男大學生共用飛機杯感染椰菜花！醫生講解6種人最易受HPV病毒感染

性病讓人恐慌又羞於啟齒，早前中國某大學男生宿舍一寢共用飛機杯，結果4人全染上椰菜花。對此，台灣泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修說明，菜花的6大好發族群、4個預防建議以及治療的方式。如果初期不好好處理，一旦拖延到菜花長大或蔓延，治療就會愈困難，甚至有罹癌風險。



內地醫生許超在微博分享，有人寄給他一張視頻截圖，稱在男生宿舍共用飛機杯，四人全染上菜花（尖性濕疣，又稱椰菜花），他特別提醒「如果有人患尖銳濕疣，沒有採取保護措施使用飛機杯，下一個人如果也沒有採取保護措施，那麼HPV病毒就會通過這個方式分享給每一位無保護使用它的人。」

性病椰菜花通常出現位置、易感染人群、治療方法、預防重點一一為你講解👇👇👇

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Facebook專頁「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」發文表示，菜花是人類乳突病毒（Human Papilloma Virus，簡稱HPV）感染所引起，大部分是經由性接觸傳染，另外是接觸到受病毒污染的用具，初期呈現不明顯的柔軟淡紅丘疹，因此容易被輕忽，等到變大變多長出一個或一叢的肉芽，形狀有如椰菜花的花原體一般。

椰菜花好發位置

男性：於包皮、肛門、龜頭、陰莖、尿道口、陰囊、腹股溝等處

女性：小陰唇內側、大陰唇、陰道、子宮頸、腹股溝



醫師進一步提醒，菜花也可能長在嘴唇、口腔、舌頭、喉嚨和肛門內或肛門周圍。

椰菜花好發族群

1. 多重性伴侶

2. 免疫力低下者（如HIV患者）

3. 發生性行為沒有保護措施（如避孕套）

4. 不安全的性行為（口交或肛交）

5. 共用會接觸私密處的物品（如毛巾、內褲、泳裝、公廁）

6. 少數的母嬰垂直傳染（新生兒喉頭菜花）



醫師也表示，菜花的潛伏期長，平均是2～3個月，甚至可達半年，菜花的診斷難度較高，一般利用切片進行診斷，可以先做HPV篩檢，之後再進行病毒量的篩檢，治療方式會先透過外敷化學藥物或免疫調節劑處置，但必須經由醫師診斷後開立處方。

椰菜花治療方式

若藥物效果不好，病症擴大蔓延嚴重或產生癌症前期現象，就有可能採取其他治療方式。

1. 電燒：經局部麻醉後，利用電燒來切除菜花組織（約90%清除率），但術後傷口疼痛。

2. 冷凍：透過液態氮的低溫來造成菜花細胞的傷害，可能需要數次治療。

3. 雷射：利用二氧化碳雷射來燒灼菜花組織(約90%清除率)，但術後傷口疼痛。

4. 手術切除：直接切除，清除率90%以上，但後續傷口疼痛及照護費心。

5. 干擾素之注射：費用較高，需經多次治療。



椰菜花預防重點

1. 安全性行為：單一性伴侶、戴保險套、確認性伴侶沒有性病。

2. 避免共用物品：會接觸私密處黏膜的毛巾、情趣用品、內褲、使用公廁可先消毒。

3. 施打HPV疫苗：目前最新仿單的年齡限制為45歲以下，且尚未有性行為者保護力較佳。

4. 注意免疫力避免復發：免疫力下降時難擋潛伏體內的病毒再次興起。



醫師表示，根據統計全球HPV流行率約11.7%，並有高機率的致癌可能性，若摸到私密處黏膜附近有異物，務必到泌尿科或皮膚科就診，一旦拖延到菜花長大或蔓延，治療就會愈困難，並且若確定感染菜花，也必須要帶著性伴侶一同接受治療，以避免潛伏期後又被重複感染。

HPV疫苗Q&A

這幾年討論度非常高的HPV疫苗，因為單價高又要施打三劑，讓許多有意願的人打消意念。台灣衛生福利部國民健康署在官網一次解答民眾的常見疑問，指出HPV疫苗不只能有效防止菜花，還能降低癌症風險。

誰容易感染HPV？ 男女都有可能感染HPV疫苗，早在2007年澳洲就呼籲女性施打，女性開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加。2013年起對12至13歲中學生，不分性別實施免費HPV疫苗。每個人一生中約有5至8成機會感染到HPV，若性經驗複雜、長期免疫力低落都可能增加感染風險。 有過性行為還能打HPV疫苗嗎？ HPV疫苗可預防7成子宮頸癌發生， 對於沒有過性行為或未受到感染者效果最佳，但有性行為經驗者仍可接種。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：男大生「共用飛機杯」全染性病！醫曝菜花好發6大族群，治療方式、預防重點一次看】