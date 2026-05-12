2026日本人票選迴轉壽司Top10！壽司郎僅排第3　3間香港都有分店

去日本旅行，迴轉壽司絕對是必食清單之首！日本網站「大家的排名（みんなのランキング）」近日公佈2026年最新「迴轉壽司連鎖店人氣排行榜」。這份由超過6,000名日本網民票選出的名單，結果令人大跌眼鏡——傳統「三巨頭」壽司郎、藏壽司、濱壽司竟然全部跌出榜首，當中更有3間上榜名店在香港設有分店。到底哪間店憑藉「現點現做」與「高速軌道」的優點奪冠？即睇下文Top10名單！

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第10名：大起水產迴轉壽司 (大起水産回転寿司)

（大起水産回転寿司）

店舖區域：以關西為中心（大阪、京都、兵庫等）

人均消費：2,000至4,000日圓

運營公司：大起水產株式會社

主打水產公司直營的絕對新鮮程度，擁有自家的產地直達流通系統。店內設有開放式廚房，食客能親眼目睹師傅現場處理新鮮魚類，透明度極高。

票民評價：

有熟客表示：「雖然經典食材水準穩定，但最期待的是出現平時罕見、未曾品嚐過的『天然魚種』，每次光顧都有驚喜。」、「家中有喜事時必定首選此店」，特別推薦本鮪大腹肉，認為食材份量厚實且鮮度極佳，雖然預算略高，但若想品嚐高品質壽司，此店是關西地區的首選。

第9名：金澤美味壽司 (金沢まいもん寿司)

（金沢まいもん寿司）

店舖區域： 石川金澤、關東、關西等

人均消費： 3,000至5,000日圓

運營公司： 株式會社M&K

迴轉壽司界的貴族，食材由金澤港、七尾港每日直送。店內裝潢優雅，提供如紅喉魚等北陸名物。

票民評價：

網民普遍認為其品質已超越其他平價類別，「使用的是100日圓壽司店絕對見不到的高級食材，用餐體驗充滿幸福感。」有食客大讚店鋪氛圍：「店內環境優雅，讓人彷彿置身於金澤（金沢にいるかのような上品な雰囲気）」，特別是紅喉魚的油脂甘甜令人驚嘆，絕對物超所值。

第8名：握壽司長次郎 (にぎり長次郎)

（にぎり長次郎）

店舖區域： 以關西為中心

人均消費： 1,500至4,000日圓

運營公司： 株式會社Foodsnet

走「精品迴轉壽司」路線，店內設有大型魚池。吧檯位置由職人在客前親手握製，提供極具尊榮感的用餐體驗。

票民評價：

有網民視此店為「獎勵自己」的好去處：「雖然價格較一般連鎖店昂貴，但在需要獎勵自己或慶祝時必定會造訪」，有人推崇店員手藝：「職人在吧枱內親手握製，醋飯口感蓬鬆，彷彿置身於高級壽司店。」並提醒：「食材的新鮮度與份量令人折服，特別推薦鮪魚三昧。」

第7名：迴轉壽司 トリトン (回転寿しトリトン)

（回転寿しトリトン）

店舖區域： 北海道、東京

人均消費： 1,500至3,000日圓

運營公司： 北一食品株式會社

發跡於北海道，被譽為「赴北海道必食」。以巨大的壽司食材聞名，特別注重使用北海道本地食材，CP值極高。

票民評價：

不少食客對其性價比感到震撼：「若以食材大小、鮮度與味道評比，此店絕對是第一（総合満足度はやはりここが1番）。」、「食材新鮮、份量足且極為美味！」不過人氣過旺也是缺點：「用餐尖峰時間排隊1小時是常態」，因此有網民直言：「實在不希望太多人知道這家店，讓懂的人去吃就足夠了。」

第6名：合點壽司 (がってん寿司)

がってん寿司門店（Tripadvisor）

店舖區域： 以關東為中心（埼玉、東京等）

人均消費： 1,500至3,000日圓

運營公司： 株式會社RDC

以店員活力的呼喊聲「Gatten Shochi!」和熱情的服務態度為特色。師傅直接在客前握製壽司並親手傳遞，保留了傳統壽司店的溫度。合點壽司亦已於2024年9月進駐香港。

票民評價：

有網民坦言曾對迴轉壽司抱有偏見：「坦白說以前對迴轉壽司有些偏見，但這家店讓我第一次感到美味。」也讚許店員的互動性：「職人充滿活力，會以搖鈴通知厚燒玉子出爐，用餐氣氛極佳。」雖然有評論指兩人消費常突破1萬日圓，消費較高但無阻其水準不輸不旋轉的壽司店。

第5名：藏壽司 (くら寿司)

（くら寿司）

店舖區域： 全國連鎖

人均消費： 1,000至2,000日圓

運營公司： 藏壽司株式會社

全球知名品牌，主打無添加概念。店內的投盤抽獎系統Bikkura Pon是吸引家庭顧客的核心特色，兼具美味與趣味。

票民評價：

藏壽司是家庭客群的首選：「抽獎遊戲能有效防止小孩感到枯燥，為了湊齊5盤進行抽獎，即使飽腹也會努力進食。」衛生方面亦獲肯定：「防塵蓋令人安心，衛生管理是迴轉壽司業界中的頂尖水準。」惟部分網民指出分店品質較參差，曾遇過服務不佳的店舖。

第4名：壽司銚子丸 (すし銚子丸)

（すし銚子丸）

店舖區域： 以關東為中心（千葉、東京等）

人均消費： 3,000至5,000日圓

運營公司： 株式會社銚子丸

正宗江戶風味壽司，主打職人手握與「赤酢」醋飯，強調米飯要在維持於人體溫度的「人肌」狀態提供，是迴轉壽司界的高端代表。

票民評價：

網民認為其水準極高：「在連鎖店中屬於頂級水準。」特別是現切環節：「現場處理鮮魚的活動與現做厚燒玉子令人難以抗拒。」雖然有意見認為價格偏高，但服務備受好評：「店員會推薦當季食材，孩子最後能領取糖果，全家都能盡興而歸。」

第3名：壽司郎 (スシロー)

（Sushiro）

店舖區域： 全國連鎖

人均消費： 1,500至2,000日圓

運營公司： 株式會社Akindo Sushiro

昔日王者，以極致鮮度管理著稱。評論家米川伸生指出其證明了「冷凍魚也能比鮮魚更美味」，屬於迴轉壽司的企業榜樣，自2019年進軍香港以來也極受歡迎。

票民評價：

雖然排名跌至第3，但仍不缺廣泛支持者：「僅以100日圓便能品嚐到這種鮮度，令人驚嘆。」食客也特別推崇店內種類繁多的副食：「現炸的南瓜天婦羅僅需100日圓且份量十足，性價比極高。」 ，但也有部分老顧客表示分店水準開始出現不穩。

第2名：濱壽司 (はま寿司)

（Hama-sushi Hong Kong - はま寿司 香港）

店舖區域： 全國連鎖

人均消費： 1,500至2,000日圓

運營公司： 株式會社はま寿司

主打「多樣化醬油」供客人搭配。近年憑藉平日90日圓（含稅99日圓）一碟的超強優惠與Pepper機器人導覽而人氣激增。濱壽司也於2023年正式登陸香港，首店設於佐敦。

票民評價：

票民直言此店非常實惠：「每盤100日圓左右的感覺非常超值！」細節處理亦獲好評：「能根據食材更換高湯醬油或生魚片醬油，這是濱壽司特有的優點。」、「大人覺得划算，小孩覺得有趣，可謂一舉兩得。」

第1名：魚米 (魚べい)

（PR ＴＩＭＥＳ）

店舖區域： 全國連鎖

人均消費： 2,000至3,000日圓

運營公司： 株式会社Genki Global Dining Concepts

2026年日本人心目中最強迴轉壽司第一名！ 魚米徹底顛覆迴轉壽司定義，店內完全沒有迴轉台。所有壽司皆為現點現做，由高速軌道直接送達桌邊，無需憂慮食材變質問題。

票民評價：

實至名歸的冠軍，網民給予極高評價：「光顧過魚米後，便難以再回到其他平價連鎖店，水準完全不同」。對於店內的配送系統，食客表示：「壓倒性的高品質令人驚艷，配送系統保證了絕對新鮮」、「若能推廣至全國，將會是無敵的存在。」