懲教薪酬表2026丨二級懲教助理月薪24K起　護士社工背景人工更高

懲教署人員的工作環境高度設防，通常並不對外開放，為相關職業的實際工作內容添上神秘。除了管理在囚人士，懲教署人員或有可能負責醫院護理工作，擁有護士牌照或社工文憑者將在薪金方面佔優勢。《開罐》整理懲教署兩大職位的入職條件、投考程序及工作內容等，方便有意報考人士了解。

懲教薪酬2026

二級懲教助理：月薪$24,070至$36,270（員佐級紀律人員薪級表第3至16級）

一級懲教助理：月薪$37,300至$61,900（員佐級紀律人員薪級表第17至32級）

懲教主任：月薪$43,135至$83,840（主任級紀律人員薪級表第6至22級）

高級懲教主任：月薪$85,770至$99,500（主任級紀律人員薪級表第23至27級）

總懲教主任：月薪$103,205至$127,620（主任級紀律人員薪級表第28至33級）

懲教事務監督：月薪$132,265至$148,775（主任級紀律人員薪級表第34至37級）

懲教事務高級監督：月薪$154,775至$163,105（主任級紀律人員薪級表第38至40級）

懲教事務總監督屬於指揮官級紀律人員，薪酬會更高，最高可達$184,835（指揮官級紀律人員薪級表第1C級）。

無論投考懲教主任或二級懲教助理，按照不同學歷及背景，入職月薪亦有所不同（資料圖片）

懲教薪酬2026丨學歷要求

二級懲教助理（入職月薪$24,070）：中五畢業或同等學歷

二級懲教助理（入職月薪$24,765）：DSE三科2級成績／會考三科E級成績／或同等學歷

二級懲教助理（入職月薪$25,470）：DSE五科2級成績／會考五科E級成績／或同等學歷

二級懲教助理（入職月薪$26,575）：持有香港護士管理局所頒發的登記證明書或註冊證明書（第一部）、以及有效的執業證明書

懲教主任（入職月薪$43,135）：DSE四科3級成績／會考三科C級、高考一科E級成績／或同等學歷

懲教主任（入職月薪$48,335）：持有香港護士管理局所頒發的註冊證明書（第一部）、以及有效的執業證明書

懲教主任（入職月薪$48,335）：持香港其中一所理工大學或理工學院的社會工作文憑／或同等學歷

懲教主任（入職月薪$48,335）：DSE五科3級成績／會考三科C級、高考兩科E級成績／或同等學歷

懲教主任（入職月薪$50,990）：持有香港護士管理局所頒發的註冊證明書（第二部）、以及有效的執業證明書

懲教主任（入職月薪$50,990）：本地大學學位、高級文憑或副學士；DSE五科3級成績／會考三科C級、高考兩科E級成績／或同等學歷

懲教主任（入職月薪$53,630）：本地大學學位／或同等學歷； 在綜合招聘考試（CRE）的兩份語文試卷考獲「一級」成績

懲教人員入職前須在懲教學院接受23或26星期訓練（資料圖片）

懲教薪酬2026丨部分其他入職要求

【1】在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

【2】流利粵語及英語

【3】通過體能測驗

【4】在二級懲教助理中英文筆試取得及格成績（語文能力未達要求者適用）

【5a】在懲教學院接受23星期訓練，包括實習（二級懲教助理適用）

【5b】在懲教學院接受26星期訓練，包括實習（懲教主任適用）

懲教薪酬2026丨二級懲教助理遴選程序

【1】體能測驗

【2】《基本法及香港國安法》測試

【3】小組面試

【4】遴選面試

4項考核將於同一日進行，如在其中一個環節未達標或未被考慮，考生將不獲邀請參加其後的遴選程序。

如在遴選中途未達標或未被考慮，考生將不能繼續下一輪，並可視為已落選（資料圖片）

懲教薪酬2026丨懲教主任遴選程序

【1】體能測驗

【2】《基本法及香港國安法》測試

【3】小組面試

【4】最後面試

如在其中一個環節未達標或未被考慮，考生將不獲邀請參加其後的遴選程序。

懲教薪酬2026丨福利

懲教人員可享有薪假期、醫療與牙科診療，以及在適當情況下獲房屋資助。成為懲教署職員會所會員，可享用會所設施包括游泳池、網球場、兒童遊樂場、餐廳、酒吧等。此外，各懲教院所均設有康樂室。 詳細福利以發出聘書時的規定為準。

二級懲教助理主要負責監督在囚人士（懲教署年報）

懲教薪酬2026丨主要工作內容

二級懲教助理：監督在囚人士、教導所／更生中心的青少年、戒毒所內的戒毒者；執行其他指派的工作。

懲教主任：督導初級人員、在囚人士、教導所／更生中心／勞教中心的青少年罪犯、以及戒毒所的戒毒者。或於監獄醫院／懲教設施的更生事務組，或在懲教設施擔任指定的膳食工作；執行其他獲指派的工作。

在懲教署內工作，同樣須受《監獄條例》規管（資料圖片）

懲教薪酬2026丨注意事項

【1】懲教署內工作人士，須受《監獄條例》規管

【2】須穿著制服工作

【3】須輪班當值

【4】或須接受在職訓練，及從事醫院護理工作（二級懲教助理適用）

【5】或須在部門宿舍居住

資料來源: 懲教署二級懲教助理職位詳情 、公務員薪酬表