20歲男生「母胎單身」也感染菜花？追查源頭驚揭：同自己爸爸有關

一名20多歲男子下體長出2顆不到1公分的水泡，就診時崩潰表示「我母胎單身，還沒有過性行為」，經觸診確認竟是感染菜花（尖銳濕疣）。



追查感染源後發現，竟是遭50多歲的父親透過共用物品傳染，父親先前曾尋花問柳染病。

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台灣李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，該名50多歲患者就診時態度坦然，自述幾個月前曾經尋花問柳，事隔一陣子後在龜頭的地方發現長出4顆水泡。患者起初不認為是不安全性行為引起，自行到藥房買藥擦，不但沒改善，水泡反而愈來愈大，嚇到趕緊就醫，結果確診感染菜花。

接受電燒治療3個月後，黃品叡建議患者把用過的毛巾、內褲都丟掉換新，家中的浴室、馬桶也需要徹底消毒，否則可能有傳染風險。患者聽到後告訴兒子，希望也到醫院就診，結果兒子確診也感染菜花。

醫師進一步追問，患者兒子說，早在就診前就發現下體有異狀，根本沒想過會是菜花，

我真的很倒楣，居然被父親感染。

事後接受電燒治療，檢驗梅毒、淋病等性病，還好沒有感染，在醫師的建議下還是注射HPV疫苗。

黃品叡透露，最近3個多月門診中至少就有13例感染菜花，雖然相關單位不斷提醒安全性行為，但是不少民眾依舊存在僥倖心理。由於菜花潛伏期平均約2至3個月，雖然感染初期沒有出現病症，但病毒仍具有傳染力，患處不痛、不癢經常被忽略。

黃品叡提醒，不小心感染切勿自行買藥治療，以免錯過黃金治療期，治療後3個月也要再回診追蹤，避免再度復發。

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