針對原PO被巨大達摩瘋狂追趕的惡夢，該名網民也指出，勝尾寺的「勝」字，並非指打敗別人，寺方一直以來堅持的解釋是「戰勝過去的自己」。因此，在夢裡被達摩追的含意「搞不好是在催你戰勝自己」。

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達摩身世揭秘

提及達摩，多數人會立刻聯想到有着濃眉大眼鬍子及朱紅色圓滾滾身體的日本傳統玩偶不倒翁，其背後的歷史與細節其實大有文章：

1. 手腳萎縮的造型： 原型其實是中國禪宗的「達摩祖師」。相傳他在中國嵩山少林寺中面壁打坐了足足9年才悟得佛法，導致手腳因長年盤坐而隱於僧袍內（民間傳說坐禪導致萎縮退化），演變成今日圓滾滾的不倒翁造型。

2. 起源於大饑荒： 江戶時代「天明2年」日本爆發大饑荒，群馬縣少林山達摩寺的住持便教導農民製作達摩當作護身符販賣，幫助大批庶民度過難關，從此流傳全國。

因此，日本人非常喜歡在面臨學業考試、公司業績挑戰或選舉活動等需要靠自身努力達成的關鍵時刻，請出一尊達摩來激勵自己。

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各種顏色功能與「開眼」許願指南

達摩除了最經典、代表「開運必勝與闔家平安」的紅色外，顏色也非常多元：黑色或金色求財與事業；黃、白、銀色求財與目標；藍色求學業；粉色求戀愛；綠、紫色求健康。

除了不倒翁的寓意之外，如果你仔細觀察達摩的臉部，會發現上面的紋路也大有文章：眉毛的紋路代表「鶴」，而鬍子的紋樣則代表「龜」。

鶴與龜在東方傳統中都象徵着長壽與吉祥。此外，由於群馬縣從前盛產蠶絲，蠶繭羽化成蛾的狀態在日文中稱為「起」（Okiru），正好與「七轉八起」的意思暗合，因此當地的養蠶戶也會將達摩奉為重要的守護神，祈求蠶絲豐收。

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如果在市面上看到已經畫好雙眼眼珠的達摩，代表那是純粹當作擺設與常規祈福使用。如果是買到雙眼留白的達摩，就需要透過極具特色的「開眼儀式」來許願：

許願開眼（畫左眼）： 在新春或決定實踐目標時，誠心對着達摩玩偶許願，並親手為它畫上左眼（面對達摩時的左邊，即達摩本身的左眼）。

願望達成（畫右眼）： 當你的願望順利實現，或者是努力開花結果時，再親手為它畫上右眼，象徵功德圓滿。

隔年還願：還有網民提醒「達摩是要給你有時效性許願的，願望達成要還回去」。通常在滿1年後的新年，信徒會帶着功成身退的達摩回寺院還願（進行火化供養），並當場購買一尊體積更大的新達摩回家，以此祈求新一年更多、更廣的祝福。

參考資料：《Pinkoi》、《Fun！Japan》