杭州「無蚊公園」爆紅　引入智能捕蚊機1日狂抓20000隻　官媒也讚

大陸浙江省杭州市一座位於濕地旁的社區公園，近日因「幾乎沒有蚊子」爆紅，因為當地政府引入55台黑科技「生物捕蚊機」，透過模擬人體呼吸與體溫進行純物理誘捕，實測2小時成功抓捕116隻蚊蟲，迅速成為熱門話題。



陸媒《橙柿互動》報導，這座「蔣村十字港公園」去年起引進名為「吞天蛙」的智能捕蚊系統。裝置透過模擬人體呼吸釋放二氧化碳，搭配溫度、光譜與氣味誘捕，再利用負壓風機將蚊蟲吸入收集艙，以物理方式降低蚊蟲密度。

記者採訪蔣村十字港公園當天，捕蚊機已抓到逾7000隻蚊，更試過1天抓到2萬多隻。（微博＠都市快報）

最高1日抓逾2萬隻蚊 記者採訪當天「完全沒被蚊咬過」 新華社也點名讚：

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報導指出，蔣村街道共設置55台捕蚊設備，其中十字港公園就部署39台。設備螢幕可即時顯示溫度、時間及當日捕蚊數量，公園內另設有大型數據看板，即時統計各區域累積捕捉蚊蟲數。

有民眾27日下午實地測試，兩小時內3台設備合計增加116隻捕獲數，大型數據看板顯示，十字港公園、西溪濕地及周邊飯店等區域，當日下午累積捕獲數量已超過7000隻。

21歲鄭姓男子驚訝地說：

我已經在這坐了一個半小時，還真沒有被蚊子咬到……這個服務很貼心，晚上出來散步，誰都不願意被蚊子叮一身包。

住在附近、長期被朋友形容為「招蚊體質」的李姓男子也說，過去來公園一定得穿長褲，「以前在公園裡完全不能接受，被咬得很嚴重」。但設備安裝後：

雖然偶爾還會被咬到，但完全能接受了。

杭州蔣村十字港公園引入「吞天蛙」智能捕蚊系統，成功讓公園變得幾乎無蚊，造成話題。（微博＠都市快報）

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