大學生考保安牌防失業？網民列3大優點封最強救命草:走少50年彎路

香港就業競爭激烈，不少人認為大學學歷已不再是就業保證。最近網上有大學生分享自己去報考保安牌的經歷，帖文惹起大批同路人紛紛現身支持，表示「恭喜你走少40年彎路」，直言保安牌才是大學生應付失業風險的最強救命草！



（Threads@y_a_n928授權提供）

日前有正就讀大學的網民在Threads發文，表示因為「讀緊U都幾得閒」，和朋友一時興起去報考保安牌，結果兩人真的順利合格，而且「 覺得自己有個牌揸手好似幾型下」。樓主笑言雖然目前一次都未開過工，並好奇發問「保安係咪真係好好賺」？

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網民列三大神級優點

這番分享隨即引起網民熱議，不少同路人紛紛表示自己早已考牌，更笑稱是「少走 50 年彎路」的高明選擇。亦有網民列出保安牌對學生而言有3大優點：

1. 入夜後最自由

保安基本過了晚上11點便沒人理會，「每更有7個鐘free time歎住冷氣篤手機溫書」，形容好過做餐飲業企到腳軟。

２. 持3大牌照可保「平安」

有網民直言「保安牌+2號車牌+綠卡(平安卡)」就是保證不愁餓死的無敵組合。

3. 時間彈性又高薪

網民表示，不少「即日頂更」的時薪都十分吸引，簡直「進可攻、退可守」。

當被問到課程難度時，樓主就回覆「唔難㗎，佢啲題目都係考common sense」，但考牌過程卻被網民形容為「意志力考驗」，「成個course（課程)最大challenge（挑戰)係點樣唔叉電hea兩日」，全日都在按手機。但也有網民表示自己曾遇到嚴格導師「擘大眼聽咗20個鐘廢話，明明內容2個鐘講完，佢可以拖長10倍」，更指睡覺或按手機會被警告趕出課室。

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（《愛回家》劇照）

QAS證書和藍卡是兩回事

但需要留意的是，拿到基礎保安訓練證書並不代表可以即刻就業，保安人員許可證（俗稱藍卡）才是正式的「執業執照」。持有人必須先取得QAS證書，連同身份證明文件及近照，向香港警務處牌照課提出申請。經警方背景審查及核實資料後，方會獲發該證。

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考取QASRS基礎保安訓練證書門檻並不高，目前坊間也有多間機構開設相關課程。

以香港人力資源公司的課程為例，收費$530港元，課程只需2天（共16-18小時） 即可修畢並進行測驗。合格後取得的證書有效期為5年，期間入職保安可獲豁免基本培訓。這類機構通常還提供代交藍卡申請表、現場招聘資訊等一條龍服務，非常適合追求效率的大學生。

如果時間充足，亦可選擇報讀ERB（僱員再培訓局）的課程。全日制的物業管理及保安課程不僅免學費，出席率達8成以上的合資格學員更可獲發培訓津貼（每日津貼額約 $333）。若修畢約 7 週的完整職前培訓，津貼額隨時高達 $5,000。此外，ERB亦會提供就業跟進服務，不過有網民指這類課程非常熱門，現時一般需輪候約2個月或以上才能報名。