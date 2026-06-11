打工仔送文武廟「Offer God許願卡」做散水禮物　附官方教3步祈福

離職時送散水餅是不少打工仔的習慣，但送甚麼才能令人留下深刻印象，同時又有實際意義？近日有網民在社交平台分享自己的創意之作，她特意前往上環文武廟拜神，購入一款特別的卡片，並表示只送給已知想轉工的同事，希望他們早日脫苦海、覓得好工。帖文一出即引來大量網民讚好，有人更形容這是「呢個散水禮物200分」。



Threads 截圖

近日有位網民在社交平台Threads發文，表示Last Day前苦惱買甚麼散水禮物，最後她決定到上環文武廟拜神，順手買了「Offer God」許願卡，「特登拎去過埋香爐」，為卡片加持，希望能夠為同事帶來好運，早日順利轉工，獲得一個完美「Offer」！

她強調這份許願卡只送給知道對方都想轉工的同事，並非人人有份。對於一班渴望離開現職、尋找更好發展的同事來說，一份寓意「搵到好工」的祝福，遠比一盒普通散水餅來得窩心。樓主更在帖文結尾祝福「希望大家都可以脫苦海同搵到好工」，並在留言透露自己是裸辭，所以先拜神保佑，「未有新工，但希望大家都有好工，事事順利！」

《愛情的理解》劇照

帖文引來極多網民留言回覆，不少網民都對這份極有創意的散水禮物感到非常滿意，「你又幾sweet！祝你去到新公司輕輕鬆鬆啲同事都超級好！」、「best gift ever，終於唔係啲19西餅、蛋撻，食完就唔記得呢個人嘅嘢」、「呢啲好同事邊度搵，如果我係你同事收到應該好開心」、「呢個散水禮物200分」、「仲要過埋香爐，你好有心呀，神明會見到你做嘅善事」。

亦有部份網民提醒，擔心可能有部份同事有宗教信仰，「同事可能會有自己宗教信仰」，而樓主亦在留言回應及補充，自己是有兩手準備其他散水禮物給有宗教信仰的同事，「多謝你既細心，送呢樣既同事都係比較相熟，同埋送既時候，亦都有講比佢地知話過咗香爐，亦有兩手準備定其他散水禮物」。

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上環文武廟早前破天荒推出了極具創意的「Offer God 許願卡」，這款許願卡價錢售 $18，將傳統的祈福卡與文昌帝君卡通結合，另一面就寫上「豐薪厚祿」，由於概念太新穎、太有共鳴，許願卡一推出即供不應求，可見一眾打工仔對「Offer God」的喜愛程度有多高。

至於買到「Offer God 許願卡」的善信，文武廟廟方亦有在社交平台上，傳授3大使用步驟，指示無論在紀念品店或網店購買，都必須要做1個儀式才能令許願卡靈驗。

步驟1：購買Offer God 許願卡

可在上環文武廟公所紀念品店及網店購買Offer God 許願卡

步驟2：過火

帶住許願卡，在文武廟內以順時針方向繞香爐三圈，向文帝過火。

步驟3：好好保存

最後好好保存許願卡，心誠則靈，祝願升職加薪、豐薪厚祿。