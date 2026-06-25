00後髮型師獨創安全髮型Threads爆紅！$60拒絕薯仔頭：剪完似無剪

香港不少中學對男學生的儀容和髮型都有嚴格的「髮禁」，往往要求修剪得極短，令不少學生非常頭痛。不過，最近有一位00後髮型師在社交平台上分享了一款「剪完好似冇剪過」、能成功「呃到家長」的安全髮型而爆紅。這招成功拯救了無數一剪髮就變「薯仔頭」的中學生，樓主稱更引來全港各區同學仔長途跋涉前來朝聖！



00後髮型師因「剪完好似冇剪過」、能成功「呃到家長」的安全髮型而爆紅。（Threads截圖）

00後髮型師因獨門秘技爆紅

這位00後髮型師在Threads上發文，透露日前有「一個全香港最清醒嘅中學生」前來光顧，對方向他表示，「隔籬補習班啲家長話你剪完好似冇剪過」，髮型師本以為自己「GG了」，沒想到這句話竟然是客人的最高讚賞。

該名客人解釋，家長和學校老師往往覺得要把頭髮剷到極短、變成毫無造型的「薯仔頭」才算有剪髮，而他卻能完美拿捏平衡，既能縮短長度通過學校檢查，又能保留一定長短。髮型師即刻理解「剪嘅唔係頭髮，係中學生對抗變薯仔頭嘅求生欲」，亦幽默表示今日解鎖了店內的隱藏菜單——「拒絕薯仔安全套餐」。

00後髮型師分享「剪完好似冇剪過」的男學生髮型。（Threads截圖）

網民激讚剪髮手藝細膩

帖文隨即引來大批網民激讚，紛紛認同00後髮型師技術細膩，「嘩，學生好有品味，同埋呢個頭剪得非常靚！見到學生去剪速剪，攪到個個省港旗兵咁真係覺得好恐怖」、「勾返耳仔輪廓，後尾枕剃亂毛，偷薄碎腳，碎得嚟仲有層次，全部都係好細嘅功夫，但好俐落」。

這種「剪完好像沒剪」的特殊要求更引起不少網民共鳴，有網民笑言「亞洲老母日常，唔剪到成舊薯仔咁就話你冇剪過」、「只要唔係光頭老母就會話無剪過，到我宜家幾十歲每次剪完頭髮都仲比老母迫害緊」。

不少學生跨區朝聖，專門來剪「呃到老母」的安全髮型。（Threads截圖）

大西北、西貢學生跨區朝聖

帖文爆紅後，店內多了不少慕名前來的客人，由於目前店內只有他一人打理，一旦忙起來便分身不暇，一度忙到連客人的預約電話都無暇回覆。更讓他震驚的是，除了柴灣、港島本地街坊，連大西北、九龍區甚至西貢的朋友都不惜長途跋涉坐車前來支持，他大受感動，「多謝你哋用咁多時間，特登過嚟搵我剪個『呃到老母嘅安全髮型』。」

髮型師也透露店舖目前正推出新客$60的剪髮優惠（7月回復正價$100），但第一位看完Threads慕名前來的客人，付錢時「直接遞張$100嚟，話唔使找、唔要優惠」；而第二位客人「仲癲，直接塞張$200畀我，正價之餘仲要倒貼多$100貼士」，令他驚喜直呼，「當時我真係呆咗，內心勁感動」。他最後貼心提醒這項減$40的新客優惠只到今個月為止，並承諾「會盡力俾個你哋滿意嘅髮型你」。