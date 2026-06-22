世界盃｜日本動物園3歲河狸「神預測」爆紅！被封章魚保羅接班人

撰文：奶茶妹
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2026美加墨世界盃小組賽F組次輪，日本以4：0的懸殊比分大勝突尼西亞，順利拿下本屆世界盃首勝，積分更與荷蘭並列小組第一！這場大勝讓全日本球迷陷入狂熱，而更讓網民感到驚喜的是，兵庫縣姬路中央公園的一隻3歲雌性河狸「Ran」（ラン），竟然在賽前就精準「預測」了日本的勝利，被興奮的球迷瘋狂大讚是河狸版的「章魚保羅」！

3歲雄性河狸「Mam」曾預測日本獲勝，結果兩隊最終戰平，預言遺憾落空。（X@HcpSafari）

明星河狸夫妻輪流預測

姬路中央公園在本屆世界盃期間，特別策劃了讓園內的人氣河狸夫妻——「Mam」和「Ran」輪流預測日本隊賽果的活動。在小組賽首輪對陣荷蘭時，3歲的丈夫「Mam」（マメ）曾預測日本獲勝，結果兩隊最終戰平，預言遺憾落空。

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河狸Ran精準命中引全網朝聖

到了第二戰對突尼西亞的關鍵戰役，接力棒交到了妻子「Ran」手中。吸取了上次教訓，飼育員這次特別在地板上準備了三塊被揉成足球形狀的特製蛋糕，上面分別插著由番薯切割而成的字母：右邊代表日本（Japan）的 「J」、左邊代表突尼西亞的 「T」，以及中間意為平局的小旗子。

開始預測後，Ran一從池塘水中爬上陸地，毫無猶豫地直奔插有「J」字的地瓜蛋糕，並用雙手牢牢抓住大快朵頤，全程對另外兩塊蛋糕視若無睹。

隨著日本隊真的以4：0大勝突尼西亞，Ran的「神預言」成真後，在社交平台上引來大量網民關注，還有不少球迷紛紛湧入社交平台留言大讚牠眼光精準。

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賽前，有前往動物園觀看預測的觀眾接受媒體訪問時信心滿滿地表示，「日本的世界排名比突尼西亞高，一定會像Ran預言的那樣贏球」，而園方飼育員井角美希小姐當時也笑稱，「因為是河狸預測的，所以絕對會贏」！

如今預言成真，不少日本網民笑言，接下來日本隊的每一場生死戰，都要賴Ran醬繼續『開光』，更有大批行動力極強的球迷表示：「事不宜遲，今天下班就去買一模一樣的地瓜蛋糕回家，一邊吃一邊慶祝日本隊首勝！」

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動物園預告下週四再「開光」占卜

姬路中央公園日前亦在X興奮宣布「預言成功」，並火速預告下一場世界盃賽事的勝敗占卜，將於6月25日（星期四）下午1時再次舉行！屆時Ran醬會否再次發功開光，全球球迷都拭目以待。

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動物界預言始祖「章魚保羅」不敗神話

2010年南非世界盃期間，曾創下連續8場精準預測紀錄的「章魚保羅」。（Spiegel）

說起世界盃歷史上的動物「神預言」始祖，最有名的莫過於2010年南非世界盃期間，德國奧伯豪森海洋館的章魚保羅（Paul the Octopus）。當年牠因連續精準預測德國隊多場比賽結果而爆紅，最終創下預測8場比賽無一失手的100%神準紀錄，被外界封為「章魚哥」。如今Ran醬同樣展現非凡的預測天賦，難怪會被網民視為章魚保羅的靈魂繼承者！

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