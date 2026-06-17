日本旅遊避坑！神社看見「十字綁繩石頭」切勿跨越！解構背後含意

說到去日本，又怎少得了到神社參拜和參觀一些古色古香的庭園呢。不過，若果大家於神社或庭院內看到這「一物」出現在你面前，大家就必定要立刻回頭，因為這並不是路上的裝飾品，而是在警告你「切勿靠近」！



X截圖

日前，一位喜愛分享各種日本民俗冷知識的網民「すぽんちゅ」於社交平台X上分享了一張由京都「大本山南禪寺」的照片，照片中可見一塊被黑色繩子以十字方式綑綁的小石頭，放置在石路中間。

帖主表示，這些毫不起眼、看上去平平無奇的石頭，名為「止步石」，又稱為「關守石」。它們通常會出現在一些歷史較為悠久的神社、庭院或料亭內，而且每塊尺寸都只有10至15厘米左右。它們以一個較為低調和婉轉的方式，提醒來訪者此路不通，「這裡到此為止，請不要再往前了」。

圖自X「すぽんちゅ」

すぽんちゅ解釋到，這種表達方式其實是源自日本茶道文化的一種標示方式，用以代替平日裡我們所用的「Keep out」警告牌。他還分享指，在日本文化當中，將石頭放在路上本來便有「阻擋他人」的意思。就如岩手縣圓通正法寺為例，該處的石階便是故意設計得凹凸不平，以增加行走的難度，藉此讓那些欠缺決心和恆心修行的人及早放棄。

而在日本現代社會中，有時候居民都會將一些大石頭放在住屋外牆的轉角位、牆邊或狹窄的巷子內。這塊石頭名為「心機石」，外面看來可能會覺得它只是用作防止車輛碰撞，但其實這塊石頭和「止步石」有異曲同工之意，就是要提醒大家「不要太靠近」，以避免雙方受傷。

出外旅遊觀光之餘，大家都應尊重別人的文化。到日本旅遊時，各位請謹記多多觀察四周，避免不小心冒犯到別人啊！