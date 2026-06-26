別再抱怨自己不是「高富帥」！科學證實：脫單關鍵是「對話方式」

在現代網路交友的世界裡，人們往往沉迷於追逐所謂的「LMS」——也就是高顏值（Looks）、多金（Money）與高社會地位（Status）。不可否認，擺出這些條件確實能幫你吸引到更多的「右滑（喜歡）」；但如果你的目標是尋找一段長久且深刻的真愛，一味兜售這些外在條件，反而會拉開人與人之間的距離，讓你陷入無止境的孤單。



根據CNN報導，由加州大學河濱分校心理學教授索妮亞・柳博米爾斯基（Sonja Lyubomirsky）與紐約羅徹斯特大學關係專家哈利・里斯（Harry Reis）在共同著作中指出，許多人誤以為只要自己變得更完美、更有錢、更漂亮，就能獲得更多愛。

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然而科學實證顯示，人類的大腦在演化上將「缺乏連結、感覺不被愛」視為一種等同於缺乏食物和水的生存威脅，會直接提高失智、中風甚至早逝的風險。想要建立高品質的連結，關鍵不在於「努力隱藏缺點、試圖令人驚艷」，而在於「改變對話方式，讓自己被真正看見」。

兩位學者提出，想要打破關係防線，必須「帶著理解的目的去傾聽」，不急著給建議，僅僅讓對方感受到自己的重要性；其次是拋棄老套的問候，改問「這禮拜有發生什麼讓你啟發的事嗎？」來激發深層對話；最後是「循序漸進地展現脆弱」，別再只用一句「我很好」帶過，試著坦承「明天的簡報讓我有點緊張」，這種適度的透露正是建立信任的最高級投資。

研究決策科學的學者萊斯利・約翰（Leslie John）也呼籲，現代人往往過度擔心「分享太多（TMI）」，但實際上阻礙親密感建立的通常是「分享太少（TLI）」。適度展現脆弱與不完美，能強化免疫系統、緩解抑鬱。不過專家也提醒，這種分享必須是「雙向的雙人舞」，而非單方面的滔滔不絕。只要多一點好奇心與感同身受的包容，你就會發現，在戀愛與人際關係中，最令人無法抗拒的三個字其實不是我愛你，而是──「多說一點（Tell me more）」。

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