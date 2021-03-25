撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-25 07:00

【新手露營/露營裝備/裝備推介/單人露營/首露族】不少新手心思思想去露營，但又覺得要買很多裝備，「門檻」很高而嚇退。作為新手想初嘗露營，最基本應先買甚麼呢？香港攀山專家鍾建民分享新手最基本的5件露營入門裝備。

香港攀山專家鍾建民分享新手最基本的5件露營入門裝備。（黃舒慧攝）

因疫情關係不能外遊，不少人會約埋朋友仔行山露營。有不少新手想添置露營裝備，但預算又不多，有甚麼基本裝備是一定要有呢？有超過45年攀山經驗的香港攀山專家鍾建民分享，「裝備唔一定貴，但要啱自己用」，以下5件露營新手裝，執齊即可開始嘗試露營的滋味。

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