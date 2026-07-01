防蚊｜睡前有蚊子「嗡嗡」聲擾人？達人推3大天然植物能有效驅蚊

夏天到了，許多人最怕的就是在即將入睡時耳邊傳來惱人的嗡嗡聲，聽得到但打不到的蚊子最氣人，但你知道如何有效驅趕蚊子嗎，其實有三種天然植物就可以達到有效的驅蚊效果，以下幫你整理起來，趕快選一盆放在家裡吧！



根據《看中國》報導，可以驅趕蚊子的植物包括薄荷、天竺葵和檸檬香茅，這三種植物不僅可以有效驅蚊，當作擺設放在家中也是增加美觀的存在。

薄荷

第一個可以有效驅蚊的植物就是薄荷，相信大家都不陌生，薄荷是芳香植物的代表，根據《本草綱目》記載，「薄荷味辛、性涼，無毒」。薄荷中薄荷油和薄荷腦的含量，在日照充足時含量會越高，因此建議大家將薄荷放在日照充足處，如果是連續晴天，薄荷葉片就會變得肥厚，葉邊反卷下垂，葉面有藍光，還會散發出特有的強烈香氣，這個時候的驅蚊效果最佳。

薄荷因為喜歡陽光，因此若是將薄荷養在家中室內的話，建議每隔3天就將薄荷移至日曬處擺放個1～2天，再移回室內。

天竺葵

天竺葵在西方通常是用來裝飾陽台的植物，同時也是一種芳香型的驅蚊劑，但想要養天竺葵的話有些小撇步要注意，在夏天時澆灌時要特別控制，最好每5～7天澆一次水，且儘量不要往葉片頻繁噴水，雖然噴水可以幫助降溫，但如果水分蒸發不及時，植物的葉片和根莖就會爛掉。

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另外施加肥料的部分也要注意，通常是氮肥，一般來說在天竺葵生長期時，一個月一次施予少量的肥料就足夠植物生長期的需求了。

檸檬香茅

檸檬香茅也就是我們平常熟知的檸檬草、香茅草，檸檬香茅的原產地是亞洲，現在遍佈印度、斯里蘭卡、印尼和非洲等熱帶地區，檸檬香茅的葉子充滿檸檬的清香因而得名，一年約收成兩次，現在最主要的功能為萃取精油。檸檬香茅的適應力很強，只要有溫暖且陽光充足的氣候，檸檬香茅就可以旺盛的生長，如果想要種植檸檬香茅的話，最好選用較疏鬆、肥沃且排水良好的砂質壤土。

根據科學研究，證實檸檬香茅油有驚人的抗菌和抗真菌的能力，而美國環境環保署則認為檸檬香茅可以以天然的「無毒作用模式」對付蚊子等有害昆蟲，以此都可以看出檸檬香茅是一個可以有效對抗蚊子的天然植物。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡蚊子一直出現怎麼辦？達人用1招驅蟲神技，不用噴殺蟲劑就輕鬆消滅蚊子】

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