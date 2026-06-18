丈夫謊稱「公幹」帶小三遊台 日婦直播式捉姦！全球網民食花生

近日日本一場的「直播式捉姦」在社交媒體上掀起熱議，熱度更跨越國界，引發全球網民同步追蹤。因日本人妻發現丈夫從愛媛縣到台北的偷食行程破綻，持續在社交媒體threads同步更新捉姦動態，繼而演變成一場全球網民參與的集體看戲狂歡。



直播式捉姦的首則帖文就意外吸引超過1068萬人次瀏覽。（Threads截圖）

日本人妻上演直播式捉姦

事件源於本月11日，一名日本妻子意外發現丈夫謊稱前往愛媛縣出差，實則是打算帶小三飛往台灣旅遊，她沒有當場揭穿，而是不動聲色將丈夫的護照藏起。隨後，她眼見丈夫在出發前夕於家中焦急尋找證件的狼狽模樣，卻因為心虛，完全不敢開口問「護照在哪」。

這場「諜對諜」戲碼亦隨之升級，PO主先在丈夫的行李箱放置手機和隨身Wi-Fi，同時她在Threads上「實況轉播」捉姦進度。由於無法出境，發現丈夫只能狼狽地窩在小三的公寓中。而他在所謂「出差」期間仍每日打視像電話「報到」，但背景永遠設在戶外，並藉口「旅館隔音太差」來掩飾行蹤，殊不知自己的一舉一動早已完全暴露在妻子眼中。

妻子趁丈夫不注意將手機和隨身Wi-Fi放入行李內，以便跟蹤位置。（Threads截圖）

全球網民齊「食花生」熱心助攻神翻譯

同時這次捉姦連載也吸引了全球各地網民湧入食花生看戲，由於該名人妻帖文原文為日文，不少圍觀的熱心threads友還自發組成翻譯大軍，將人妻的最新進度即時翻譯成英文、中文等多種語言，讓來自全球各地花生友都能無障礙參與這次「直播式捉姦」活動。

有趣的是，這波流量連愛媛縣松山市議員也留意到這波熱度，甚至發文幽默喊話：「請沒有護照的人務必記得要來愛媛縣！」PO主對此現象感到驚訝，她表示看到這麼多網民熱心互動感到很開心。隨著事態發展，她的帳號追蹤人數由原本的60人暴增至30萬，連台灣網民亦積極湧入留言，笑言要「全台鄉民幫她監控渣夫」、「每天吃進口瓜真開心」，不少網民還起哄推薦人妻叫丈夫購買各式各樣的愛媛縣名產，場面極度搞笑。

愛媛縣地方官員抓住熱度幽默喊話圍觀民眾前去旅遊。（Threads截圖）

伴手禮破綻百出 心理戰再升級

數日後，丈夫結束「虛假行程」返家，人妻表示對方一進門就十分慌張。最搞笑的是，他帶回的手信更徹底出賣自己，給小朋友的是機場隨處可見的廉價鎖匙扣，給妻子的則是網購即可買到的傳統糕點，見此情景，她在心裡冷笑：「因為你去的根本就不是愛媛啊！」

面對丈夫的連續謊言，日本人妻坦言現階段不打算攤牌，反而要享受兩人之間的心理博弈，「我每天都在盤算如何從肉體、精神、社會層面將他們逼進絕路」。

日本人妻指丈夫帶回來的手信極其敷衍。（Threads截圖）

連續劇式捉姦將迎最終篇？

而在16日凌晨，PO主再度更新近況，指丈夫返家後將行李箱留在客廳，上面更掛著一個愛心鎖頭。她表示正準備等丈夫起床後，對此進行質問，這個「最終篇」預告再次引發全球網民高度關注。

妻子發現丈夫返家後行李箱上驚現「愛心鎖」，網民萬眾期待是否迎來連續劇式捉姦是否將迎來最終章。（Threads截圖）

究竟這位「地表最強人妻」將如何透過這個愛心鎖頭，步步進逼，為這場婚外情復仇記寫下最終章呢？