男友「個嘴生椰菜花」話因為食咗污糟嘢　女網友唔信　過來人咁講

得知另一半感染性傳染病，不免感到心慌。



一名女網友就透露，男友舌頭有異物感，結果被醫生診斷為椰菜花（尖銳濕疣），一問原因，對方卻辯稱「便當不乾淨」所致，讓她直呼理由太牽強。

女網友話從未聽過 引出過來人分享經驗（點圖看原文全文及網民留言）：

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原PO 11日以「男友口腔得椰菜花，卻說吃便當被傳染的」為題，在Dcard感情版上表示，男友前陣子舌頭有異物感，一直沒有痊癒還越來越擴散。

後來去看耳鼻喉科，卻被醫生診斷出是椰菜花，讓她頓時感覺不太對勁，也不解男友為何得病。

原PO指出，網路上有人說得椰菜花可能是泡澡被傳染的，但男友從來沒有去外面泡澡過，對方解釋可能是吃便當的時候，吃到不乾淨的東西所以才被傳染。

不過她直言：「怎麼想都覺得這個理由很牽強，因為也很少聽過口腔得椰菜花的案例，有人是吃便當口腔得到椰菜花的嗎？」

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話題拋出後，網友紛紛傻眼回應：

「吃便當口腔得到椰菜花，應該可以上健力士世界紀錄了吧」

「妳男朋友亂搞，可以分手了」

「聽他在騙，這種男生最好趕快和他分手」

「嘴巴有，下面可能也有，只是妳不知道」

「妳也快去檢查一下」

「好可怕，妳不擔心妳嘴巴也被傳染嗎？」

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不過也有網友說道：「我之前外食用到不乾淨的筷子，嘴巴裡面也長椰菜花，那陣子完全無性行為。」

台灣林口長庚紀念醫院泌尿外科主治醫生侯鎮邦曾撰文表示，椰菜花是一種由人類乳突病毒染感引起的病變，潛伏期約2-3個月，主要傳染途徑與性行為相關。

在預防上建議安全性行為以及注重個人衛生習慣，若出現異常疣狀物或有發生類似症狀，應尋求專業醫療協助，以免錯過黃金治療期間。

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