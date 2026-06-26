失業港女生剃光頭戴假髮慳到盡！斬5大美髮開支網民反憂另有隱情

失業零收入，連日常美髮都變成不可承受之重。近日有港人在網上群組分享身邊一名失業女性朋友的極端慳錢大招，指對方為了節省洗頭、剪髮及染髮等高昂費用，狠下心腸將原有頭髮全部剃光，改為每日戴假髮出門。這番驚人舉動隨即引起網民熱議，有人驚嘆事主慳家到極致，但亦有大批精明網民指出背後的邏輯盲點。



（Fecebook群組@裁員炒人消息關注組）

斬斷5大美髮開支失業狠心剃光頭

樓主在Fecebook群組@裁員炒人消息關注組透露，自己「有個女性朋友失業一段時間，好慳。」最近得知對方特意前往深圳買假髮，甚至已經將自己的頭髮全數剃光。在百般追問下，對方才坦言完全是為了省錢才作出剃髮的舉動。

事主詳細列出剃光頭後，預期能省下的多項長期美髮消費，「佢話慳返洗頭水、護髮素、去salon、前(剪)頭髮、做treatment，染髮嘅所有費用」，見到朋友為了生活計到盡，樓主直言「我聽到後有d心痛，但之後又覺得真係慳到$」。

事主表示剃光頭後，預期能省下的多項長期美髮消費。（《武媚娘傳奇》劇照）

網民震驚慳家到「人外有人」

帖文曝光後瞬間引來大批網民熱議，不少一向自認慳家的網民也甘拜下風，留言感嘆，「我一直以為自己係極低物慾，又慳家成痴嘅人，點知原來真係天外有天，人外有人……」，有網民亦深有同感表示「冇收入才發現，整頭髮真係好貴，最煩係髮質唔好同白頭髮」。

事主的做法令一眾自認慳家的網民都感到震驚。（《本日公休》劇照）

省錢邏輯被質疑 網民反憂另有隱情

但另有網民認為這個做法完全是多此一舉，「買個假髮反黎剃左(咗)距(佢)？咁買嚟做咩？」、「剃咗駛乜戴假髮呢？」；並且表示假髮成本更高，後續保養亦不是易事，「其實女人可以一年剪一次頭髮。買假髮仲貴。點解唔洗用洗頭水」、「有錢買假髮冇錢買洗頭水有少少背道而馳」。與其大費周章剃光頭再戴假髮，不少網民也紛紛貢獻更具性價比的慳錢秘技，「我覺得假髮都可以唔使買，慳返」、「慳剪頭髮錢，留長便可以」，或者可以「家中洗頭後去單剪，會慳錢些」。

同時有不少心細的網民看到事主的極端舉動後，擔心對方其實是以「慳錢」為藉口，實質是身體出了狀況而脫髮紛勸樓主多加關心，「唔一定係咁，你都係珍惜可以見到佢嘅日子啦」、「係，可能佢得了頑症，在治療中，不過唔想同別人交待病況」。