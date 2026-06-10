連登仔狠批香港窮人一飲食習慣好可悲　讚日本料理最好遭反轟無知

香港的飲食文化向來貼地、多變，但近日有網民發帖炮轟，直指食飯一定要「撈汁」是一個「好低賤、好可悲嘅窮L習慣」，更狠批香港茶餐廳的碟頭飯全是一大pat油鹽糖，非常不健康，帖文隨即引發大批網民熱議和反擊。



有網民在討論區發文表示撈汁食飯是窮人習慣。（連登截圖）

有網民在討論區發文，表示「覺唔覺食飯一定要撈汁係一個好低賤好可悲嘅窮撚習慣」。直言香港的茶餐廳大多做公屋人士生意，為了節省成本連雪藏肉都不捨得多給兩塊，最喜歡就是整一堆汁讓人撈飯。樓主痛批，「好多人由細食到大已經習慣咗，完全冇諗過pat汁係一大堆油鹽糖對身體整差，食到個個大肚腩樣樣衰衰，就算搵到錢都改唔到呢種飲食習慣」。

樓主痛批撈汁食飯是不健康的生活習慣。(YouTube@Mirror）

搬日本對比諷港人「內在窮酸」

樓主更搬出日本作對比，聲稱日本人食飯向來是「飯還飯、餸還餸」，極少會撈汁食，並嘲諷香港人就算賺到錢，骨子裡和內在依然是一個「窮酸毒L」，行為相當可悲。

帖文也引起網民熱議，有人認同樓主說法，認為汁撈飯確實不健康，更有網民指出吃碟頭飯時的畫面不太雅觀，「仲要用個spoon了了了、了到亨亨聲，碟飯每一粒飯都整到已經唔係白色先開始食，個畫面你明唔明有幾討厭！」

網民反駁日本食法更重口味

另有不少網民不讚同樓主觀點，反問：「魚翅撈飯算唔算撈汁？」網民紛紛列舉日本經典料理，指出日式咖喱飯與蛋包飯本身就是極高熱量、鋪滿醬汁的代表，而山藥泥拌飯也是直接將黏稠的汁液倒在飯上撈勻，甚至連日本當地的天津飯、五目勾芡炒飯等中華料理，全都是撈汁食飯的典范。

更有網民指出，日本人吃完拉麵後，甚至要「叫一碗白飯，直接倒進剩下的拉麵濃湯裡撈著吃」，其高油高鹽的程度，簡直超越了香港的碟頭飯。網民嘲諷樓主：「崇日L又拎呢個topic踩香港人拎優越感，明明日本人仲唔健康過香港啲碟頭飯！」

網民表示日式咖喱飯是「汁撈飯」的典型代表。（AI生成）

各人飲食習慣不同

話題也延伸到健康與飲食習慣本身，有網民直言「日本咪一樣豉油+wasabi，蒸完海魚啲葱/薑/豉油撈飯好X好味，如果因為覺得低賤唔食，就太可惜了」。 也有網民突破盲點，指出吃沙律也會加醬汁，不能雙重標準。

亦有理性的網民指出，大肚腩和肥胖的關鍵不是因為「汁」，而是關乎每個人的生活習慣，「唔係飯毒，係無運動/體力勞動嘅人無資格食飯」。不少網民都認可，其實食物最重要是美味和吃得開心，不必隨便將大眾的飲食習慣扣上「低賤」的帽子。

碟頭飯如何健康點單

其實網民的擔心並非空穴來風，根據食物安全中心的風險評估報告，港人最愛的某些碟頭飯，其熱量、總脂肪及飽和脂肪含量確實高得驚人。以成年人每日需要約2000卡路里計算，每日脂肪建議攝取上限為60克（其中飽和脂肪上限為20克）。一碟普通的茶記碟頭飯，平均熱量居然高達970千卡，只需吃一碟就已經佔據成年人每日所需熱量的近一半。衛生防護中心亦參考報告結果其中土魷蒸肉餅飯、焗豬扒飯、枝竹火腩飯絕對是三大魔王，因為採用了肥肉、大量醬料及經油炸的食材，攝取過量不僅會導致肥胖，更會令體內「壞」膽固醇水平上升，更大幅增加患上心血管疾病的風險。

茶餐廳常見碟頭飯脂肪含量。（Facebook@衞生署衞生防護中心 Centre for Health Protection, DH﻿）

從營養結構來看，碟頭飯的熱量有55%來自碳水化合物，29%來自總脂肪，蛋白質則僅佔16%。食安中心在報告中直言，以成年人的每日攝取標準來看，市面上普遍碟頭飯的平均分量對於單一人來說其實已經過多。

香港不少人都是外食一族，想要將茶餐廳完全戒絕幾乎是不可能的事。但若然想食得健康，衛生防護中心也給出建議，指出與其將飯視為毒物，不如在點餐時選擇蔬菜含量較多、肉類較瘦及去皮的款式，例如白切雞飯、時菜牛肉飯或鮮茄牛肉飯。而最關鍵的一步，就是叮囑要「少汁」甚至「醬汁另上」，避免無意中將大量鹽和油吞落肚。