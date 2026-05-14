男生遊日本試泡泡浴惹椰菜花　呼冤「沒做過」醫生列5大感染地雷

不少男遊客到日本旅遊時，會出於好奇體驗當地特色的「泡泡浴」，但小心惹病上身！近日有一名男患者事後兩個月發現私密處出現不明小突起，確診患上椰菜花。對此，醫生就強調泡泡浴的傳染風險極高，更有五大感染風險危機，絕非單純洗澡這麼簡單。



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近日台灣有一名男患者，到日本旅遊洗「泡泡浴」後兩個月，發現私密處出現不明小凸起，後續確診患上性病「椰菜花」，患者一臉無辜向醫生喊冤，「只是洗個殘廢澡，又沒放進去，怎麼會中鏢？」。而泌尿科醫生陳鈺昕就在其Facebook專頁「恆昕泌尿科診所」分享並列出泡泡浴五大感染地雷，提醒到訪者切勿心存僥倖，即使沒有發生插入式性行為，仍可透過皮膚、體液及環境感染性病，風險絕不能低估。

Facebook專頁「恆昕泌尿科診所」截圖

一、皮膚或黏膜接觸

陳醫生表示，只要身體有肉眼看不見的微小傷口，當全身皮膚與服務人員的皮膚或黏膜摩擦時，便有機會感染菜花、梅毒、陰蝨等疾病。

二、手部傳播（半套）

若服務人員連續服務多人而未有徹底清潔雙手，或手部本身有傷口，便可能將病菌帶到下一位客人身上，增加感染風險。

三、體液交換

體液交換，即包括口交、水中共浴及無套性行為，均會顯著提高感染HIV、HPV、淋病、披衣菌及疱疹的風險。即使使用安全套，亦無法完全阻隔所有皮膚接觸傳染。

四、環境衛生欠佳

共用澡堂及浴缸若未徹底消毒，容易滋生細菌，引致泌尿道感染或皮膚發炎等問題。

五、共用物品

與他人共用毛巾、浴巾或未有消毒的床單，亦可間接提升感染機會。

《老爸上身》劇照

陳鈺昕醫生提醒，雖然日本風俗店普遍對從業員有健康審查，但性病存在空窗期，無法即時驗出病毒，加上多人共用環境與物品，感染風險始終存在，呼籲民眾切勿抱持僥倖心態，應避免參與高風險活動。

泡泡浴（ソープランド）是日本一種合法的風俗服務，起源於日本戰後時期。服務過程中，客人躺在特製氣墊或浴缸上，從業員會以身體塗上大量潤滑液或肥皂泡，為客人進行全身磨砂、按摩及清潔。由於服務涉及大量皮膚、黏膜及體液接觸，即使沒有進行正式性行為，仍被視為高風險的性傳染病傳播途徑。