真火影現身！日本131名「動漫流」忍者考試　難到崩潰:要回村修行

作為日本忍者之鄉的滋賀縣甲賀市，早前開辦了第18屆「甲賀流忍者檢定」的忍者考試。別以為只是掟下飛鏢這樣簡單，根據日媒報道，過百名忍者「考生」除了有實戰考驗，還要考筆試，完全是全方位的知識與技術大比拼。由於不少考生們穿著忍者服或動漫造型應考，考試場面相當搞笑！



《MBS》YouTube截圖

根據日媒《MBS》6月15日的報道，日本滋賀縣甲賀市今次舉辦第十八屆「甲賀流忍者検定」的忍者考試，一共有131位考生，從場面所見老中青都有。考試制度非常嚴謹，試題直接比照動漫設定分為「初級、中級、高級」三種程度的試煉，題目包含忍者歷史與各種隱身隱蔽等硬核忍術知識，難度甚高，連資深鐵粉考生均表示筆試題目比想像中難太多了，笑言「看來自己的實力還不夠，必須回村子裡繼續修行」。

《MBS》YouTube截圖

最搞笑的是，官方為了推廣甲賀忍者文化，還作出了初級限定福利，只要在應考當日穿著全套忍者服裝或Cosplay應考，以及參與劍投擲（掟飛鏢），都可獲加分。所以不少考生紛紛換上充滿個性的忍者裝扮，前來迎接這場考試。 據了解，考試合格者將會獲贈一份卷軸，並被正式認定為甲賀忍者。

不少忍者考生都表示試題很困難 (《MBS》YouTube截圖)

「甲賀流忍術」的發源地

日本滋賀縣的甲賀市是「甲賀流忍術」的發源地，與伊賀齊名。與一般歷史作品中飛簷走壁的虛構形象不同，真實的甲賀忍者更精通情報搜集、游擊戰與製藥技術的隱密集團。

《MBS》YouTube截圖

忍者愛喬裝藥商收集情報

甲賀地區擁有豐富的藥草資源，時至今日，甲賀市依然是日本著名的製藥重鎮。所以，古時的甲賀忍者，多會偽裝成「藥商」，到日本各地經商，一邊販售藥丸，一邊搜集政治與軍事情報。

識掟《MBS》YouTube截圖

忍者三級階級制度似現代企業

在日本封建時代，忍者的結構如同現代企業一樣，有嚴格的三級階級制度，分別為上忍、中忍和下忍。下忍是忍者組織真正執行任務的人員，即是現代版社畜。他們主要負責諜報、潛入、暗殺、縱火、散播謠言等前線工作，所以精通各種忍術，包括隱身術、搏擊與製藥等，經常要冒著生命危險在暗夜中穿梭。

《火影忍者》

中忍即是中層，是連結首腦（上忍）與前線（下忍）的橋樑。當接到上忍的命令，中忍就負責進行具體的作戰準備、戰術策劃與人員調配，並依據突發狀況在現場指揮作戰。

而上忍則是是忍者組織的最高話事人。他們通常不會親自出手，只是負責與各地的諸侯談判、接洽委託、收取酬勞，並規劃政治與軍事戰略。歷史上著名的服部半藏家族、藤林長門守就被視為上忍級別的領袖。