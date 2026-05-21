夏日蚊患｜雨季防蚊滅蚊教學　勿讓雨水自然乾　積水不要倒進坑渠

一些地方雨水充沛，給蚊蟲滋生提供了大好條件，內地疾控工作人員曾入戶監測發現，部分市民有存雨水澆花的習慣。



乍一看，是不是覺得還挺節約、環保的？其實這直接相當於在家裏放了「定時炸彈」！大概一周後，家裏會被無處不在的蚊子「狂轟亂炸」。

部分市民收集的用於澆花的雨水（新華網）

蚊子有四個發育階段：

卵→幼蟲→蛹→成蟲



前三個階段都需要在水中完成。疾控人員介紹，雨水充沛的天氣為蚊蟲滋生提供了有利條件，存水的水缸、水桶等更易成為蚊蟲的「月子中心」。記者跟隨疾控人員入戶監測時，發現很多存雨水的容器裏，密密麻麻全是扭動的小蟲，疾控人員介紹，這就是孑孓，是蚊子的卵泡在水中孵化出的幼蟲。

在現場，工作人員使用佈雷圖指數法，監測蚊子幼蟲的密度，這些蚊子幼蟲將被帶到疾控中心，做種類鑑定和病原學檢測，為蚊媒傳染病的流行，提供預測預警，疾控工作人員介紹，從卵變成蚊子的過程，一共需要7到9天，及時清理積水，就能把蚊子扼殺在搖籃裏。

已經滋生蚊蟲的水，不要倒進下水道裡，應直接倒在水泥地上。（新華網）

需要注意的是，已經滋生蚊蟲的水，不要倒進下水道裡，應直接倒在水泥地上，讓幼蟲自然乾燥死亡。

了解這一情況後，社區工作人員、志願者和居民一起，清理了存水桶，並做了消殺。

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這些小型積水容易滋生蚊子

蚊子不挑環境，只要5毫升水（一個瓶蓋的量）就能產卵。以下常見積水點，你家可能也有！

1. 室內易積水處

（1）花盆托盤：澆水後殘留的水，蚊子的「五星級產房」。

（2）水培植物（綠蘿、富貴竹）：長期不換水，孑孓（蚊子幼蟲）瘋狂繁殖。

（3）冷氣排水管、飲水機接水盤：容易被忽視的積水死角。

（4）魚缸、花瓶：未加蓋或長期不換水，蚊子偷偷產卵。

（5）寵物飲水碗：每天換水，避免變成「蚊子培養皿」。



2. 室外易積水處

（1）廢棄瓶罐、輪胎：下雨後積攢雨水，蚊子最愛。

（2）屋頂排水槽、陽台地漏：落葉堵塞後積水，蚊子瘋狂繁殖。

（3）竹筒、樹洞：天然積水容器，需用沙子或水泥填平。

（4）塑料布、遮陽棚凹陷處：積水不易蒸發，需定期清理。

（5）玩具、遊樂設施（如小推車、塑料球）：雨後積水，孩子玩耍時易被叮咬。



蚊子不挑環境，只要5毫升水就能產卵。（新華網）

如何防止蚊蟲滋生？

1. 定期檢查積水：每周一次，檢查家中花盆、瓶罐、地漏等易積水處。雨後重點巡查陽台、庭院、屋頂，避免積水殘留。

2. 長期防蚊：改變積水環境

（a）加蓋密封：儲水容器（如桶、缸）必須加蓋，防止蚊子產卵。

（b）養魚控蚊：水池、水缸中養魚（如孔雀魚、鬥魚），自然消滅孑孓。

（c）使用生物滅蚊劑：對水生生物無害，專殺蚊幼蟲。



常見誤區：

「這點水沒事，蚊子找不到」→蚊子嗅覺靈敏，5毫升水就能繁殖！

「雨水很快會乾，不用管」→蚊子卵耐乾旱，水一回來立刻孵化！

「家裏沒積水，蚊子是外面飛來的」→大多數蚊子其實就在家附近繁殖！



發現長期積水（如工地、廢棄水池），可向管理處或相關政府部門報告。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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