內地打工仔嘆港人說話太直接！工作短訊零婉轉　揭兩地職場潛台詞

中港職場文化大不同，一句看似尋常的工作短訊，背後竟各自隱藏著完全相反的「潛台詞」。日前，一名網民在小紅書上分享工作日常，對比內地與香港同事收發訊息的風格差異。由於香港同事說話太過直截了當，直言令內地朋友驚呼「看完想報警」。



（小紅書截圖）

該名內地網民在小紅書「香港同事發訊息有多直接」為題發文指出，「香港同事直截了當，內地朋友婉轉含蓄，跨文化溝通總讓人一頭霧水」。她舉例指，當香港同事說「這個方案我看一下」，字面意思就是「他現在就看，看完回你」；但內地朋友卻會解讀出多重潛台詞，例如「可能是知道了」、「可能是再說吧」，甚至認為是「放著了，沒下文」。

《IT狗2.0》劇照

港人直截了當嚇呆內地新人

她更分享自己新人時期，有次香港同事回應其方案時，居然直接回覆三個字，「唔得，改」。她直言當場呆住，以為對方正在發火，更反思自己到底哪裡得罪了人，後來才明白香港人只是「省掉所有鋪墊，講重點才是尊重你時間」。相反，當她嘗試用內地客氣話「您看這樣行不行呀，方便的話我們再聊聊」與客戶溝通時，旁邊的香港同事反而一臉費解，直問「問你到底想講乜嘢」。

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內地職場充滿文字偽術

Po主續指，內地職場光是回覆「好的」這兩個字就大有學問，心思稍為少一點都隨時解讀錯誤：「好的」其實代表「可能有點不爽」；「收到」代表「純公事，別多問」；「好滴😊」代表「關係還行」；「好的呀」才是「真正OK」。她形容香港風格是「直接，省事但偶爾扎心 （令人難堪）」，內地則是「婉轉，舒服但要動腦」。

兩地打工仔瘋狂共鳴

帖文一出，不少內地網民對香港這種直截了當的風氣表示羨慕，「看來我是很適合香港工作的，不喜歡阿謏奉承，不喜歡長篇大論，拐彎抹角」。不少人感嘆現時部分職場充斥著文字偽術，溝通極其心累，「現在是：好好好，嗯嗯嗯，好的好的，好嘞好嘞。少點語氣詞別人就覺得你生氣了不禮貌」。

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港式接電話都快狠準

更有人指出香港人連日常接電話都快狠準：「我同事一接電話經常說：『係！講重點！』以前我總覺得這樣好像很不禮貌，後來自己也變成這樣講話了」。有曾回內地工作、後來回港晉升為高層的網民亦深有同感，直言拒絕無謂的社交成本，「剛回大陸工作的時候真的很不習慣，而且覺得很簡單的溝通也變得比較吃力，因為不直接表達真的太浪費溝通成本了，所有後來自己做領導了第一時間改變團隊溝通習慣，舒服輕鬆直接」。

不過，也有網民認為香港職場並非百分之百直接，有時也會出現英式客套：「唔覺得喔，同香港客戶打交道，都是郵件往來，一篇篇嘔心瀝血的『hopes this email finds you well』的英式廢話滿眼都是，也不是很直接的啦」。此外，亦有網民幽默表示：「根據我的經驗，台灣人講話最委婉，可以繞園三圈才入主題」。