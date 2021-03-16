露營｜網民分享5大露營靈異經歷　睡覺遇「靚女」、人影化成煙？

撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-16 16:11

【露營靈異事件/靈異事件】去露營可以放鬆身心，親親大自然，但一到入黑，細膽者漸漸會疑神疑鬼，稍有風吹草動即嚇得神經緊張，「屙夜尿」更成為巨大挑戰！這個時候最適合分享鬼故，以下為你提供5件網民在facebook分享露營靈異事件。

不少港人週末去露營，不過長夜漫漫最擔心突然出現靈異事件！（Rahul Bhosale @ Unsplash）

通常去得露營，大家都不會早睡，有人可能會露天賞月、觀星，有人可能深夜與朋友聊天，此時大家對周圍的風吹草動都會異常敏感。有網民在facebook群組「香港人露營分享谷」、「巴打絲打「11靈異怪談」Facebook Club」分享露營遇到的靈異事件，有人指撞鬼後發夢見到同一隻鬼，有人就分享露營時有過「艷遇」，對方更是一名靚女！雖然大家都說「寧可信其有，不可信其無」，不過露營時都要留意四周環境！

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對露營新手來說，裝備是非常重要的一環，但究竟點樣揀選露營用品？有哪些是必買的基本款？一人露營又該入手甚麼裝備？台灣山系YouTuber法蘭克黃在個人頻道推介10款單人露營CP值高的裝備，全都是經過長時間、多次親身使用後發表的產品使用心得。心思思想買裝備的你，看看有哪款是你的心水。

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山長水遠去露營郊遊，怎可以沒有靚景？不少人喜歡一邊露營，一邊吹海風及睇海景，感覺舒適又放鬆。對於露營新手來說，營地設施齊全，保證有水源及食物清水補給最重要，但如果兼有大海景、夜晚更有繁星夜空就更爽！記者整理6大有海景免費營地，交通方便，包括大嶼山籮箕灣營地、東平洲營地、東龍洲營地等。

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【同場加映】11個有廁所靚景露營營地

露營最怕無得沖涼及無乾淨的洗手間！新手露營人士去露營前應該先睇營地有沒有標準洗手間，如果只有旱廁，衛生相對來說會較差，新手們或會不習慣。記者整理11個廁所的免費營地，交通方便，更有靚景，環境舒適，有山有海有樹林，新手們留意喇！

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