大學生觀鳥保育培訓計劃招生　名額20個+費用全免　完成可就業

對本地鳥類生態感興趣，想投身保育行列卻不知從何入手？香港觀鳥會推出第二屆大學生鳥類保育培訓計劃，現正公開招生。計劃為期一年，費用全免，由鳥類專家親自帶領，從零開始學習觀鳥知識及保育技能，更可按個人興趣選修鳥類調查或自然教育，完成課程後更有機會成為鳥會受薪調查員或導賞員。



Facebook截圖

早前香港觀鳥會（ Hong Kong bird watching society)在其社交平台Facebook發文，推出第二屆大學生鳥類保育培訓計劃，現正公開招生，計劃為期一年，由2026年8月至2027年8月舉行，對象為現屆全日制學士學位課程學生，對雀鳥及自然生態有興趣、熱衷推廣保育，並有意將來從事相關工作。名額20個，以廣東話授課，截止報名日期為6月21日。課程費用全免，學員需繳交2,000元按金，完成課程要求後全額發還。

香港觀鳥會 截圖

課程特色

課程由鳥類研究專家及資深觀鳥者教授，設有至少五次實地考察，讓學員親身體驗野外觀察。內容具職業導向，完成課程後有機會成為鳥會受薪調查員或導賞員，為將來投身保育行業鋪路。學員可按興趣選擇選修項目，包括鳥類調查或自然教育，鳥類調查會學習實地調查技巧，參與鳥類數據收集及分析，而自然教育則是學習生態解說及教育活動策劃，推廣鳥類保育。

完成課程後，學員將能深入認識鳥類習性與棲息環境，了解鳥類在生態系統中的重要角色，掌握實用的調查及保育技能，並獲得投身保育工作的實踐機會。

《愛回家之開心速遞》劇照

申請方法：

有興趣的大學生可透過報名連結https://forms.gle/mLjvHy2hWeEZo9ey7 填寫申請

截止日期：2026年6月21日。

查詢電話：2377 4387，或

電郵：hcherry@hkbws.org.hk @許小姐