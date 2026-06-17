端午節禁忌｜為何不能祝「端午節快樂」?專家揭屈原等3大歷史事件

端午節習俗會吃糭子、賽龍舟，但台灣民俗專家楊登嵙指出，端午節並不適合互祝「快樂」，而是要說「安康」、「平安」或「吉祥」，因為這天是祭祀節日，紀念3位歷史人物的悲壯故事。



端午節未有確切起源，現今有3種較廣為流傳的說法，一是戰國時期遭楚懷王、楚襄王驅逐的屈原，後來楚人得知屈原投汨羅江殉國，便駕龍舟到江上、敲鑼打鼓驅趕魚蝦，又做糭子投江，以免魚蝦啃壞屈原屍身。

民俗專家指出，端午節並不適合互祝「快樂」，而是要說「安康」、「平安」或「吉祥」。（示意圖/unsplash@Thoa Ngo）

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二是東漢孝女曹娥不忍父親屍沉舜江找不回遺體，她在5月初五投江自盡以悼父，後來曹娥的遺體抱著亡父浮出水面，人們感念曹娥孝節，就在龍舟供奉曹娥塑像。第三則是紀念伍子胥含冤而死，5月初五又遭吳王夫差以皮革裹屍投江，吳國人會在這天乘船到江上打撈伍子胥的屍體。

無論是哪個說法，都離不開3位古人的離世，因此端午節和清明節一樣，不適合互祝「快樂」，而是應該互道「安康」、「平安」或「吉祥」。況且划龍舟本身是一種健身運動，從「促進民族健康」的觀點看，自然值得發揚。

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