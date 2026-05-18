東京租金貴後生仔掀住「極限劏房」熱潮！揭新一代超現實理財思維

東京作為全球生活成本最高的城市之一，高昂的房租一直是不少年輕打工仔的噩夢。為了生存，不少人選擇犧牲居住品質，轉向僅有一兩坪大小的極迷你公寓。最近日本媒體就創造了一個新名詞——「狹小賢者」，用來形容那些為了節省開支、追求生活效率，而心甘情願住進「蝸居」的年輕人。究竟這麼狹窄的空間內應該如何生活？日本電視台近日作了專題報導，並採訪了真實案例，看看這群「賢者」背後超現實的理財思維。



日本TBS電視台晨間節目《THE TIME, 》近日探訪了這些熱門的迷你公寓。一踏進建築物，記者就發現連走廊都窄得離譜——一般公寓走廊至少有1.2公尺寬，這裡卻只有73公分，僅容一人側身通過。

空間極限縮減的「極小住宅」

進入房間後也很侷促。以現年23歲、剛入住不久的萩田小姐為例，她的玄關只能勉強放下3對鞋，而整個生活空間僅有1.5坪（約54呎）。雖然空間有限，但萩田小姐卻住得非常滿意，她表示，為了離車站和超市更近，決定完全放棄寬敞感。

而且每月房租約58,500日圓（約3,000港元），比周邊地段便宜了2萬多日圓。由於房間極小，吃東西時伸手就能丟垃圾，幾乎不用站起來移動，對她來說反而效率更高。

省下房租全數投資動漫周邊

另一位來自中國的受訪者是25歲的霧生先生。他同樣租住在1.5坪的迷你空間，房租約59,500日圓。對他來說，住得窄非但不是受罪，反而能實現生活目標。因為房間打掃非常輕鬆，「只要1分鐘就搞定了」。霧生先生將省下的交通時間與金錢，全數投入在動漫周邊商品上，而房間的牆上就掛滿了《五等分的新娘》中野二乃的周邊商品。

被問到如果要從興趣和房租開支中二選一進行縮減，他毫不猶豫地表示「會優先扣減房租」，在他身上完全展現了「狹小賢者」重視精神生活過於居住享受的特點。

對於「狹小賢者」，他們只要一個能睡覺的地方就好。犧牲了一點居住空間，換來的卻是實實在在的存款和自由時間，讓他們可以把金錢和精力，全數投資在自己熱愛的興趣上。雖然日常精簡到極致，反而能將生活自主權掌握在自己手上。